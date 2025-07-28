Собака из приюта увязла в озере битума и едва не погибла в Карелии

Спасать животное пришлось всем коллективом, а после — несколько часов отмывать

28 июля 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: Приют "Забытые животные" г. Суоярви

Собака из приюта чуть не утонула в луже расплавленного битума в Суоярви в Карелии. Об этом сообщает Karelinform со ссылкой на приют "Забытые животные".

Инцидент произошел 25 июля. Собака по кличке Мира увязла в битуме — доставать ее из опасной западни пришлось всем коллективом приюта.

"Всего приняли участие в операции семь человек, потратили несколько литров масла, две бутылки Fairy и время, которого всегда не хватает!" — заявили в приюте.

Сами емкости с битумом возле приюта остались от закрытого завода. Утверждается, что позднее емкости засыпали землей, однако химикат вышел на поверхность и в жаркую погоду плавится.