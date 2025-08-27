Соцсети: в Барнауле подростка домогались в переполненном автобусе

Мужчина был в голубой рубашке

27 августа 2025, 10:40, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

16-летняя жительница Барнаула стала жертвой домогательств в общественном транспорте. Инцидент произошел 26 августа около 14:45 в автобусе маршрута № 20, рассказала сама девушка Telegram-каналу "Барнаул 22".

По ее словам, автобус был переполнен, и когда она направилась к выходу, стоявший сзади мужчина лет 40 со спортивной сумкой начал упираться ей в ягодицы. Изначально она предположила, что это происходит случайно из-за отсутствия пространства, однако при открытии дверей осознала, что это были намеренные действия с его стороны.

Девушка отмечает, что мужчина сохранял абсолютно спокойное выражение лица, как будто ничего не происходило. Из-за стресса она плохо запомнила внешность предполагаемого обидчика, отметив лишь его рубашку голубого оттенка.

Горожанка призвала других девушек быть внимательными и осторожными в общественном транспорте.