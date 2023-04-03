Соцсети: в Барнауле неизвестный стрелял из пневматики по окнам соседнего дома

По словам местной жительницы, в полиции с этим разбираться не стали

03 апреля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле неизвестный стрелял из пневматики по окнам соседнего жилого дома, рассказала местная жительница в паблике "Инцидент Барнаул".

Женщина не уточнила адрес и дату произошедшего, но отметила, что всё случилось в 4 часа утра.