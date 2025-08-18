НОВОСТИПолитика

СМИ: Трамп устроит Зеленскому закрытую встречу перед переговорами с ЕС

Встреча должна пройти 18 августа

18 августа 2025, 08:45, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: ТАСС / Zuma
Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: ТАСС / Zuma

Согласно информации немецкого издания Bild, президент США Дональд Трамп 18 августа в Вашингтоне сначала проведет закрытую встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, и только затем к переговорам присоединятся руководители стран Евросоюза. Источники издания в правительстве Германии утверждают, что такая последовательность была специально согласована американской стороной.

После частной беседы двух президентов запланирован рабочий обед с участием ключевых европейских политиков.

В расширенном формате встречи подтвердили свое присутствие: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте.

Этот визит Зеленского в Вашингтон следует сразу после российско-американского саммита на Аляске, где Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры в узком формате "три на три", которые длились 2 часа 45 минут.

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:44:49 18-08-2025

Трамп же дал срок до 8го, получается уже 10 дней, как все закончилось. Или он продлил

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:55 18-08-2025

сейчас этого гномика, наркомана оденут в костюм, фашист немец уже учит его как себя вести перед ТРампом. Хоть бы у него опять нервы сдали и он устроил бы очередной перформанс!

  1 Нравится
Ответить
