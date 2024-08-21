Рассказываем, кто победил в конкурсе по жарке шашлыка от Радио Дача Барнаул

21 августа 2024, 14:40, ИА Амител erid: LjN8KMu6B

Фестиваль "Гриль Парк" / Фото: Радио Дача Барнаул

18 августа барнаульский парк "Изумрудный" превратился в настоящий оазис вкуса и развлечений, собрав более трех тысяч гостей на фестивале гриля и барбекю "Гриль Парк", организованном Радио Дача Барнаул.

Праздник начался с зажигательной концертной программы. Выступали танцевальные коллективы города, певец Николай Назаров, фокусник, а также артисты из StandUp Altay (Стендап Алтай). Гости могли не только насладиться концертом, вкусной едой и напитками, но и приобрести сувениры, поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах, сделать фото с хаски, а также пообщаться с собакой-роботом.

Для тех, кто желал отдохнуть, организаторы подготовили уютную зону с лежаками, пледами и подушками. Особой популярностью пользовались караоке и "Открытый микрофон". Завершился вечер выступлением кавер-группы Samy Trio (Сами Трио), исполнившей музыкальные хиты.

Фестиваль "Гриль Парк" / Фото: Радио Дача Барнаул

Кульминацией фестиваля стал конкурс на лучший шашлык, организованный Радио Дача Барнаул. Четыре команды, отобранные в эфире радиостанции, сразились за звание лучшего гриль-мастера. Вооружившись шампурами и секретными рецептами, они продемонстрировали мастерство приготовления шашлыка. В течение часа команды готовили кулинарные шедевры, а затем на главной сцене фестиваля их конкурсные блюда оценивало компетентное жюри.

В его состав вошли:

маркетолог компании ООО "Омега", представитель генерального партнера фестиваля - сети фирменных магазинов "Тальменыч" Татьяна Морковина;

представитель розничной фирменной сети "Тальменыч" Иван Гурский;

программный директор Медиагруппы FM-Продакшн Илья Шаповалов.

По итогам дегустации победила команда Сергея Макарова. Главный приз – сертификат на покупку мяса на 15 000 рублей – стал заслуженной наградой за кулинарные таланты. Команда также получила множество подарков от партнеров мероприятия. Гости фестиваля, участвующие в конкурсах, тоже ушли домой с богатым уловом призов от партнеров "Парк Гриля".

Посмотреть полный фотоотчет с мероприятия и узнать другие новости можно в группе "ВК Радио Дача Барнаул".

ИП Шаповалова А.Д.

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