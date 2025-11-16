НОВОСТИПроисшествия

Соцсети: бийчанин со своей спутницей жестоко избил девушек в ночном клубе

Пострадавшие написали заявление в полицию, идет проверка

16 ноября 2025, 12:50, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru
Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В одном из ночных клубов Бийска мужчина напал на двух девушек и нанес им серьезные травмы. Со слов пострадавших, он избивал их вместе со своей подругой. Об этом сообщает Barnaul 22.

Как рассказали жительницы Бийска, инцидент произошел 8 ноября. Когда девушки выходили из клуба, на них неожиданно напал мужчина, в котором они узнали известного спортсмена. Вместе со спутницей он бил их по голове руками и таскал за волосы. Одна из пострадавших добавила, что ей разбили об голову бутылку. 

«Охрана в этот момент, по словам побитых посетительниц, просто наблюдала за происходящим. Горожанки уверены, секьюрити бездействовали, потому что знакомы и даже являются друзьями агрессора», – отметили в сообществе.

Драку, со слов девушек, разняли другие посетители. Сейчас одна из пострадавших лежит в больнице.

В настоящее время в конфликте разбирается полиция. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, заявление от пострадавших зарегистрировали, обстоятельства происшествия устанавливают. Правоохранители опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. Бийчанок направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степени тяжести вреда здоровью. 

Бийск Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:04:07 16-11-2025

Закрыть клуб на 200 дней. И пусть научатся следить за порядком. Будет наука, а так главный виновник и охрана в сторонке, и руководство клуба без потери дохода, а глупых учить надо и рублем наказывать!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:48 16-11-2025

Это не спортсмен. Слабак безмозглый.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:41 16-11-2025

Спортсмены так себя не ведут. Слабак.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:27 16-11-2025

Странные друзья, если охрана. Наоборот остановили бы, чтобы уголовку себе не намотал. Да и вообще девушек бьют по голове. После такого любой друг, стал бы мне не друг. Пусть даже девушки сами первые в чём то виноваты были бы.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:36 16-11-2025

Ударил девушку - убил в себе мужчину

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров