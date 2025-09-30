Сотрудник банка зарезал начальницу в Москве

Детали конфликта между работником и его руководителем выясняются

30 сентября 2025, 23:17, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Москве произошло смертельное нападение в отделении банка на Автозаводской улице. Сотрудник банка нанес ножевое ранение своей начальнице – заместителю руководителя филиала. Женщина скончалась на месте происшествия, сообщает РИА Новости.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Злоумышленник обезврежен и в ближайшее время будет доставлен на допрос.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Детали конфликта между сотрудником и его руководителем выясняются.