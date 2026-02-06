Учителей заставят контролировать соцсети школьников

За переписками детей будут следить не только педагоги, также планируют привлечь родителей

06 февраля 2026, 14:26, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В обязанности педагогов теперь будет входить отслеживание переписок в чатах, а также активности в Telegram-каналах и профилях учащихся. Данная инициатива уже запущена в Татарстане. Причиной послужили пять нападений на образовательные учреждения по всей стране за последний месяц, сообщает Mash.

«У родителей подростков как минимум из трех школ региона было запрошено предоставление информации об аккаунтах их детей. Это включает в себя номера телефонов и ссылки на их страницы в социальных сетях», - говорится в сообщении.

Доступ к этим данным будет строго ограничен и предоставлен исключительно администраторам, классным руководителям и работникам специализированного центра по выявлению деструктивных материалов.

Авторы инициативы отмечают, что своевременное обнаружение подозрительного или запрещенного контента послужит защитой от потенциальных чрезвычайных происшествий.

Стоит отметить, что только в перые недели 2026 года зафиксировали уже несколько инцидентов в школах с участием детей. Только в Красноярском крае произошло два случая подряд: 3 февраля семиклассница напала с ножом на другую школьницу, а 4 февраля восьмиклассница разлила в классе бензин и подожгла, в результате пострадали не менее пяти детей.

Кстати, в 2025 году всего было зарегистрировано 12 подобных инцидентов.