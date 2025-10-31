Снимали даже в туалете. Напичканную камерами порностудию накрыли в Екатеринбурге
Расположились "актеры" прямо в квартире одного из домов
31 октября 2025, 17:05, ИА Амител
В Екатеринбурге в одном из жилых домов была обнаружена порностудия. По словам члена Общественной палаты Свердловской области Дмитрия Чукреева, жильцы дома больше года не могли нормально жить из-за этого притона.
«Жители дома на Щербакова, 39, уже забыли, что такое тишина. В квартиру постоянно шли толпы людей, внутри – постоянный шум, музыка, алкоголь и запрещенные вещества. На входе стояли две голые девушки и парень, повсюду разбросано грязное белье, презервативы и секс-игрушки. Камеры установлены на каждом шагу, даже в туалете и над кроватями», – рассказал Чукреев.
В момент проведения операции в квартире находились две обнаженные женщины и молодой человек. По информации, предоставленной общественником, санузел и спальные комнаты тоже были оснащены видеокамерами.
Владелица квартиры Елена В. на протяжении года не реагировала на жалобы соседей. В настоящее время она находится за пределами страны. Сотрудники правоохранительных органов задержали всех лиц, находившихся в квартире, и проводят их допрос.
17:32:49 31-10-2025
Закон о тишине в действии)
18:44:30 31-10-2025
Даже в туалете... Господи, ну чего быть такими тёмными-то? Куча порно именно в туалете. Целое направление есть. А вы только в кроватке в рабоче-крестьянской???
09:15:14 01-11-2025
В чём обвиняют молодых людей? В том что в квартире чпокались? Нинаказуемо. Что видео снимали? Нинаказуемо. Что употребляли? Нинаказуемо.
10:03:00 01-11-2025
Гость (09:15:14 01-11-2025) В чём обвиняют молодых людей? В том что в квартире чпокались... Шумно чпокались.
10:32:37 01-11-2025
Гость (10:03:00 01-11-2025) Шумно чпокались.... Шум во время чпоканья не регламентирован.
10:15:10 01-11-2025
Гость (09:15:14 01-11-2025) В чём обвиняют молодых людей? В том что в квартире чпокались... Что видео снимали? Нинаказуемо --- есть признаки состава, что снимали с целью распространения. Не докажут, тогда чисто административка за шум
11:29:32 01-11-2025
Чем накрыли-то? Простыней?