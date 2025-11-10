Ежедневное пособие для работников вырастет более чем на тысячу рублей в 2026 году

10 ноября 2025, 17:14, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Следующий год принесет россиянам увеличение максимального размера пособия по временной нетрудоспособности. Как сообщил Социальный фонд России (СФР), с 2026 года потолок дневных выплат по больничному листу повысится до 6,8 тысячи рублей, пишет РИА Новости. Это на 1,2 тысячи рублей больше, чем действующий сейчас лимит в 5674 рубля в день.

Плановое повышение максимального размера больничного продолжится и в последующие годы: в 2027-м – до 7860 рублей, а в 2028-м – до 8489 рублей в день. Эта динамика обусловлена ежегодным увеличением предельной базы для расчета страховых взносов.

Издание также отметило, что переход на полностью электронный формат работы позволил упростить процедуру для граждан. Фонд теперь автоматически получает данные о больничном из медучреждений, самостоятельно формирует пособие и при необходимости запрашивает недостающие сведения у работодателя через систему "Социальный электронный документооборот".

