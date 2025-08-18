Глобальная перезагрузка или временная передышка? Что же значит встреча Путина и Трампа

До саммита 15 августа мир замер на вдохе в ожидании. Похоже, что после встречи двух президентов мир так еще и не выдохнул

18 августа 2025, 06:15, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске 15 августа 2025 года, несомненно, вошла в историю как поворотный момент в международных отношениях. Но что на самом деле изменилось после этого исторического саммита? Станет ли он началом пути к миру или всего лишь временной передышкой перед новой волной эскалации, "Холодной войной 2.0" или глобальным конфликтом? В этом разбирался amic.ru.

Исторический контекст, или "Танец с саблями": почему Аляска?

Как бы ни говорили ответственные по протоколу встреч и охраны первых лиц государства на высшем уровне, саммит на Аляске не был спонтанным мероприятием. Спонтанность встречи была – возможно – в выборе места ее проведения. Но то, что встреча двух лидеров, от которых зависит будущее не отдельно взятых стран, а, возможно, и планеты в целом, обсуждалась и готовилась долго и тщательно – это бесспорно. Несмотря даже на итоговый "солдатский, на скорую руку" колорит – особенно в размещении российских журналистов в спортзале, где "комнаты" создали просто тканевыми перегородками. И саму беседу делегаций на стульях на фоне баннера в стиле "а-ля-начало 2000-х" и со слоганом Pursuing peace ("Стремление к миру").

Все участники находились на территории "военного городка" на крупной авиабазе США Элмендорф-Ричардсон. Не потому ли подчеркнуто "стильно" встали в карауле "Рапторы" F-22 неподалеку от обоих президентов при их взаимном приветствии?

В этом смысле состоявшаяся встреча двух лидеров выгодно отличается от скоропалительных "свиданий на час" и плясок с бубнами, которые то и дело устраивает европейская "коалиция желающих". Как говорилось в рекламном слогане упомянутых уже 2000-х: "Имидж – ничто. Жажда – все". Жажда достичь того поворотного соглашения, полезного для обеих сторон. Хотя и с имиджем американцы постарались.

Подчеркнуто уважительный прием российских гостей задал должный настрой переговорам. Лидеры двух стран обменялись крепким рукопожатием, улыбались и шутили. Во время церемонии встречи над их головами пролетели другие истребители из семейства "Рапторов" F-22 и бомбардировщик B-2 Spirit (бомбардировщик-"невидимка").

Эта впечатляющая картина символизировала как уважение, так и напоминание о военной мощи США. Видимо, для того, чтобы хоть что-то показать главе России прямо над его головой. А то ведь чуть ли не накануне этого саммита, "как бы невзначай", Россия рассказала всему миру о "Буревестнике", у которого не только боевая часть – "специальная", но и двигатель – миниатюрный ядерный реактор (который уже успели окрестить "вечным двигателем").

Впору вспомнить Горького: "Над седой равниной моря гордо реет Буревестник, черной молнии подобный". Да-да, видимо, неспроста так и назвали ракету, которая может "вечно" летать "где-то там", обходя зоны ПВО, в ожидании команды "Фас!".

Но все это – символы. Но символы чего? Для нашей стороны, наверное, того, что в столь сложный для всего мира период – и для России прежде всего – противоборствующие стороны встретились на когда-то "российской", а теперь бесспорно американской Аляске. И что между двумя великими державами – всего-то 80 километров как раз этой "седой равнины моря" (но это уже головная боль для американской ПВО, которую может обеспечить "Буревестник"). А между небольшими островами в проливе – и вовсе 4 мили.

Главный вопрос или "производная от…"?

Саммит на Аляске со всей очевидностью подтвердил то, о чем российская сторона говорила неоднократно: украинский конфликт – важный фактор для международных отношений, но далеко не самый главный. Более того, он всего лишь одна из производных от сегодняшних отношений между крупнейшими державами.

Глава нашей страны в очередной раз обозначил позицию России:

«Мы убеждены: чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, обеспечен учет всех законных озабоченностей России и восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом».

Трамп, и надо отдать ему должное, признал, что конкретной сделки пока достичь не удалось, но назвал встречу очень продуктивной:

«Мы пришли к согласию по многим, многим пунктам. Большинство из них, я бы сказал, пара важных, но они еще не до конца решены, но мы видим определенный прогресс».

Более того, в интервью Fox News после саммита он оценил встречу как "10 из 10" и заявил, что не видит необходимости рассматривать вопрос о введении новых санкций в отношении РФ. А теперь вспомните, как все мировые СМИ еще каких-то пару недель назад смаковали повестку "ультиматума для России" от него же.

Вот мы и подошли к характеристике конфликта на территории Украины – как производной от сложившейся ситуации в мире. Но, говоря языком математики, производная от функции – на то производная. Она характеризует скорость изменения функции в данной точке. В нашем контексте: функция – давление на Россию, производная – боевые действия против нашей страны на территории Украины.

Как отметил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов:

«Перемирие станет возможным только тогда, когда Владимир Зеленский и европейские лидеры примут российско-американские договоренности».

И вот тут на самом деле – сложнее. Эти договоренности наверняка уже обсуждаются задающими тон двумя державами. Но точно – что это и как – пока никому неведомо.

Глубинные мотивы: внутренняя политика США и судьба Европы?

Возникает вопрос: не являются ли заявления Трампа о грядущем соглашении по Украине просто попыткой успокоить внутренние элиты в США и их "глубинное государство"?

Во-первых, Трамп действительно стремится укрепить свои позиции внутри страны. Его утверждение, что "мы добились большого прогресса", позволяет ему демонстрировать избирателям успехи в международной политике (и в стремлении к столь желанной "Нобелевской премии мира").

Во-вторых, встреча на Аляске подтвердила смену роли Европы в новой геополитической реальности. Министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business открыто заявил европейским партнерам, требующим от Соединенных Штатов усиления санкционного давления на Россию, что им следует либо что-то предпринять самим, либо "заткнуться".

Эти сигналы довольно четко обозначают переход Европы в разряд второстепенных игроков. Наш президент на этот счет высказался ранее весьма прямо и красноречиво:

«Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет [на коллективном Западе] порядок довольно быстро. И все они – вот увидите, это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

А в самой Украине и вовсе уже не мечтают о "перемоге":

«Если до переговоров на Аляске позиция США выглядела как ультиматум Путину, то теперь она трансформировалась в ультиматум уже Владимиру Зеленскому».

При этом журналисты украинского издания увидели четыре возможных сценария развития событий после саммита. Из них самый благоприятный для Украины – возвращение Дональда Трампа к ультиматуму России – самый же и невероятный. И теперь у и без того нелегитимного президента "нэньки" не оказалось не то что поля для маневра – шагу ступить некуда.

Хотя шажочек все-таки оставили, есть и более позитивный сценарий для "просроченного". Отчасти так и требует на публику сам Зеленский – трехсторонняя встреча. Но ему придется безоговорочно согласиться на все, о чем договорятся президенты России и США.

"Холодная война 2.0" или новая архитектура безопасности?

Ключевой вопрос: будет ли новая фаза холодной войны против России или все напряжение выльется в горячую фазу множества военных конфликтов?

Президент России на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом на Аляске напомнил, что отношения Москвы и Вашингтона скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, и "очевидно, надо было выправлять ситуацию":

«Нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству».

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем комментарии подчеркнул:

«Российско-американская встреча на Аляске подтвердила, что Россия стремится к долгосрочному и справедливому миру. На повестке новая архитектура европейской и международной безопасности, и все должны это принять».

Но политик также добавил, что "Россия выполнит задачи на Украине либо военным, либо дипломатическим путем".

Профессор НИУ "Высшая школа экономики" Тимофей Бордачев в этом смысле сгустил краски:

«… именно дух встречи: неизбежное в созданных за 35 лет обстоятельствах противостояние переводится (при Дональде Трампе по меньшей мере) в цивилизованный формат. У каждой из сторон есть свои обстоятельства и ограничители, но при этом окончательно убрана с американской стороны идея "стратегического поражения" и "изоляции" России. Такой подход делал конфликт нерешаемым. То, что произошло такое изменение, говорит о том, что возникла новая реальность: конфликт остается, его военно-техническая фаза, видимо, будет пока продолжаться, но этот конфликт становится нормальным с точки зрения истории международных отношений. И, стало быть, решаемым – нет "экзистенциальных" факторов его продолжения, только расхождение интересов и давление обстоятельств (последнее особенно в случае с США, у которых давление избыточных обязательств и ставок)».

Поэтому лучше, конечно, чтобы решали дипломаты, а не военные. Ведь – как ни крути – будущую архитектуру мира сейчас определяют именно Россия и США. Хотя бы потому, что они обладают подавляющими арсеналами ядерного оружия. Еще в 2022 году Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) утверждал, что у России и США почти 90% всего мирового ядерного оружия.

Поэтому если сойдутся в клинче двое сильнейших, то это будет "Mortal Combat". И эта битва окажется смертельной для всех.

А все твердят – "перемирие на Украине". Перемирие, увы, ничего не решит. Парламентарий Андрей Клишас утверждает, что "никакого "прекращения огня без всяческих условий" не будет, несмотря на то, что фронт обрушается и российские войска освобождают всё новые и новые территории". Потому и судьбу планеты сейчас локально решают Вооруженные силы России в зоне СВО, а глобально определять начали президенты двух держав на Аляске.

Только не быстро все это. История помнит события восьми десятилетий назад. Тегеран-43, Ялта-45, Потсдам-45. Тогда судьбу мира определяла "большая тройка": СССР, США и Великобритания. Сейчас пока – "двойка". Но история имеет свойство возвращаться через много лет и событий…