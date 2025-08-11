Социалисты предлагают ввести 13-ю зарплату для учителей за работу во время ЕГЭ и ОГЭ

Партийцы считают, что нынешние надбавки за дежурство слишком малы и не компенсируют стресс и ответственность педагога

11 августа 2025, 14:00, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" выступила с инициативой ввести для педагогов 13-ю зарплату, которая смогла бы компенсировать нагрузку в период проведения ЕГЭ и ОГЭ. В стрессовой ситуации на экзаменах оказываются не только выпускники, но и педагоги. Учителя контролируют соблюдение правил, пресекают нарушения, проверяют корректность заполнения бланков. Как отметил председатель партии СРЗП в Госдуме Сергей Миронов, работа нервная, ответственная, и поэтому ее нужно справедливо оплачивать.

Обращение с таким предложением уже направили председателю правительства России.

По словам партийцев, сейчас во многих регионах надбавки либо слишком маленькие, либо их вообще нет. Сергей Миронов уточнил, что за один день дежурства платят около 120–300 рублей, при этом приходить нужно рано утром, нередко в праздничные или выходные дни.

По его словам, немало учителей не соглашаются на такую работу, однако их все же включают в списки дежурных "в добровольно-принудительном порядке", порой снимают с больничных и даже угрожают увольнением. Кроме того, педагог рискует получить штраф в десятки тысяч рублей, если вовремя не отреагирует на нарушение порядка.

В Министерстве просвещения напомнили, что размер выплат определяют региональные власти.

«У региона не всегда хватает средств, чтобы повысить данную выплату, поэтому компенсацию надо вводить на федеральном уровне», – заявил лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев.

И подчеркнул, что учителя формируют будущее страны, вкладывают душу и сердце в каждого ученика, а в дни экзаменов несут огромную ответственность и работают с повышенной нагрузкой.

«Труд педагогов должен быть оценен по достоинству!» – подытожил депутат.