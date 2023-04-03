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Соцсети: в Барнауле неизвестный стрелял из пневматики по окнам соседнего дома

По словам местной жительницы, в полиции с этим разбираться не стали

03 апреля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле неизвестный стрелял из пневматики по окнам соседнего жилого дома, рассказала местная жительница в паблике "Инцидент Барнаул".

Женщина не уточнила адрес и дату произошедшего, но отметила, что всё случилось в 4 часа утра.

"Из полиции пришёл отказ, так как стрелок не установлен. Участковый даже не приходил", – отметила горожанка.

Комментарии 3

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Гость

10:00:30 03-04-2023

И адрес не уточнила.

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Гость

10:22:18 03-04-2023

А зачем участковому приходить-то? Занятой человек. Сами приходите (когда убьют)...

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Гость

01:02:58 05-04-2023

Гость, увы и ах не научились люди выходить в астрал.
просто фраза у полиции излюбленная, по их логике человек должен придти к ним после смерти.
ага представляю картину заходит в отдел зомбик,тащит с собой своего убийцу и говорит вот этот человек меня убил.

А полиция отвечает нет состава преступления..

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