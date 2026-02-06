НОВОСТИОбщество

Учителей заставят контролировать соцсети школьников

За переписками детей будут следить не только педагоги, также планируют привлечь родителей

06 февраля 2026, 14:26, ИА Амител

В обязанности педагогов теперь будет входить отслеживание переписок в чатах, а также активности в Telegram-каналах и профилях учащихся. Данная инициатива уже запущена в Татарстане. Причиной послужили пять нападений на образовательные учреждения по всей стране за последний месяц, сообщает Mash.

«У родителей подростков как минимум из трех школ региона было запрошено предоставление информации об аккаунтах их детей. Это включает в себя номера телефонов и ссылки на их страницы в социальных сетях», - говорится в сообщении.

Доступ к этим данным будет строго ограничен и предоставлен исключительно администраторам, классным руководителям и работникам специализированного центра по выявлению деструктивных материалов.

Авторы инициативы отмечают, что своевременное обнаружение подозрительного или запрещенного контента послужит защитой от потенциальных чрезвычайных происшествий.

Стоит отметить, что только в перые недели 2026 года зафиксировали уже несколько инцидентов в школах с участием детей. Только в Красноярском крае произошло два случая подряд: 3 февраля семиклассница напала с ножом на другую школьницу, а 4 февраля восьмиклассница разлила в классе бензин и подожгла, в результате пострадали не менее пяти детей.

Кстати, в 2025 году всего было зарегистрировано 12 подобных инцидентов.

Комментарии

Гость
Гость

14:34:40 06-02-2026

У большинства детей детей уже давно два аккаунта, как раньше с дневниками: один настоящий, а другой для родителей

Гость
Гость

15:56:36 06-02-2026

Гость (14:34:40 06-02-2026) У большинства детей детей уже давно два аккаунта, как раньше...
У нас в школе многим учителям далеко за 60. Многие переступили золотой рубеж 55+У всех куча ставок,потому что некому работать.И "Земские учитель" не помог решить проблему. Никто не приехал)))
Даже не знаю,как помягче написать, чтобы учителей не обидеть.

гость
гость

16:48:54 06-02-2026

Гость (14:34:40 06-02-2026) У большинства детей детей уже давно два аккаунта, как раньше... вот почему аккаунт ребенок не должен сам заводить. Аккаунт ребенку заводят родители, пусть и отвечают за переписку ребенка. А учителей нечего нагружать. У них и так времени нет.

Гость
Гость

23:35:10 06-02-2026

Гость (14:34:40 06-02-2026) У большинства детей детей уже давно два аккаунта, как раньше... УВЫ этим семьям и родителям. Пропащие семьи

Гость
Гость

17:08:42 07-02-2026

Гость (23:35:10 06-02-2026) УВЫ этим семьям и родителям. Пропащие семьи...
Может хватит кривляться? Вроде тут все взрослые люди.

Олег
Олег

14:44:37 06-02-2026

А это законно? Собирать данные по открытым источникам.
А зачем это учителям?
Кто будет оплачивать?

Гость
Гость

14:44:56 06-02-2026

Совсем обалдели? Учителям и так уже дышать некогда от всяческих чиновных инициатив. Хотя посыл понятен - будет кого сделать крайним в случае чего. Дескать, учитель вовремя не выявил, а обязан был! А чиновные держиморды и всякие там яжематери, как всегда - ни при чем.

Гость
Гость

14:47:03 06-02-2026

А оплачивать как будут эту работу учителям? А у учителей есть время на эту работу?

Гость
Гость

14:55:21 06-02-2026

Гость (14:47:03 06-02-2026) А оплачивать как будут эту работу учителям? А у учителей ест... Насчет оплаты вопрос будет прорабатываться еще десятилетие. А по времени уже порешали. Для учителей в сутках будет по 28-30 часов. В зависимости от квалификации.

Гость
Гость

14:47:12 06-02-2026

А почему учителя должны контролировать соцсети школьников?
Логичнее родителям этим заниматься и нести ответственность за своих детей.

Олег
Олег

15:00:38 06-02-2026

Как учителям выдадут лицензию на слежку, так и приходите.

гость
гость

16:01:51 06-02-2026

А ФСБ на что? Пусть и контролируют, у них и люди для этого есть.

Гость
Гость

18:03:40 06-02-2026

Учителям надо разом уволиться и все. И пусть эти чинуши в школу топают работать.

Гость
Гость

20:09:38 06-02-2026

урок-45 минут.Учитель провел этот урок проверил тетрадки с домашними заданиями.ВСЕ. Остальное не его забота...Как ведут себя ученики на переменах-это не дело учителя.Соцсети-это вообще не дело учителя.Пусть этим занимаются родители-воспитывают своих чад соответственно...Если пакостят школьники на переменах-в школе есть охрана.

Сойдет
Сойдет

22:59:28 06-02-2026

Так пусть эти предлагатели и проверяют соц.сети, раз им заняться нечем и инициативы двигают. Или же есть вроде специально обученная дама, которая с певцом каким-то там мутит, может её подразделение этим будет заниматься?

Гость
Гость

11:57:27 07-02-2026

Не будет такого никогда.

Гость
Гость

19:47:39 07-02-2026

Эээээээ, это вообще не нарушает права, не? Не буду подписывать ничего. За ребенком сами проследим. А то в погоне выслужиться, там ко всему можно будет придраться. Скажут, тогда в школу не пустили, пожалуйста, есть онлайн школы, значит туда уйдем.

