СМИ: Зеленский и Макрон хотят встретиться после саммита США и России

Точная дата и время пока не определены

15 августа 2025, 21:30, ИА Амител

Флаг Франции / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский согласовали проведение личной встречи после завершения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

«Президенты договорились встретиться в удобное для обеих сторон время после саммита на Аляске», – цитирует канал слова представителя Елисейского дворца.

Точные дата и место будущих переговоров пока не определены.

Перед российско-американскими переговорами лидеры уже провели телефонный разговор. Это продолжение их интенсивного диалога – на прошлой неделе Макрон и Зеленский общались дважды после объявления о предстоящей встрече Путина и Трампа.

Накануне украинский президент активизировал дипломатическую деятельность. В среду он неожиданно посетил Германию, где провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем, затем принял участие в видеоконференции "Коалиции желающих". В четверг отправился в Лондон для встречи с британским премьер-министром Киром Стармером.

Эксперты расценивают эти шаги как попытку Киева заручиться поддержкой западных партнеров перед важными переговорами России и США, на которые Украина не была приглашена. Предстоящая встреча Зеленского и Макрона должна скоординировать позиции сторон по вопросам урегулирования украинского кризиса.