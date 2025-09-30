В кировском баре мужчина выстрелил посетителю в лицо

Пострадавший был доставлен в офтальмологическую больницу с тяжелыми травмами

30 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Кирове в ночном заведении 30-летний мужчина выстрелил в лицо 32-летнему посетителю из предмета, схожего с пистолетом, сообщает newsler.ru со ссылкой на УМВД по Кировской области.

После выстрела в помещении заведения нападавший продолжил избивать потерпевшего на улице, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в офтальмологическую больницу с тяжелыми травмами, вред его здоровью квалифицирован как тяжкий.

В ходе оперативных мероприятий полиции удалось установить и задержать подозреваемого. У него был изъят предмет, конструктивно схожий с пневматическим пистолетом, который направлен на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного.