Сотрудник банка зарезал начальницу в Москве
Детали конфликта между работником и его руководителем выясняются
30 сентября 2025, 23:17, ИА Амител
В Москве произошло смертельное нападение в отделении банка на Автозаводской улице. Сотрудник банка нанес ножевое ранение своей начальнице – заместителю руководителя филиала. Женщина скончалась на месте происшествия, сообщает РИА Новости.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Злоумышленник обезврежен и в ближайшее время будет доставлен на допрос.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Детали конфликта между сотрудником и его руководителем выясняются.
07:23:07 01-10-2025
А что выяснять? Бабоньки реально берега попутали, причем давно. Как только в "начальницы" выползают, такое нутро поганое начинает вылезать! Все извращенные фантазии! И не удивлюсь, если это станет массовым явлением.
07:47:33 01-10-2025
Гость (07:23:07 01-10-2025) А что выяснять? Бабоньки реально берега попутали, причем дав... Есть такая в учебном заведении на Тимуровской. Черти принесли из 74 школы. Там наверное пяткой перекрестились.
09:23:43 01-10-2025
Гость (07:23:07 01-10-2025) А что выяснять? Бабоньки реально берега попутали, причем дав... Да и в других организациях полно: Я вас люблю от земли до неба и обратно, но буду обманывать .....
07:55:14 01-10-2025
- "Злоумышленник обезврежен и в ближайшее время будет доставлен на допрос." ---------- Дают отдохнуть?
09:01:18 01-10-2025
Отношение начальствующих граждан к подчиненным уже давно стали "высоко нравственными" и "справедливыми"...
09:50:11 01-10-2025
Деньги или любовь и измена?
09:51:59 01-10-2025
Все выше написанное полностью правда. Если власть не соблюдает законы, в том числе ТК, то люди берут решение проблем в свои руки, кто как может, результат налицо, толи еще будет. Добро пожаловать в 90е.
10:03:04 01-10-2025
гость (09:51:59 01-10-2025) Все выше написанное полностью правда. Если власть не соблюда... 1. Первый раз слышу, что в 90-е кто-то добивался справедливости, решая проблемы) Не, проблемы, конечно, решали, но это была свара за деньги и за власть, а вовсе не война за справедливость по причине неработающих законов. 2. У нас скоро будет гораздо хуже, чем в 90-е, но по совершенно иным причинам.
14:14:32 01-10-2025
Гость (10:03:04 01-10-2025) 1. Первый раз слышу, что в 90-е кто-то добивался справедливо... можно было решить вопрос , когда обидели человека
подьехать к смотрящему, разговор был, наказание обидчику прилетало легко
14:12:24 01-10-2025
гость (09:51:59 01-10-2025) Все выше написанное полностью правда. Если власть не соблюда... а при чем здесь 90е?
10:28:29 01-10-2025
Потом в банк прибежал муж начальницы с пистолетом, но его обезвредили силовики
10:37:01 01-10-2025
Она три года назад его поди отмазала. А если бы он тогда ушел, жива бы осталась