Учителей заставят контролировать соцсети школьников
За переписками детей будут следить не только педагоги, также планируют привлечь родителей
06 февраля 2026, 14:26, ИА Амител
В обязанности педагогов теперь будет входить отслеживание переписок в чатах, а также активности в Telegram-каналах и профилях учащихся. Данная инициатива уже запущена в Татарстане. Причиной послужили пять нападений на образовательные учреждения по всей стране за последний месяц, сообщает Mash.
«У родителей подростков как минимум из трех школ региона было запрошено предоставление информации об аккаунтах их детей. Это включает в себя номера телефонов и ссылки на их страницы в социальных сетях», - говорится в сообщении.
Доступ к этим данным будет строго ограничен и предоставлен исключительно администраторам, классным руководителям и работникам специализированного центра по выявлению деструктивных материалов.
Авторы инициативы отмечают, что своевременное обнаружение подозрительного или запрещенного контента послужит защитой от потенциальных чрезвычайных происшествий.
Стоит отметить, что только в перые недели 2026 года зафиксировали уже несколько инцидентов в школах с участием детей. Только в Красноярском крае произошло два случая подряд: 3 февраля семиклассница напала с ножом на другую школьницу, а 4 февраля восьмиклассница разлила в классе бензин и подожгла, в результате пострадали не менее пяти детей.
Кстати, в 2025 году всего было зарегистрировано 12 подобных инцидентов.
14:34:40 06-02-2026
У большинства детей детей уже давно два аккаунта, как раньше с дневниками: один настоящий, а другой для родителей
15:56:36 06-02-2026
Гость (14:34:40 06-02-2026) У большинства детей детей уже давно два аккаунта, как раньше...
У нас в школе многим учителям далеко за 60. Многие переступили золотой рубеж 55+У всех куча ставок,потому что некому работать.И "Земские учитель" не помог решить проблему. Никто не приехал)))
Даже не знаю,как помягче написать, чтобы учителей не обидеть.
16:48:54 06-02-2026
Гость (14:34:40 06-02-2026) У большинства детей детей уже давно два аккаунта, как раньше... вот почему аккаунт ребенок не должен сам заводить. Аккаунт ребенку заводят родители, пусть и отвечают за переписку ребенка. А учителей нечего нагружать. У них и так времени нет.
23:35:10 06-02-2026
Гость (14:34:40 06-02-2026) У большинства детей детей уже давно два аккаунта, как раньше... УВЫ этим семьям и родителям. Пропащие семьи
17:08:42 07-02-2026
Гость (23:35:10 06-02-2026) УВЫ этим семьям и родителям. Пропащие семьи...
Может хватит кривляться? Вроде тут все взрослые люди.
14:44:37 06-02-2026
А это законно? Собирать данные по открытым источникам.
А зачем это учителям?
Кто будет оплачивать?
14:44:56 06-02-2026
Совсем обалдели? Учителям и так уже дышать некогда от всяческих чиновных инициатив. Хотя посыл понятен - будет кого сделать крайним в случае чего. Дескать, учитель вовремя не выявил, а обязан был! А чиновные держиморды и всякие там яжематери, как всегда - ни при чем.
14:47:03 06-02-2026
А оплачивать как будут эту работу учителям? А у учителей есть время на эту работу?
14:55:21 06-02-2026
Гость (14:47:03 06-02-2026) А оплачивать как будут эту работу учителям? А у учителей ест... Насчет оплаты вопрос будет прорабатываться еще десятилетие. А по времени уже порешали. Для учителей в сутках будет по 28-30 часов. В зависимости от квалификации.
14:47:12 06-02-2026
А почему учителя должны контролировать соцсети школьников?
Логичнее родителям этим заниматься и нести ответственность за своих детей.
15:00:38 06-02-2026
Как учителям выдадут лицензию на слежку, так и приходите.
16:01:51 06-02-2026
А ФСБ на что? Пусть и контролируют, у них и люди для этого есть.
18:03:40 06-02-2026
Учителям надо разом уволиться и все. И пусть эти чинуши в школу топают работать.
20:09:38 06-02-2026
урок-45 минут.Учитель провел этот урок проверил тетрадки с домашними заданиями.ВСЕ. Остальное не его забота...Как ведут себя ученики на переменах-это не дело учителя.Соцсети-это вообще не дело учителя.Пусть этим занимаются родители-воспитывают своих чад соответственно...Если пакостят школьники на переменах-в школе есть охрана.
22:59:28 06-02-2026
Так пусть эти предлагатели и проверяют соц.сети, раз им заняться нечем и инициативы двигают. Или же есть вроде специально обученная дама, которая с певцом каким-то там мутит, может её подразделение этим будет заниматься?
11:57:27 07-02-2026
Не будет такого никогда.
19:47:39 07-02-2026
Эээээээ, это вообще не нарушает права, не? Не буду подписывать ничего. За ребенком сами проследим. А то в погоне выслужиться, там ко всему можно будет придраться. Скажут, тогда в школу не пустили, пожалуйста, есть онлайн школы, значит туда уйдем.