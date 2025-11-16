Соцсети: бийчанин со своей спутницей жестоко избил девушек в ночном клубе
Пострадавшие написали заявление в полицию, идет проверка
16 ноября 2025, 12:50, ИА Амител
В одном из ночных клубов Бийска мужчина напал на двух девушек и нанес им серьезные травмы. Со слов пострадавших, он избивал их вместе со своей подругой. Об этом сообщает Barnaul 22.
Как рассказали жительницы Бийска, инцидент произошел 8 ноября. Когда девушки выходили из клуба, на них неожиданно напал мужчина, в котором они узнали известного спортсмена. Вместе со спутницей он бил их по голове руками и таскал за волосы. Одна из пострадавших добавила, что ей разбили об голову бутылку.
«Охрана в этот момент, по словам побитых посетительниц, просто наблюдала за происходящим. Горожанки уверены, секьюрити бездействовали, потому что знакомы и даже являются друзьями агрессора», – отметили в сообществе.
Драку, со слов девушек, разняли другие посетители. Сейчас одна из пострадавших лежит в больнице.
В настоящее время в конфликте разбирается полиция. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, заявление от пострадавших зарегистрировали, обстоятельства происшествия устанавливают. Правоохранители опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. Бийчанок направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степени тяжести вреда здоровью.
13:04:07 16-11-2025
Закрыть клуб на 200 дней. И пусть научатся следить за порядком. Будет наука, а так главный виновник и охрана в сторонке, и руководство клуба без потери дохода, а глупых учить надо и рублем наказывать!
13:32:48 16-11-2025
Это не спортсмен. Слабак безмозглый.
14:02:41 16-11-2025
Спортсмены так себя не ведут. Слабак.
14:58:27 16-11-2025
Странные друзья, если охрана. Наоборот остановили бы, чтобы уголовку себе не намотал. Да и вообще девушек бьют по голове. После такого любой друг, стал бы мне не друг. Пусть даже девушки сами первые в чём то виноваты были бы.
19:46:36 16-11-2025
Ударил девушку - убил в себе мужчину