В Госдуму внесут законопроект о запрете кормления бездомных животных у жилых домов

22 июля 2025, 08:33, ИА Амител

Бродячая собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы готовят пакет законопроектов, ограничивающих кормление бездомных животных, сообщает ТАСС.

Как заявил депутат Александр Спиридонов на заседании рабочей группы комитета ГД по защите семьи, кормление хотят запретить возле многоквартирных домов, больниц, школ, а также культурных, спортивных и социальных учреждений. При этом у субъектов и муниципалитетов будет право расширять перечень запретных зон. Поправки в КоАП предусматривают ответственность за нарушение.

Также депутаты хотят ввести ответственность за препятствие работе служб отлова животных и несообщение о бездомных животных на территориях предприятий и других объектов.

"У нас готовы по всем пяти законопроектам пакеты. Немножко уточнимся, я думаю, завтра [22 июля] можно подписывать, вносить", – заключил депутат.