Sohu: российский "Буревестник" способен изменить глобальный стратегический баланс

13 октября 2025, 22:48, ИА Амител

Ракета / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Китайское издание Sohu опубликовало анализ возможностей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Согласно материалу, это оружие способно нарушить существующий стратегический баланс в мире и стать серьезным сдерживающим фактором для стран Запада, сообщает RT.

По данным издания, "Буревестник" обладает способностью обходить любые системы противоракетной обороны, а его скорость не оставляет потенциальному противнику времени на реакцию.

«Буревестник непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», – отмечается в материале.

Особо подчеркивается, что ракета может стать тем самым новым видом вооружения, о котором ранее заявлял президент России Владимир Путин.