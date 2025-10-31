Снимали даже в туалете. Напичканную камерами порностудию накрыли в Екатеринбурге

Расположились "актеры" прямо в квартире одного из домов

31 октября 2025, 17:05, ИА Амител

Кадры, снятые во время рейда / Фото: кадр видео, снятый общественником Чукреевым

В Екатеринбурге в одном из жилых домов была обнаружена порностудия. По словам члена Общественной палаты Свердловской области Дмитрия Чукреева, жильцы дома больше года не могли нормально жить из-за этого притона.

«Жители дома на Щербакова, 39, уже забыли, что такое тишина. В квартиру постоянно шли толпы людей, внутри – постоянный шум, музыка, алкоголь и запрещенные вещества. На входе стояли две голые девушки и парень, повсюду разбросано грязное белье, презервативы и секс-игрушки. Камеры установлены на каждом шагу, даже в туалете и над кроватями», – рассказал Чукреев.

В момент проведения операции в квартире находились две обнаженные женщины и молодой человек. По информации, предоставленной общественником, санузел и спальные комнаты тоже были оснащены видеокамерами.

Владелица квартиры Елена В. на протяжении года не реагировала на жалобы соседей. В настоящее время она находится за пределами страны. Сотрудники правоохранительных органов задержали всех лиц, находившихся в квартире, и проводят их допрос.