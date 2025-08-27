Соцсети: в Барнауле подростка домогались в переполненном автобусе

НОВОСТИПроисшествия

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
16-летняя жительница Барнаула стала жертвой домогательств в общественном транспорте. Инцидент произошел 26 августа около 14:45 в автобусе маршрута № 20, рассказала сама девушка Telegram-каналу "Барнаул 22".

По ее словам, автобус был переполнен, и когда она направилась к выходу, стоявший сзади мужчина лет 40 со спортивной сумкой начал упираться ей в ягодицы. Изначально она предположила, что это происходит случайно из-за отсутствия пространства, однако при открытии дверей осознала, что это были намеренные действия с его стороны.

Девушка отмечает, что мужчина сохранял абсолютно спокойное выражение лица, как будто ничего не происходило. Из-за стресса она плохо запомнила внешность предполагаемого обидчика, отметив лишь его рубашку голубого оттенка.

Горожанка призвала других девушек быть внимательными и осторожными в общественном транспорте.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

11:15:07 27-08-2025

ну и фантазии!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:48 27-08-2025

Гость (11:15:07 27-08-2025) ну и фантазии!!...
А вот и голуборубашничек объявился

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:45:06 27-08-2025

Гость (11:15:07 27-08-2025) ну и фантазии!!... это не фантазии. В моём подростковом возрасте был такой же случай, только выражение лица у мужика было совсем не безоблачным(((.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

11:30:49 27-08-2025

В часы-пик в общественном транспорте куда только не упираются. Чтобы не упирались ходите пешком или на собственном транспорте ездите.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

11:33:39 27-08-2025

а деваха, которую якобы мацали за попу, стояла и ждала остановки? О! Скорее всего так часто поступают щипачи, отвлекая от своих рук, которые в это время шарят по карманам, сумкам и прочему...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:24 27-08-2025

родителям следует проверить историю браузера в телефоне у девочки.
и заодно объяснить, что эта статья и в обратную сторону работает

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
хм

11:38:05 27-08-2025

"мужчина сохранял абсолютно спокойное выражение лица, как будто ничего не происходило". а какое выражение должно быть у этого извращюги, мечтательно-счастливое?
тьфу, конечно, на таких вот пассажиров в голубых рубашках

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:15 27-08-2025

Вчера же была новость как две школьницы в Рубцовске "пошутили", почему этой нужно верить?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Alex Preston

13:51:20 27-08-2025

Обращают на себя внимание две несостыковки:

1) "Девушка отмечает, что мужчина сохранял абсолютно спокойное выражение лица";
2) "она плохо запомнила внешность предполагаемого обидчика".

И

1) "автобус был переполнен" и
2) "Изначально она предположила, что это происходит случайно из-за отсутствия пространства, однако при открытии дверей осознала, что это были намеренные действия с его стороны" (т.е. автобус всë же не был переполнен).

Так автобус всë же не был переполнен, так? И как она могла, пробираясь к выходу, за секунду понять, что это не она прижалась попой, протискиваясь, а К НЕЙ прижались?! И в 20-ке особо-то не получится стоять в проходе спиной к поручню, за который держишься.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:13 27-08-2025

Ну конеееечно. Опять комменты огонь. "Сама виновата, да она придумала, не ездите на общественном транспорте, она подросток- соврала\пошутила" Вы вообще адекватные? Опять у вас жертва виновата. Просто сюр какой то, а потом удивляетесь, когда что то происходит, ну что же подросток не рассказал раньше? Да из за таких как вы. Которые обесценивают сказанное. Никакой защиты и понимания от общества. Отвратительно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:36 27-08-2025

Гость (14:04:13 27-08-2025) Ну конеееечно. Опять комменты огонь. "Сама виновата, да она ... Кто вам сказал, что это жертва? И если жертва, то жертва чего? Вы просто причитали об этом написанное со слов жертвы?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:57 27-08-2025

Пусть понимает, что это реальный мир, в котором есть уроды куда опаснее. И что обвинять кого-то можно только если у тебя есть доказательства. Глядишь, потом не поедет ночью с мигрантами в лес пиво пить.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:40 27-08-2025

однако при открытии дверей осознала, что это были намеренные действия с его стороны."

Это как? Он,так же прижавшись,вышел с ней из автобуса и прижавшись пошел с ней по тротуару?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

16:00:42 27-08-2025

Сколько раз ехал в переполненной 20-ке во времена студенчества, бывало так прижмут, что руку некуда убрать - убираешь от одной попы, а тут уже другая попа под нее лезет. И ладно бы женская, попы знаете ли разные бывают, бррр. А бывало и такое, что прижимало ко мне спереди женскую попу так, что куда там приватному танцу в стриптиз-клубе, просто огонь! Какое уж там у меня выражение лица при этом было ведать не ведаю.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:26 27-08-2025

Романтические выдумки зумеров...

  -4 Нравится
Ответить
