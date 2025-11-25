Украина дала согласие на мирный план Трампа

Переговоры с российскими представителями продолжаются

25 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Украинская сторона согласилась с положениями мирного соглашения после внесения изменений в первоначальный план, сообщает CBS News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, остались лишь "некоторые незначительные детали", которые предстоит урегулировать.

«Украинцы согласились на мирное соглашение», – приводит телеканал слова представителя администрации США.

Он добавил, что в Вашингтоне сохраняют "большой оптимизм" относительно перспектив урегулирования.

Переговорный процесс активизировался в последние дни. Министр армии США Дэн Дрисколл 25 ноября в течение нескольких часов вел переговоры с российскими представителями. Американская сторона надеется в ближайшее время получить ответ от Москвы.

Ранее Европа предложила альтернативный мирный план по Украине. Инициатива ЕС допускает вступление Украины в НАТО, но ограничивает ее армию и не требует возврата территорий.