Sohu: российский "Буревестник" способен изменить глобальный стратегический баланс

Особо подчеркивается, что ракета может стать тем самым новым видом вооружения, о котором ранее заявлял президент России Владимир Путин

13 октября 2025, 22:48, ИА Амител

Ракета / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Ракета / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Китайское издание Sohu опубликовало анализ возможностей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Согласно материалу, это оружие способно нарушить существующий стратегический баланс в мире и стать серьезным сдерживающим фактором для стран Запада, сообщает RT.

По данным издания, "Буревестник" обладает способностью обходить любые системы противоракетной обороны, а его скорость не оставляет потенциальному противнику времени на реакцию. 

«Буревестник непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», – отмечается в материале.

Гость

08:17:20 14-10-2025

Я чувствую себя чужим на этом празднике жизни...

Musik

09:37:48 14-10-2025

Гость (08:17:20 14-10-2025) Я чувствую себя чужим на этом празднике жизни...... а я бы бахнул!

Пацифист

09:32:24 14-10-2025

Гость
08:17:20 14-10-2025 Как пел безмерно уважаемый "Юра музыкант" - ты не один...

гость

10:54:46 14-10-2025

что поделаешь, если странами руководят безумцы, которые понимают только язык силы. Приходится создавать оружие как средство сдерживания. Главное, чтобы место его нахождения осталось втайне. Предателей много.

