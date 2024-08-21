Сочный шашлык, игры и караоке. Как прошел фестиваль гриля и барбекю в "Изумрудном"?
Рассказываем, кто победил в конкурсе по жарке шашлыка от Радио Дача Барнаул
21 августа 2024, 14:40, ИА Амител erid: LjN8KMu6B
18 августа барнаульский парк "Изумрудный" превратился в настоящий оазис вкуса и развлечений, собрав более трех тысяч гостей на фестивале гриля и барбекю "Гриль Парк", организованном Радио Дача Барнаул.
Праздник начался с зажигательной концертной программы. Выступали танцевальные коллективы города, певец Николай Назаров, фокусник, а также артисты из StandUp Altay (Стендап Алтай). Гости могли не только насладиться концертом, вкусной едой и напитками, но и приобрести сувениры, поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах, сделать фото с хаски, а также пообщаться с собакой-роботом.
Для тех, кто желал отдохнуть, организаторы подготовили уютную зону с лежаками, пледами и подушками. Особой популярностью пользовались караоке и "Открытый микрофон". Завершился вечер выступлением кавер-группы Samy Trio (Сами Трио), исполнившей музыкальные хиты.
Кульминацией фестиваля стал конкурс на лучший шашлык, организованный Радио Дача Барнаул. Четыре команды, отобранные в эфире радиостанции, сразились за звание лучшего гриль-мастера. Вооружившись шампурами и секретными рецептами, они продемонстрировали мастерство приготовления шашлыка. В течение часа команды готовили кулинарные шедевры, а затем на главной сцене фестиваля их конкурсные блюда оценивало компетентное жюри.
В его состав вошли:
- маркетолог компании ООО "Омега", представитель генерального партнера фестиваля - сети фирменных магазинов "Тальменыч" Татьяна Морковина;
- представитель розничной фирменной сети "Тальменыч" Иван Гурский;
- программный директор Медиагруппы FM-Продакшн Илья Шаповалов.
По итогам дегустации победила команда Сергея Макарова. Главный приз – сертификат на покупку мяса на 15 000 рублей – стал заслуженной наградой за кулинарные таланты. Команда также получила множество подарков от партнеров мероприятия. Гости фестиваля, участвующие в конкурсах, тоже ушли домой с богатым уловом призов от партнеров "Парк Гриля".
Посмотреть полный фотоотчет с мероприятия и узнать другие новости можно в группе "ВК Радио Дача Барнаул".
ИП Шаповалова А.Д.Реклама
07:35:18 22-08-2024
Написано красиво,а вот сам фестиваль гриля оказался не организован люди шашлык на лавочках ели или у пруда на ступенькпх так как столиками практически ни кто не озаботился на всех шашлычников от силы было столов 10
10:15:36 22-08-2024
Сергей (07:35:18 22-08-2024) Написано красиво,а вот сам фестиваль гриля оказался не орган... Согласен. Организация не очень. За нормальным шашлыком от Тальменыча была дикая очередь. Попробовали шашлык в соседней палатке, где очередь была намного меньше. За 400 руб. за порцию получили несколько маленьких кусочков мяса с салом без хлеба ) Стало понятно, почему не было очереди к ним ) Вода закончилась быстро во всех палатках. Столиков-стульев не было почти. У гамбургерделов закончились котлеты быстро) Похоже, организаторы не рассчитывали на такое кол-во посетителей.
09:32:58 23-08-2024
Дмитрий (10:15:36 22-08-2024) Согласен. Организация не очень. За нормальным шашлыком от Та... Добрый день. Многим торговым точкам в течение мероприятия привозили дополнительные продукты для продолжения работы. Но нужно понимать, что приемка требовала времени, поэтому некоторые фуд-зоны временно приостанавливали свою работу. Возможно вы попали именно в этот временной промежуток.
09:15:41 23-08-2024
Сергей (07:35:18 22-08-2024) Написано красиво,а вот сам фестиваль гриля оказался не орган... Добрый день. Фестиваль предполагал стрит-фуд зоны, которые в том числе затрагивали расположение гостей на берегу искусственного водоема. Это стандартная практика в крупных городах. Многие посетители в день мероприятия наоборот оценили это как преимущество, которое создало атмосферу.
11:52:20 22-08-2024
А мне очень понравился праздник! Я наоборот порадовалась, как здорово, что можно и погулять и шашлыка поесть. Интересно организовано все было - цветов много, раскраска большая детям очень зашла, конкурсов очееень многое было. Особенно залипательно было как команды шашлык жарили. Незаметно 3 часа как-то пролетели, как в детстве на ярмарке побывала))
из минусов - тех, кто шашлык жарит можно побольше приглашать. Много мяса не бывает)
16:21:13 22-08-2024
Фестиваль прошёл здорово, нам все понравилось. у мастеров купили сувениры, поели вкусные шашлыки от Шашлычницы, попили лимонады от бара Оазис, как раз в такую жару сильно спасли. Много конкурсов интересных, конечно везде есть и минусы и плюсы, главное что мы получили положительные эмоции. Думаю здорово было бы почаще проводить что-то подобное
17:41:28 22-08-2024
Минут 40 стояли в очереди, продвинулись на 3 человека. Потом дождь начался, вот и весь праздник. Шашлыка так и не поели.
09:40:39 23-08-2024
Гость (17:41:28 22-08-2024) Минут 40 стояли в очереди, продвинулись на 3 человека. Потом... Добрый день. Очередей на подобных мероприятиях, к сожалению, не избежать. Потому что многие гости хотят разнообразить свой досуг и попробовать что-то новое (отличное от домашней кухни).
22:39:55 22-08-2024
За шашлыком стояли больше часа,все быстро закончилось, три палатки шашлыка с дикими очередями! Отвратительно организовали! Думали действительно будет разнообразие выбора и вкуса, а так рекламировали только!
09:43:53 23-08-2024
Галина (22:39:55 22-08-2024) За шашлыком стояли больше часа,все быстро закончилось, три п... Добрый день. Было 7 палаток с едой, 1 фудтрак, 2 зоны с напитками, сладкая вата. Просто они были размещены по всей территории парка и, вероятно, на некоторые из них вы просто не обратили свое внимание.