Украина дала согласие на мирный план Трампа
Переговоры с российскими представителями продолжаются
25 ноября 2025, 20:30, ИА Амител
Украинская сторона согласилась с положениями мирного соглашения после внесения изменений в первоначальный план, сообщает CBS News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, остались лишь "некоторые незначительные детали", которые предстоит урегулировать.
«Украинцы согласились на мирное соглашение», – приводит телеканал слова представителя администрации США.
Он добавил, что в Вашингтоне сохраняют "большой оптимизм" относительно перспектив урегулирования.
Переговорный процесс активизировался в последние дни. Министр армии США Дэн Дрисколл 25 ноября в течение нескольких часов вел переговоры с российскими представителями. Американская сторона надеется в ближайшее время получить ответ от Москвы.
Ранее Европа предложила альтернативный мирный план по Украине. Инициатива ЕС допускает вступление Украины в НАТО, но ограничивает ее армию и не требует возврата территорий.
20:37:47 25-11-2025
Или согласны на европейский план, где только интересы другой стороны, а все требования России вырезаны?
21:03:51 25-11-2025
Теперь наверное вся проблема какие формулировки придумать и как преподнести ситуацию с Херсонской и Запорожскими областями. Неудобно как-то вышло
21:09:30 25-11-2025
Лавров по радио сказал, что ничего к нам не поступало.
22:59:27 25-11-2025
Гость (21:09:30 25-11-2025) Лавров по радио сказал, что ничего к нам не поступало.... Это голоса в вашей голове.
23:22:22 25-11-2025
Гость (21:09:30 25-11-2025) Лавров по радио сказал, что ничего к нам не поступало....
А по телеграфу ничего не передавали?
07:41:02 26-11-2025
после внесения изменений --- ключевые слова. Получается Минск-3. И опять те же грабли, только с каждым разом все хуже