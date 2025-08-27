Соцсети: в Барнауле подростка домогались в переполненном автобусе
Мужчина был в голубой рубашке
27 августа 2025, 10:40, ИА Амител
16-летняя жительница Барнаула стала жертвой домогательств в общественном транспорте. Инцидент произошел 26 августа около 14:45 в автобусе маршрута № 20, рассказала сама девушка Telegram-каналу "Барнаул 22".
По ее словам, автобус был переполнен, и когда она направилась к выходу, стоявший сзади мужчина лет 40 со спортивной сумкой начал упираться ей в ягодицы. Изначально она предположила, что это происходит случайно из-за отсутствия пространства, однако при открытии дверей осознала, что это были намеренные действия с его стороны.
Девушка отмечает, что мужчина сохранял абсолютно спокойное выражение лица, как будто ничего не происходило. Из-за стресса она плохо запомнила внешность предполагаемого обидчика, отметив лишь его рубашку голубого оттенка.
Горожанка призвала других девушек быть внимательными и осторожными в общественном транспорте.
11:15:07 27-08-2025
ну и фантазии!!
11:57:48 27-08-2025
Гость (11:15:07 27-08-2025) ну и фантазии!!...
А вот и голуборубашничек объявился
16:45:06 27-08-2025
Гость (11:15:07 27-08-2025) ну и фантазии!!... это не фантазии. В моём подростковом возрасте был такой же случай, только выражение лица у мужика было совсем не безоблачным(((.
11:30:49 27-08-2025
В часы-пик в общественном транспорте куда только не упираются. Чтобы не упирались ходите пешком или на собственном транспорте ездите.
11:33:39 27-08-2025
а деваха, которую якобы мацали за попу, стояла и ждала остановки? О! Скорее всего так часто поступают щипачи, отвлекая от своих рук, которые в это время шарят по карманам, сумкам и прочему...
11:34:24 27-08-2025
родителям следует проверить историю браузера в телефоне у девочки.
и заодно объяснить, что эта статья и в обратную сторону работает
11:38:05 27-08-2025
"мужчина сохранял абсолютно спокойное выражение лица, как будто ничего не происходило". а какое выражение должно быть у этого извращюги, мечтательно-счастливое?
тьфу, конечно, на таких вот пассажиров в голубых рубашках
11:49:15 27-08-2025
Вчера же была новость как две школьницы в Рубцовске "пошутили", почему этой нужно верить?
13:51:20 27-08-2025
Обращают на себя внимание две несостыковки:
1) "Девушка отмечает, что мужчина сохранял абсолютно спокойное выражение лица";
2) "она плохо запомнила внешность предполагаемого обидчика".
И
1) "автобус был переполнен" и
2) "Изначально она предположила, что это происходит случайно из-за отсутствия пространства, однако при открытии дверей осознала, что это были намеренные действия с его стороны" (т.е. автобус всë же не был переполнен).
Так автобус всë же не был переполнен, так? И как она могла, пробираясь к выходу, за секунду понять, что это не она прижалась попой, протискиваясь, а К НЕЙ прижались?! И в 20-ке особо-то не получится стоять в проходе спиной к поручню, за который держишься.
14:04:13 27-08-2025
Ну конеееечно. Опять комменты огонь. "Сама виновата, да она придумала, не ездите на общественном транспорте, она подросток- соврала\пошутила" Вы вообще адекватные? Опять у вас жертва виновата. Просто сюр какой то, а потом удивляетесь, когда что то происходит, ну что же подросток не рассказал раньше? Да из за таких как вы. Которые обесценивают сказанное. Никакой защиты и понимания от общества. Отвратительно.
14:26:36 27-08-2025
Гость (14:04:13 27-08-2025) Ну конеееечно. Опять комменты огонь. "Сама виновата, да она ... Кто вам сказал, что это жертва? И если жертва, то жертва чего? Вы просто причитали об этом написанное со слов жертвы?
14:32:57 27-08-2025
Пусть понимает, что это реальный мир, в котором есть уроды куда опаснее. И что обвинять кого-то можно только если у тебя есть доказательства. Глядишь, потом не поедет ночью с мигрантами в лес пиво пить.
14:38:40 27-08-2025
однако при открытии дверей осознала, что это были намеренные действия с его стороны."
Это как? Он,так же прижавшись,вышел с ней из автобуса и прижавшись пошел с ней по тротуару?
16:00:42 27-08-2025
Сколько раз ехал в переполненной 20-ке во времена студенчества, бывало так прижмут, что руку некуда убрать - убираешь от одной попы, а тут уже другая попа под нее лезет. И ладно бы женская, попы знаете ли разные бывают, бррр. А бывало и такое, что прижимало ко мне спереди женскую попу так, что куда там приватному танцу в стриптиз-клубе, просто огонь! Какое уж там у меня выражение лица при этом было ведать не ведаю.
18:11:26 27-08-2025
Романтические выдумки зумеров...