Мигрант выслеживал новосибирских девочек, домогался и предлагал встречаться

Иностранец проживал вместе с соотечественниками в квартире втайне от ее хозяина

05 августа 2025, 14:14, ИА Амител

Мужчина возле детской площадки / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Новосибирске жители ЖК "Матрешкин двор" пожаловались "Русской Общине" на соседей-мигрантов, которые приставали к несовершеннолетним девушкам, сообщает Infopro54.

Началось все с того, что 20–30 иностранцев приходили во двор ЖК и выгоняли со спортивной площадки местных детей. А после один из приезжих начал "проявлять особый интерес" к детям.

Родители девочек рассказали, что парень подходил к 12-14-летним девочкам, просил номера их телефонов и предлагал отношения с ним.

В августе мигрант перешел к решительным действиям: забежал в подъезд за 14-летней школьницей, зажал ее в тупике лестничной площадки и стал домогаться. От насилия девочку спасла случайно зашедшая в подъезд соседка.

Мать девочки обратилась в полицию, а местные жители показали, где живет мигрант. На пороге правоохранителей встретили четверо товарищей мужчины, но его самого дома не оказалось.

«Всех их ждет административное наказание за нарушение миграционного законодательства», – рассказали в "Русской Общине".

