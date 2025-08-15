СМИ: Зеленский и Макрон хотят встретиться после саммита США и России
Точная дата и время пока не определены
15 августа 2025, 21:30, ИА Амител
Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский согласовали проведение личной встречи после завершения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
«Президенты договорились встретиться в удобное для обеих сторон время после саммита на Аляске», – цитирует канал слова представителя Елисейского дворца.
Точные дата и место будущих переговоров пока не определены.
Перед российско-американскими переговорами лидеры уже провели телефонный разговор. Это продолжение их интенсивного диалога – на прошлой неделе Макрон и Зеленский общались дважды после объявления о предстоящей встрече Путина и Трампа.
Накануне украинский президент активизировал дипломатическую деятельность. В среду он неожиданно посетил Германию, где провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем, затем принял участие в видеоконференции "Коалиции желающих". В четверг отправился в Лондон для встречи с британским премьер-министром Киром Стармером.
Эксперты расценивают эти шаги как попытку Киева заручиться поддержкой западных партнеров перед важными переговорами России и США, на которые Украина не была приглашена. Предстоящая встреча Зеленского и Макрона должна скоординировать позиции сторон по вопросам урегулирования украинского кризиса.
23:42:42 15-08-2025
Очередная встреча герантофила с наркоманом.