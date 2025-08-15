Дональд Трамп вылетел на Аляску на саммит с Владимиром Путиным

Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени

Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску для проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча запланирована на 15 августа и пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Американскую делегацию возглавит сам Трамп в сопровождении ключевых членов администрации: госсекретаря Марко Рубио, министра торговли Говарда Лютника, министра финансов Скотта Бессента, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

С российской стороны в переговорах примут участие министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также помощники президента Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.

Основной темой саммита станет поиск путей урегулирования украинского кризиса. Как отметил Трамп перед вылетом, встреча носит пробный характер, и уже в первые минуты станет ясно, возможно ли достижение договоренностей. Российская сторона подтвердила, что украинский вопрос будет центральным в повестке переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в саммите. Трамп пообещал проинформировать его о результатах переговоров по телефону и выразил намерение организовать отдельную встречу между Путиным и Зеленским в ближайшее время.