В Госдуму внесут законопроект о запрете кормления бездомных животных у жилых домов
В перечень попали и другие объекты
22 июля 2025, 08:33, ИА Амител
Депутаты Госдумы готовят пакет законопроектов, ограничивающих кормление бездомных животных, сообщает ТАСС.
Как заявил депутат Александр Спиридонов на заседании рабочей группы комитета ГД по защите семьи, кормление хотят запретить возле многоквартирных домов, больниц, школ, а также культурных, спортивных и социальных учреждений. При этом у субъектов и муниципалитетов будет право расширять перечень запретных зон. Поправки в КоАП предусматривают ответственность за нарушение.
Также депутаты хотят ввести ответственность за препятствие работе служб отлова животных и несообщение о бездомных животных на территориях предприятий и других объектов.
"У нас готовы по всем пяти законопроектам пакеты. Немножко уточнимся, я думаю, завтра [22 июля] можно подписывать, вносить", – заключил депутат.
08:38:25 22-07-2025
"...и несообщение о бездомных животных..."
О как! Какая прекрасная идея.
А давайте расширим и углубим? Тут же можно и план по животным на предприятие спустить: "А сколько вы в этом квартале сдали бездомных животных в подотдел очистки, товарищ директор?!"
08:45:36 22-07-2025
Вообще непонятно кто тут животные...Несчастные бездомные твари или зажравшиеся "слуги народа"?
Пусть в жизни всем воздастся по заслугам.
И депутат, что подписал Закон,
Вернется в мир голодною собакой,
Никто ей даже кости не подаст.
Загонят в угол палками и криком,
И видя жалкий и испуганный оскал,
Сочтут опасной и петлю накинут,
Сук выберут и выполнят приказ.
И будут с хохотом смотреть,
Как дергаются лапы, язык повиснет,
Выпрямится хвост…
Придут домой и ухмыляясь лихо
В аккаунтах своих напишут пост,
Как выполнили долг перед отчизной,
Спасли страну, избавили от блох…
И если кто желает заступиться (за собачку),
Конец его конечно будет плох…
И всякий их поддержит несомненно,
И всяк исходу будет только рад…
Такой судьбы и я тебе желаю,
Закон сей подписавший депутат…
08:46:09 22-07-2025
Вопрос на засыпку нашим великим думским работникам. "Кто будет отслеживать выполнение данного закона, опять бедные полицейские в лице участковых? Или доброжелательные соседи будут доносить друг на друга? Ну вышел я из подъезда, выкинул кости из борща и пошёл на работу и что дальше...?" Представляю, сколько инициатив появиться в выборный год и какие они будут космических масштабов)
08:49:15 22-07-2025
Голуби тоже являются бездомными животными? Запретите кормить голубей у жилых домов! Одни их кормят, другие, после приёма голубями пищи, внепланово едут на мойку отмывать авто.
А так да, хочется сказать: "Как же мы раньше без этого закона жили..."
03:24:08 23-07-2025
Гость (08:49:15 22-07-2025) Голуби тоже являются бездомными животными? Запретите кормить... Голуби - это крысы с крыльями
08:49:27 22-07-2025
Несообщение - это как?) Будет ходить специальный человек или команда и бдить? Вот расселили очередной частный дом, куча брошенных животин как обычно побежала по улицам, можно бегать за каждой и штрафовать всех, кто мимо идет? Или они будут их ловить, вешать на них камеры и потом штрафовать всех граждан, которые попадут в кадр?.. Интересно, у нас те, кто законы пишет, хоть раз в жизни на обычную улицу выходили? Или они с рождения на личном авто, в закрытом поселке с обслугой и т.д.?
09:11:19 22-07-2025
Раз нельзя кормить, а тогда спецместо сделают с кормушкой от государства?! Лосей же в зиму подкармливают солью. Ну а тут расширят зоны влияния егерей.
09:11:39 22-07-2025
Депутаты уже окончательно с ума сошли, что других проблем нет? То есть людей, которые из жалости подкармливают животных будут наказывать, а тех, кто этих животных выкидывает и делает их бездомными наказывать не будут, им выкидывать можно? Где логика? Почему у нас борятся со следствием, а не с причиной? И почему вопросы по животным ставятся на заседании группы по защите семьи, какое это отношение имеет к тематике рабочей группы? Депутаты все законы разработали по защите семьи, что они полезли в чужой огород?
09:16:16 22-07-2025
Давно пора! А то они эту территорию начинают своей считать, да когда кормят скорее всего размножаются лучше... А их очень много стало
10:22:03 22-07-2025
Гость (09:16:16 22-07-2025) Давно пора! А то они эту территорию начинают своей считать, ... А она чья? Твоя?
09:18:57 22-07-2025
А у нас соседки сердобольные кормят собачек у мусорных бачков. Ну вроде как не у дома, находчивые, их закон не тронет.
09:22:41 22-07-2025
Чем они им помешали? Всё возвращается.
09:24:30 22-07-2025
если ершить процедуру с бродячими - то да, следующий вопрос с прикармливанием. логично так-то.
и вот если без идиотства: меня лично достали бабки, крошащие свои сухари с многоэтажек и рассыпающие отходы пищевые по теплотраассам, все эти воняющие по укромным местам тарелоки с прокисшими макаронами, все эти граждане пытающиеся с балкона протрясти постельное бельё...
10:20:27 22-07-2025
Musik (09:24:30 22-07-2025) если ершить процедуру с бродячими - то да, следующий вопрос ... Это называется "общежитие"...Не нравятся соседи - селитесь подальше от цивилизации...Да и конфликт поколений никто не отменял. Бабушкам не нравится ваш шум, сигание на самокатиках, посиделки с пивасиком и семками, заставленные машинами дворы, дебилы, слушающие рэп и прочую бузовщину на максимуме своих "долбит нормально"...
10:53:59 22-07-2025
Дюша (10:20:27 22-07-2025) Это называется "общежитие"...Не нравятся соседи - селитесь п... относись к другим так, как хотел бы чтобы относились к тебе. всё просто.
не хочешь - общайся с полицией. (государство не хочет чтобы я тут как судья Дредд наводил порядки, даже если и правильные).
плюваещь семки - штраф.
трясещь бельем - 2*штраф.
гоняешь на моцыке где не надо - 10*штраф для начала, следующий случай условка.
факт пьяный за рулем - заезжай милок на пятачек.
терапия дрессировкой.
11:08:37 22-07-2025
Musik (10:53:59 22-07-2025) относись к другим так, как хотел бы чтобы относились к тебе.... А если чел ничего не нарушил? Тебе тарелочки не нравятся, а бабушкам машины припаркованные...
13:54:19 22-07-2025
Дюша (11:08:37 22-07-2025) А если чел ничего не нарушил? Тебе тарелочки не нравятся, а ... для меня действительно странно и непонятно - вы и вправду меня не поняли, или просто из принципа дурака валяете, бабушек каких-то абстрактных приплели...???
09:20:43 23-07-2025
Musik (13:54:19 22-07-2025) для меня действительно странно и непонятно - вы и вправду ме... Не все определяется законами...Кое что - моралью и воспитанием. Законопроект полностью аморален и исполнению не подлежит. Если завтра слуги народа примут закон, где в целях повышения рождаемости будет требование раз в год рожать от первого встречного, Вы с готовностью исполнять будете?
09:46:49 22-07-2025
"...все эти воняющие по укромным местам тарелоки с прокисшими макаронами..."
😁
А что вы делаете в "укромных местах"?
10:59:24 22-07-2025
Кхм... (09:46:49 22-07-2025) "...все эти воняющие по укромным местам тарелоки с прокисшим... Ищет прокисшие макарошки)
10:07:30 22-07-2025
Полная безответственность перед избирателями, неподотчётность и безнаказанность приводят наших слуг народа к профанации законотворческой деятельности. За наши кровные эти паразиты нам вкручивают такие законы, которые даром не нужны избирателям. Попробовали бы они так развлекаться при Сталине...
10:41:56 22-07-2025
Спиридонов на собаке женат? У него жена и дети - квадроберы? Какую семью он собрался защищать?
10:43:22 22-07-2025
Правильная инициатива, поддерживаем! Надо и про голубей строчку добавить, и чтобы все обязаны были информировать власть о нарушителях, иначе - крупный штраф!
11:12:01 22-07-2025
Горожане Барнаула (10:43:22 22-07-2025) Правильная инициатива, поддерживаем! Надо и про голубей стро... Не говори за всех. Нам и голуби не мешают и котики с собачками радуют...
12:46:12 22-07-2025
Другие горожане (11:12:01 22-07-2025) Не говори за всех. Нам и голуби не мешают и котики с собачка... Наверное, голуби не живут у вас на крыше и не гадят на балконе и стеклах! Я вот тоже гипотетически их люблю, а в частности - всех поубивала бы.
14:47:35 22-07-2025
Гость (12:46:12 22-07-2025) Наверное, голуби не живут у вас на крыше и не гадят на балко... у Гулливера на площадке полоумные мамаши упаковками бросали семечки голубям.
Меня всегда поражает их беспечное отношение к собственным детям. Достаточно вместо разлядывания нарядов Бузовой в инсте погуглить что разносят эти летающие крысы, станет дурно. Когда они взлетают всей стаей, поднимая вверх помет, грязь и перья, полное ощущуение Хичкока.
А у соседнего подъезда бабки прикормили такую стаю. что она вытоптала газон до степени утрамбовки грунта, как на стоянке. Благо, дерево срубили, бабок охолонили немного
09:04:32 23-07-2025
Гость (14:47:35 22-07-2025) у Гулливера на площадке полоумные мамаши упаковками бросали ... Такие начитанные как Вы в пандемии первыми вымирают ибо иммунитет надо воспитывать...Стерильность его уничтожает. Хотя зачем Вам иммунитет? Выживать должны только личности с чувством сострадания, способные на бескорыстную помощь, дружбу, доброту...
10:59:37 22-07-2025
Вообще запретить. Хочешь кормить - забирай себе и корми, подкармливание - это лицемерие, вы только плодите этих животных на улице, а не спасаете их.
11:05:00 22-07-2025
Гость (10:59:37 22-07-2025) Вообще запретить. Хочешь кормить - забирай себе и корми, под... Сам то понял, что сказал? Волонтерам, которые с бездомными работают такую идею озвучь, типа нечего бездомных кормить, только плодите их, а не спасаете. Разбирайте себе по домам...
11:30:25 22-07-2025
Дюша (11:05:00 22-07-2025) Сам то понял, что сказал? Волонтерам, которые с бездомными р... вот у себя 1 комнату и отдайте бездомным. самаритянин диванный.
12:51:14 22-07-2025
Musik (11:30:25 22-07-2025) вот у себя 1 комнату и отдайте бездомным. самаритянин диванн... Отдали уже все,кто могли. Бездушным злым дуракам этого не понять.
09:07:08 23-07-2025
Musik (11:30:25 22-07-2025) вот у себя 1 комнату и отдайте бездомным. самаритянин диванн... У меня 11 кошек подобранных, своя собака и троих "сынов полка" кормил и буду кормить. Голодного депутата могу накормить из той же миски...
11:22:59 22-07-2025
Читаю и поражаюсь жестокости и бестолковости. В других регионах задача решается проще и эффективнее. Первое: обязательная стерилизация кобелей и сук, котов и кошек. Это снижает градус агрессивности в разы и нет лавинного размножения. Исчезает инстинкт защиты территории и потомства, нет потребности сбиваться в стаи. Второе: специализированные площадки для кормления. Сытое животное значительно реже бывает агрессивным. Третье: тотальные контроль специальных служб и организаций на предмет курсирования по городу с целью отлова, последующей обязательной стерилизации.
11:41:22 22-07-2025
Уже несколько лет твержу!
Свободный доступ бездомных и диких животных к пищевым отходам, а так же подкормка их местными жителями приводит к увеличению летальных случаев нападения животных на людей! Особенно на маленьких детей!!!
Во сколько "сытых собак" вы все оцениваете жизнь одного загрызанного ребенка!?!...
17:36:14 22-07-2025
Гость (11:41:22 22-07-2025) Уже несколько лет твержу! Свободный доступ бездомных и д... Какую глупость вы пишете, доморощенный "биолог-эксперт", хомяк то хоть в детстве у вас был? Сытые животные, хоть дикие, хоть домашние, хоть бездомные ни на кого не нападают, им не зачем, если вы конечно не будете им угрожать, кидать в них камни, дразнить и всячески доставать их. В Турции собак и кошек кормят и о нападениях на людей что то ничего не пишут. А вы свои фобии детьми прикрываете. Как у нас любят заботой о детях прикрываться, особенно те, которые этих же детей на пешеходных переходах и до дворах сбивают на машинах, или не защищают тех же детей, когда их насильники по улице тащут, как было с 5-летней девочкой несколько лет назад, все люди сделали вид, что не видят, как ребенок кричит и просит о помощи, зато на кошек и собак накинулись, это же безопаснее.
18:57:52 22-07-2025
Гость (17:36:14 22-07-2025) Какую глупость вы пишете, доморощенный "биолог-эксперт", хом... Уважаемый хомяковод!
Посмотрите сколько вам поставили минусов!?
И посмотрите сколько людей поддерживают правильное мнение...?!
И задумайтесь!
Может вы чего-то недодумываете...?!
Например как при реализации ваших идей, обеспечить постоянное сытое состояние БЕЗДОМНЫХ животных, которые периодически увеличиваются в количестве...???! Наверное вы думаете что нужно поменять новую гос программу с миллиардным бюджетом...?
Наивный вы наш...
09:27:46 23-07-2025
Гость (18:57:52 22-07-2025) Уважаемый хомяковод!Посмотрите сколько вам поставили мин... Не смешите мои тапочки...Мы прекрасно знаем как тут появляются минусы...Это скорее признак правильного мировоззрения. Сколько администрация тратит на вас - минусовальщиков? Видимость народной поддержки стоит не мало...Это Вы ничего не понимаете...Сотни лет сердобольные граждане подкармливают животных. Их поголовье давно стабилизировалось. Они не несут сколь-нибудь значимой угрозы. Просто чудакам из ГосДумы нужно как то демонстрировать, что они о народе заботятся. Но пенсии повышать нельзя, цены снижать нельзя, налоги снижать нельзя...Вот и борются то с курением, то с собаками.
09:35:54 23-07-2025
Гость (11:41:22 22-07-2025) Уже несколько лет твержу! Свободный доступ бездомных и д... Жаль из школ давно убрали предмет "Логика"... Открой статистику и просмотри причины смерти маленьких детей...Укусы собак там на уровне статистической ошибки по сравнению с ДТП, маньяками-педофилами, родительской халатностью, болезнями, голодом, наркотиками и т.д....Но тебе ведь не за это платят? Правда? Вот я не успел написать, за пять минут 12 минусов...Скажи, что это читатели реагируют, а я посмеюсь...
11:57:26 22-07-2025
Сытые собаки обычно никого не грызут. Они мирно спят на солнце.
12:08:25 22-07-2025
Давно назрело. Надо штрафовать тех кто прикармливает. Вонь во дворе, мусор - это никто не убирает чреди тех кто прикармливает.
12:28:28 22-07-2025
исчезнут кошки - придут крысы
12:37:41 22-07-2025
Специально буду кормить и свою и чужих
12:56:31 22-07-2025
Аффтары этого жизнененавидящего закона на следующих выборах мой голос не получат.
12:57:21 22-07-2025
Злые твари довольны, как видно
19:05:38 22-07-2025
Подкармливая периодически, вы обрекаете бездомных животных на долгие годы мученья! И мученья их потомства...
Сегодня вы их покормили, завтра уехали, заболели, не успели... Опять таки, вы их кормите по норме? Что бы они не испытывали чувства голода, и не хотели напасть на существо меньше себя...?!
При отсутствии корма бездомные животные исчезнут естественным путём...
09:13:31 23-07-2025
Гость (19:05:38 22-07-2025) Подкармливая периодически, вы обрекаете бездомных животных н... Фантастические встречаются лицемеры!!! Вы пенсионера спросите, хочет ли он помучиться или лучше сразу эвтаназия? Детей в детских домах зачем обрекать на долгие годы мучения? А своих и их потомков? Сегодня вы их покормили, завтра уехали, заболели, не успели, умерли...Опять таки, вы их кормите по норме? А мунусовщикам отдельный привет...Да не отсохнут ваши руки, а то ноги быстро протяните без зарплаты.