НОВОСТИОбщество

В Госдуму внесут законопроект о запрете кормления бездомных животных у жилых домов

В перечень попали и другие объекты

22 июля 2025, 08:33, ИА Амител

Бродячая собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Бродячая собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы готовят пакет законопроектов, ограничивающих кормление бездомных животных, сообщает ТАСС.

Как заявил депутат Александр Спиридонов на заседании рабочей группы комитета ГД по защите семьи, кормление хотят запретить возле многоквартирных домов, больниц, школ, а также культурных, спортивных и социальных учреждений. При этом у субъектов и муниципалитетов будет право расширять перечень запретных зон. Поправки в КоАП предусматривают ответственность за нарушение.

Также депутаты хотят ввести ответственность за препятствие работе служб отлова животных и несообщение о бездомных животных на территориях предприятий и других объектов.

"У нас готовы по всем пяти законопроектам пакеты. Немножко уточнимся, я думаю, завтра [22 июля] можно подписывать, вносить", – заключил депутат. 

Законопроекты Собаки

Комментарии 46

Avatar Picture
Кхм...

08:38:25 22-07-2025

"...и несообщение о бездомных животных..."

О как! Какая прекрасная идея.
А давайте расширим и углубим? Тут же можно и план по животным на предприятие спустить: "А сколько вы в этом квартале сдали бездомных животных в подотдел очистки, товарищ директор?!"

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:45:36 22-07-2025

Вообще непонятно кто тут животные...Несчастные бездомные твари или зажравшиеся "слуги народа"?
Пусть в жизни всем воздастся по заслугам.
И депутат, что подписал Закон,
Вернется в мир голодною собакой,
Никто ей даже кости не подаст.
Загонят в угол палками и криком,
И видя жалкий и испуганный оскал,
Сочтут опасной и петлю накинут,
Сук выберут и выполнят приказ.
И будут с хохотом смотреть,
Как дергаются лапы, язык повиснет,
Выпрямится хвост…
Придут домой и ухмыляясь лихо
В аккаунтах своих напишут пост,
Как выполнили долг перед отчизной,
Спасли страну, избавили от блох…
И если кто желает заступиться (за собачку),
Конец его конечно будет плох…
И всякий их поддержит несомненно,
И всяк исходу будет только рад…
Такой судьбы и я тебе желаю,
Закон сей подписавший депутат…

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

08:46:09 22-07-2025

Вопрос на засыпку нашим великим думским работникам. "Кто будет отслеживать выполнение данного закона, опять бедные полицейские в лице участковых? Или доброжелательные соседи будут доносить друг на друга? Ну вышел я из подъезда, выкинул кости из борща и пошёл на работу и что дальше...?" Представляю, сколько инициатив появиться в выборный год и какие они будут космических масштабов)

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:15 22-07-2025

Голуби тоже являются бездомными животными? Запретите кормить голубей у жилых домов! Одни их кормят, другие, после приёма голубями пищи, внепланово едут на мойку отмывать авто.
А так да, хочется сказать: "Как же мы раньше без этого закона жили..."

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:24:08 23-07-2025

Гость (08:49:15 22-07-2025) Голуби тоже являются бездомными животными? Запретите кормить... Голуби - это крысы с крыльями

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:27 22-07-2025

Несообщение - это как?) Будет ходить специальный человек или команда и бдить? Вот расселили очередной частный дом, куча брошенных животин как обычно побежала по улицам, можно бегать за каждой и штрафовать всех, кто мимо идет? Или они будут их ловить, вешать на них камеры и потом штрафовать всех граждан, которые попадут в кадр?.. Интересно, у нас те, кто законы пишет, хоть раз в жизни на обычную улицу выходили? Или они с рождения на личном авто, в закрытом поселке с обслугой и т.д.?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:19 22-07-2025

Раз нельзя кормить, а тогда спецместо сделают с кормушкой от государства?! Лосей же в зиму подкармливают солью. Ну а тут расширят зоны влияния егерей.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:39 22-07-2025

Депутаты уже окончательно с ума сошли, что других проблем нет? То есть людей, которые из жалости подкармливают животных будут наказывать, а тех, кто этих животных выкидывает и делает их бездомными наказывать не будут, им выкидывать можно? Где логика? Почему у нас борятся со следствием, а не с причиной? И почему вопросы по животным ставятся на заседании группы по защите семьи, какое это отношение имеет к тематике рабочей группы? Депутаты все законы разработали по защите семьи, что они полезли в чужой огород?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:16 22-07-2025

Давно пора! А то они эту территорию начинают своей считать, да когда кормят скорее всего размножаются лучше... А их очень много стало

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

10:22:03 22-07-2025

Гость (09:16:16 22-07-2025) Давно пора! А то они эту территорию начинают своей считать, ... А она чья? Твоя?

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:57 22-07-2025

А у нас соседки сердобольные кормят собачек у мусорных бачков. Ну вроде как не у дома, находчивые, их закон не тронет.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:41 22-07-2025

Чем они им помешали? Всё возвращается.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:24:30 22-07-2025

если ершить процедуру с бродячими - то да, следующий вопрос с прикармливанием. логично так-то.
и вот если без идиотства: меня лично достали бабки, крошащие свои сухари с многоэтажек и рассыпающие отходы пищевые по теплотраассам, все эти воняющие по укромным местам тарелоки с прокисшими макаронами, все эти граждане пытающиеся с балкона протрясти постельное бельё...

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

10:20:27 22-07-2025

Musik (09:24:30 22-07-2025) если ершить процедуру с бродячими - то да, следующий вопрос ... Это называется "общежитие"...Не нравятся соседи - селитесь подальше от цивилизации...Да и конфликт поколений никто не отменял. Бабушкам не нравится ваш шум, сигание на самокатиках, посиделки с пивасиком и семками, заставленные машинами дворы, дебилы, слушающие рэп и прочую бузовщину на максимуме своих "долбит нормально"...

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:53:59 22-07-2025

Дюша (10:20:27 22-07-2025) Это называется "общежитие"...Не нравятся соседи - селитесь п... относись к другим так, как хотел бы чтобы относились к тебе. всё просто.
не хочешь - общайся с полицией. (государство не хочет чтобы я тут как судья Дредд наводил порядки, даже если и правильные).
плюваещь семки - штраф.
трясещь бельем - 2*штраф.
гоняешь на моцыке где не надо - 10*штраф для начала, следующий случай условка.
факт пьяный за рулем - заезжай милок на пятачек.
терапия дрессировкой.

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

11:08:37 22-07-2025

Musik (10:53:59 22-07-2025) относись к другим так, как хотел бы чтобы относились к тебе.... А если чел ничего не нарушил? Тебе тарелочки не нравятся, а бабушкам машины припаркованные...

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:54:19 22-07-2025

Дюша (11:08:37 22-07-2025) А если чел ничего не нарушил? Тебе тарелочки не нравятся, а ... для меня действительно странно и непонятно - вы и вправду меня не поняли, или просто из принципа дурака валяете, бабушек каких-то абстрактных приплели...???

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:20:43 23-07-2025

Musik (13:54:19 22-07-2025) для меня действительно странно и непонятно - вы и вправду ме... Не все определяется законами...Кое что - моралью и воспитанием. Законопроект полностью аморален и исполнению не подлежит. Если завтра слуги народа примут закон, где в целях повышения рождаемости будет требование раз в год рожать от первого встречного, Вы с готовностью исполнять будете?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:46:49 22-07-2025

"...все эти воняющие по укромным местам тарелоки с прокисшими макаронами..."

😁
А что вы делаете в "укромных местах"?

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:24 22-07-2025

Кхм... (09:46:49 22-07-2025) "...все эти воняющие по укромным местам тарелоки с прокисшим... Ищет прокисшие макарошки)

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:30 22-07-2025

Полная безответственность перед избирателями, неподотчётность и безнаказанность приводят наших слуг народа к профанации законотворческой деятельности. За наши кровные эти паразиты нам вкручивают такие законы, которые даром не нужны избирателям. Попробовали бы они так развлекаться при Сталине...

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

10:41:56 22-07-2025

Спиридонов на собаке женат? У него жена и дети - квадроберы? Какую семью он собрался защищать?

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожане Барнаула

10:43:22 22-07-2025

Правильная инициатива, поддерживаем! Надо и про голубей строчку добавить, и чтобы все обязаны были информировать власть о нарушителях, иначе - крупный штраф!

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Другие горожане

11:12:01 22-07-2025

Горожане Барнаула (10:43:22 22-07-2025) Правильная инициатива, поддерживаем! Надо и про голубей стро... Не говори за всех. Нам и голуби не мешают и котики с собачками радуют...

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:12 22-07-2025

Другие горожане (11:12:01 22-07-2025) Не говори за всех. Нам и голуби не мешают и котики с собачка... Наверное, голуби не живут у вас на крыше и не гадят на балконе и стеклах! Я вот тоже гипотетически их люблю, а в частности - всех поубивала бы.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:35 22-07-2025

Гость (12:46:12 22-07-2025) Наверное, голуби не живут у вас на крыше и не гадят на балко... у Гулливера на площадке полоумные мамаши упаковками бросали семечки голубям.
Меня всегда поражает их беспечное отношение к собственным детям. Достаточно вместо разлядывания нарядов Бузовой в инсте погуглить что разносят эти летающие крысы, станет дурно. Когда они взлетают всей стаей, поднимая вверх помет, грязь и перья, полное ощущуение Хичкока.
А у соседнего подъезда бабки прикормили такую стаю. что она вытоптала газон до степени утрамбовки грунта, как на стоянке. Благо, дерево срубили, бабок охолонили немного

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:04:32 23-07-2025

Гость (14:47:35 22-07-2025) у Гулливера на площадке полоумные мамаши упаковками бросали ... Такие начитанные как Вы в пандемии первыми вымирают ибо иммунитет надо воспитывать...Стерильность его уничтожает. Хотя зачем Вам иммунитет? Выживать должны только личности с чувством сострадания, способные на бескорыстную помощь, дружбу, доброту...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:37 22-07-2025

Вообще запретить. Хочешь кормить - забирай себе и корми, подкармливание - это лицемерие, вы только плодите этих животных на улице, а не спасаете их.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

11:05:00 22-07-2025

Гость (10:59:37 22-07-2025) Вообще запретить. Хочешь кормить - забирай себе и корми, под... Сам то понял, что сказал? Волонтерам, которые с бездомными работают такую идею озвучь, типа нечего бездомных кормить, только плодите их, а не спасаете. Разбирайте себе по домам...

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:30:25 22-07-2025

Дюша (11:05:00 22-07-2025) Сам то понял, что сказал? Волонтерам, которые с бездомными р... вот у себя 1 комнату и отдайте бездомным. самаритянин диванный.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:14 22-07-2025

Musik (11:30:25 22-07-2025) вот у себя 1 комнату и отдайте бездомным. самаритянин диванн... Отдали уже все,кто могли. Бездушным злым дуракам этого не понять.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:07:08 23-07-2025

Musik (11:30:25 22-07-2025) вот у себя 1 комнату и отдайте бездомным. самаритянин диванн... У меня 11 кошек подобранных, своя собака и троих "сынов полка" кормил и буду кормить. Голодного депутата могу накормить из той же миски...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:59 22-07-2025

Читаю и поражаюсь жестокости и бестолковости. В других регионах задача решается проще и эффективнее. Первое: обязательная стерилизация кобелей и сук, котов и кошек. Это снижает градус агрессивности в разы и нет лавинного размножения. Исчезает инстинкт защиты территории и потомства, нет потребности сбиваться в стаи. Второе: специализированные площадки для кормления. Сытое животное значительно реже бывает агрессивным. Третье: тотальные контроль специальных служб и организаций на предмет курсирования по городу с целью отлова, последующей обязательной стерилизации.

  -36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:22 22-07-2025

Уже несколько лет твержу!
Свободный доступ бездомных и диких животных к пищевым отходам, а так же подкормка их местными жителями приводит к увеличению летальных случаев нападения животных на людей! Особенно на маленьких детей!!!
Во сколько "сытых собак" вы все оцениваете жизнь одного загрызанного ребенка!?!...

  55 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:14 22-07-2025

Гость (11:41:22 22-07-2025) Уже несколько лет твержу! Свободный доступ бездомных и д... Какую глупость вы пишете, доморощенный "биолог-эксперт", хомяк то хоть в детстве у вас был? Сытые животные, хоть дикие, хоть домашние, хоть бездомные ни на кого не нападают, им не зачем, если вы конечно не будете им угрожать, кидать в них камни, дразнить и всячески доставать их. В Турции собак и кошек кормят и о нападениях на людей что то ничего не пишут. А вы свои фобии детьми прикрываете. Как у нас любят заботой о детях прикрываться, особенно те, которые этих же детей на пешеходных переходах и до дворах сбивают на машинах, или не защищают тех же детей, когда их насильники по улице тащут, как было с 5-летней девочкой несколько лет назад, все люди сделали вид, что не видят, как ребенок кричит и просит о помощи, зато на кошек и собак накинулись, это же безопаснее.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:52 22-07-2025

Гость (17:36:14 22-07-2025) Какую глупость вы пишете, доморощенный "биолог-эксперт", хом... Уважаемый хомяковод!
Посмотрите сколько вам поставили минусов!?
И посмотрите сколько людей поддерживают правильное мнение...?!
И задумайтесь!
Может вы чего-то недодумываете...?!
Например как при реализации ваших идей, обеспечить постоянное сытое состояние БЕЗДОМНЫХ животных, которые периодически увеличиваются в количестве...???! Наверное вы думаете что нужно поменять новую гос программу с миллиардным бюджетом...?
Наивный вы наш...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:27:46 23-07-2025

Гость (18:57:52 22-07-2025) Уважаемый хомяковод!Посмотрите сколько вам поставили мин... Не смешите мои тапочки...Мы прекрасно знаем как тут появляются минусы...Это скорее признак правильного мировоззрения. Сколько администрация тратит на вас - минусовальщиков? Видимость народной поддержки стоит не мало...Это Вы ничего не понимаете...Сотни лет сердобольные граждане подкармливают животных. Их поголовье давно стабилизировалось. Они не несут сколь-нибудь значимой угрозы. Просто чудакам из ГосДумы нужно как то демонстрировать, что они о народе заботятся. Но пенсии повышать нельзя, цены снижать нельзя, налоги снижать нельзя...Вот и борются то с курением, то с собаками.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:35:54 23-07-2025

Гость (11:41:22 22-07-2025) Уже несколько лет твержу! Свободный доступ бездомных и д... Жаль из школ давно убрали предмет "Логика"... Открой статистику и просмотри причины смерти маленьких детей...Укусы собак там на уровне статистической ошибки по сравнению с ДТП, маньяками-педофилами, родительской халатностью, болезнями, голодом, наркотиками и т.д....Но тебе ведь не за это платят? Правда? Вот я не успел написать, за пять минут 12 минусов...Скажи, что это читатели реагируют, а я посмеюсь...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:57:26 22-07-2025

Сытые собаки обычно никого не грызут. Они мирно спят на солнце.

  -55 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владислав

12:08:25 22-07-2025

Давно назрело. Надо штрафовать тех кто прикармливает. Вонь во дворе, мусор - это никто не убирает чреди тех кто прикармливает.

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:28 22-07-2025

исчезнут кошки - придут крысы

  -29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:41 22-07-2025

Специально буду кормить и свою и чужих

  -34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:31 22-07-2025

Аффтары этого жизнененавидящего закона на следующих выборах мой голос не получат.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:21 22-07-2025

Злые твари довольны, как видно

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:05:38 22-07-2025

Подкармливая периодически, вы обрекаете бездомных животных на долгие годы мученья! И мученья их потомства...
Сегодня вы их покормили, завтра уехали, заболели, не успели... Опять таки, вы их кормите по норме? Что бы они не испытывали чувства голода, и не хотели напасть на существо меньше себя...?!
При отсутствии корма бездомные животные исчезнут естественным путём...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:13:31 23-07-2025

Гость (19:05:38 22-07-2025) Подкармливая периодически, вы обрекаете бездомных животных н... Фантастические встречаются лицемеры!!! Вы пенсионера спросите, хочет ли он помучиться или лучше сразу эвтаназия? Детей в детских домах зачем обрекать на долгие годы мучения? А своих и их потомков? Сегодня вы их покормили, завтра уехали, заболели, не успели, умерли...Опять таки, вы их кормите по норме? А мунусовщикам отдельный привет...Да не отсохнут ваши руки, а то ноги быстро протяните без зарплаты.

  -18 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров