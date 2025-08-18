СМИ: Трамп устроит Зеленскому закрытую встречу перед переговорами с ЕС
Встреча должна пройти 18 августа
18 августа 2025, 08:45, ИА Амител
Согласно информации немецкого издания Bild, президент США Дональд Трамп 18 августа в Вашингтоне сначала проведет закрытую встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, и только затем к переговорам присоединятся руководители стран Евросоюза. Источники издания в правительстве Германии утверждают, что такая последовательность была специально согласована американской стороной.
После частной беседы двух президентов запланирован рабочий обед с участием ключевых европейских политиков.
В расширенном формате встречи подтвердили свое присутствие: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте.
Этот визит Зеленского в Вашингтон следует сразу после российско-американского саммита на Аляске, где Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры в узком формате "три на три", которые длились 2 часа 45 минут.
