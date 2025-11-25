НОВОСТИПолитика

Украина дала согласие на мирный план Трампа

Переговоры с российскими представителями продолжаются

25 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Украинская сторона согласилась с положениями мирного соглашения после внесения изменений в первоначальный план, сообщает CBS News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, остались лишь "некоторые незначительные детали", которые предстоит урегулировать.

«Украинцы согласились на мирное соглашение», – приводит телеканал слова представителя администрации США. 

Он добавил, что в Вашингтоне сохраняют "большой оптимизм" относительно перспектив урегулирования.

Переговорный процесс активизировался в последние дни. Министр армии США Дэн Дрисколл 25 ноября в течение нескольких часов вел переговоры с российскими представителями. Американская сторона надеется в ближайшее время получить ответ от Москвы.

Ранее Европа предложила альтернативный мирный план по Украине. Инициатива ЕС допускает вступление Украины в НАТО, но ограничивает ее армию и не требует возврата территорий.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

20:37:47 25-11-2025

Или согласны на европейский план, где только интересы другой стороны, а все требования России вырезаны?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:51 25-11-2025

Теперь наверное вся проблема какие формулировки придумать и как преподнести ситуацию с Херсонской и Запорожскими областями. Неудобно как-то вышло

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:09:30 25-11-2025

Лавров по радио сказал, что ничего к нам не поступало.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:59:27 25-11-2025

Гость (21:09:30 25-11-2025) Лавров по радио сказал, что ничего к нам не поступало.... Это голоса в вашей голове.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

23:22:22 25-11-2025

Гость (21:09:30 25-11-2025) Лавров по радио сказал, что ничего к нам не поступало....
А по телеграфу ничего не передавали?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:41:02 26-11-2025

после внесения изменений --- ключевые слова. Получается Минск-3. И опять те же грабли, только с каждым разом все хуже

  7 Нравится
Ответить
