Дональд Трамп вылетел на Аляску на саммит с Владимиром Путиным
Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени
15 августа 2025, 20:00, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску для проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча запланирована на 15 августа и пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Американскую делегацию возглавит сам Трамп в сопровождении ключевых членов администрации: госсекретаря Марко Рубио, министра торговли Говарда Лютника, министра финансов Скотта Бессента, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.
С российской стороны в переговорах примут участие министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также помощники президента Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.
Основной темой саммита станет поиск путей урегулирования украинского кризиса. Как отметил Трамп перед вылетом, встреча носит пробный характер, и уже в первые минуты станет ясно, возможно ли достижение договоренностей. Российская сторона подтвердила, что украинский вопрос будет центральным в повестке переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в саммите. Трамп пообещал проинформировать его о результатах переговоров по телефону и выразил намерение организовать отдельную встречу между Путиным и Зеленским в ближайшее время.
20:40:12 15-08-2025
Тоже на девяти самолётах, или без понтов ?
20:58:50 15-08-2025
Гость (20:40:12 15-08-2025) Тоже на девяти самолётах, или без понтов ?... На девяти сотнях собачьих упряжек. Кто же вам, дурачкам, американские меры безопасности озвучит? Но вам же привычнее на свое, русское, гавкать. Теперь минусякайте.
21:02:00 15-08-2025
Гость (20:40:12 15-08-2025) Тоже на девяти самолётах, или без понтов ?... Ты идиот?
20:57:45 15-08-2025
Ох любят американцы шоу. Весь мир нагнули, теперь скучно им, шоу подавай.А мы тоже "не лыком шиты", подыграем.