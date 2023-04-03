Соцсети: в Барнауле неизвестный стрелял из пневматики по окнам соседнего дома
По словам местной жительницы, в полиции с этим разбираться не стали
03 апреля 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле неизвестный стрелял из пневматики по окнам соседнего жилого дома, рассказала местная жительница в паблике "Инцидент Барнаул".
Женщина не уточнила адрес и дату произошедшего, но отметила, что всё случилось в 4 часа утра.
"Из полиции пришёл отказ, так как стрелок не установлен. Участковый даже не приходил", – отметила горожанка.
10:00:30 03-04-2023
И адрес не уточнила.
10:22:18 03-04-2023
А зачем участковому приходить-то? Занятой человек. Сами приходите (когда убьют)...
01:02:58 05-04-2023
Гость, увы и ах не научились люди выходить в астрал.
просто фраза у полиции излюбленная, по их логике человек должен придти к ним после смерти.
ага представляю картину заходит в отдел зомбик,тащит с собой своего убийцу и говорит вот этот человек меня убил.
А полиция отвечает нет состава преступления..