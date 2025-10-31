НОВОСТИПроисшествия

Снимали даже в туалете. Напичканную камерами порностудию накрыли в Екатеринбурге

Расположились "актеры" прямо в квартире одного из домов

31 октября 2025, 17:05, ИА Амител

Кадры, снятые во время рейда / Фото: кадр видео, снятый общественником Чукреевым
Кадры, снятые во время рейда / Фото: кадр видео, снятый общественником Чукреевым

В Екатеринбурге в одном из жилых домов была обнаружена порностудия. По словам члена Общественной палаты Свердловской области Дмитрия Чукреева, жильцы дома больше года не могли нормально жить из-за этого притона.

«Жители дома на Щербакова, 39, уже забыли, что такое тишина. В квартиру постоянно шли толпы людей, внутри – постоянный шум, музыка, алкоголь и запрещенные вещества. На входе стояли две голые девушки и парень, повсюду разбросано грязное белье, презервативы и секс-игрушки. Камеры установлены на каждом шагу, даже в туалете и над кроватями», – рассказал Чукреев.

В момент проведения операции в квартире находились две обнаженные женщины и молодой человек. По информации, предоставленной общественником, санузел и спальные комнаты тоже были оснащены видеокамерами.

Владелица квартиры Елена В. на протяжении года не реагировала на жалобы соседей. В настоящее время она находится за пределами страны. Сотрудники правоохранительных органов задержали всех лиц, находившихся в квартире, и проводят их допрос.

Интернет / Фото: amic.ru

В России предложили штрафовать за поиск и просмотр порно

По мнению Элины Жгутовой, "горячие" ролики формируют зависимость и отдаляют от создания семьи и рождения человека
Гость

17:32:49 31-10-2025

Закон о тишине в действии)

Гость

18:44:30 31-10-2025

Даже в туалете... Господи, ну чего быть такими тёмными-то? Куча порно именно в туалете. Целое направление есть. А вы только в кроватке в рабоче-крестьянской???

Гость

09:15:14 01-11-2025

В чём обвиняют молодых людей? В том что в квартире чпокались? Нинаказуемо. Что видео снимали? Нинаказуемо. Что употребляли? Нинаказуемо.

Гость

10:03:00 01-11-2025

Гость (09:15:14 01-11-2025) В чём обвиняют молодых людей? В том что в квартире чпокались... Шумно чпокались.

Гость

10:32:37 01-11-2025

Гость (10:03:00 01-11-2025) Шумно чпокались.... Шум во время чпоканья не регламентирован.

Гость

10:15:10 01-11-2025

Гость (09:15:14 01-11-2025) В чём обвиняют молодых людей? В том что в квартире чпокались... Что видео снимали? Нинаказуемо --- есть признаки состава, что снимали с целью распространения. Не докажут, тогда чисто административка за шум

Гость

11:29:32 01-11-2025

Чем накрыли-то? Простыней?

