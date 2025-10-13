Sohu: российский "Буревестник" способен изменить глобальный стратегический баланс
13 октября 2025, 22:48, ИА Амител
Китайское издание Sohu опубликовало анализ возможностей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Согласно материалу, это оружие способно нарушить существующий стратегический баланс в мире и стать серьезным сдерживающим фактором для стран Запада, сообщает RT.
По данным издания, "Буревестник" обладает способностью обходить любые системы противоракетной обороны, а его скорость не оставляет потенциальному противнику времени на реакцию.
«Буревестник непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», – отмечается в материале.
Особо подчеркивается, что ракета может стать тем самым новым видом вооружения, о котором ранее заявлял президент России Владимир Путин.
08:17:20 14-10-2025
Я чувствую себя чужим на этом празднике жизни...
09:37:48 14-10-2025
Гость (08:17:20 14-10-2025) Я чувствую себя чужим на этом празднике жизни...... а я бы бахнул!
09:32:24 14-10-2025
Гость
08:17:20 14-10-2025 Как пел безмерно уважаемый "Юра музыкант" - ты не один...
10:54:46 14-10-2025
что поделаешь, если странами руководят безумцы, которые понимают только язык силы. Приходится создавать оружие как средство сдерживания. Главное, чтобы место его нахождения осталось втайне. Предателей много.