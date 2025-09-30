НОВОСТИПроисшествия

Сотрудник банка зарезал начальницу в Москве

Детали конфликта между работником и его руководителем выясняются

30 сентября 2025, 23:17, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Москве произошло смертельное нападение в отделении банка на Автозаводской улице. Сотрудник банка нанес ножевое ранение своей начальнице – заместителю руководителя филиала. Женщина скончалась на месте происшествия, сообщает РИА Новости.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Злоумышленник обезврежен и в ближайшее время будет доставлен на допрос.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Детали конфликта между сотрудником и его руководителем выясняются.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

07:23:07 01-10-2025

А что выяснять? Бабоньки реально берега попутали, причем давно. Как только в "начальницы" выползают, такое нутро поганое начинает вылезать! Все извращенные фантазии! И не удивлюсь, если это станет массовым явлением.

  11
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:47:33 01-10-2025

Гость (07:23:07 01-10-2025) А что выяснять? Бабоньки реально берега попутали, причем дав... Есть такая в учебном заведении на Тимуровской. Черти принесли из 74 школы. Там наверное пяткой перекрестились.

  4
Ответить
Avatar Picture
гость

09:23:43 01-10-2025

Гость (07:23:07 01-10-2025) А что выяснять? Бабоньки реально берега попутали, причем дав... Да и в других организациях полно: Я вас люблю от земли до неба и обратно, но буду обманывать .....

  1
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:55:14 01-10-2025

- "Злоумышленник обезврежен и в ближайшее время будет доставлен на допрос." ---------- Дают отдохнуть?

  2
Ответить
Avatar Picture
гость

09:01:18 01-10-2025

Отношение начальствующих граждан к подчиненным уже давно стали "высоко нравственными" и "справедливыми"...

  4
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:11 01-10-2025

Деньги или любовь и измена?

  -1
Ответить
Avatar Picture
гость

09:51:59 01-10-2025

Все выше написанное полностью правда. Если власть не соблюдает законы, в том числе ТК, то люди берут решение проблем в свои руки, кто как может, результат налицо, толи еще будет. Добро пожаловать в 90е.

  4
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:04 01-10-2025

гость (09:51:59 01-10-2025) Все выше написанное полностью правда. Если власть не соблюда... 1. Первый раз слышу, что в 90-е кто-то добивался справедливости, решая проблемы) Не, проблемы, конечно, решали, но это была свара за деньги и за власть, а вовсе не война за справедливость по причине неработающих законов. 2. У нас скоро будет гораздо хуже, чем в 90-е, но по совершенно иным причинам.

  3
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:32 01-10-2025

Гость (10:03:04 01-10-2025) 1. Первый раз слышу, что в 90-е кто-то добивался справедливо... можно было решить вопрос , когда обидели человека
подьехать к смотрящему, разговор был, наказание обидчику прилетало легко

  -1
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:24 01-10-2025

гость (09:51:59 01-10-2025) Все выше написанное полностью правда. Если власть не соблюда... а при чем здесь 90е?

  1
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:29 01-10-2025

Потом в банк прибежал муж начальницы с пистолетом, но его обезвредили силовики

  2
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:01 01-10-2025

Она три года назад его поди отмазала. А если бы он тогда ушел, жива бы осталась

  0
Ответить
