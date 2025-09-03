Сотрудники пострадали при падении грузоподъемника в барнаульском магазине

Трос платформы оборвался на высоте 2,5 метра

03 сентября 2025, 11:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в магазине строительных материалов "Гвоздилка" при обрушении грузового подъемника пострадали двое сотрудников, сообщили в Алтайской гострудинспекции.

Инцидент произошел 13 августа, когда работники использовали устройство для подъема из подвала в торговый зал, что запрещено правилами эксплуатации.

По предварительной информации, трос платформы оборвался на высоте 2,5 метра, в результате чего оба сотрудника получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших экстренно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

На месте происшествия работает государственный инспектор труда совместно с профсоюзным инспектором и представителем страховой компании.

Расследование направлено на установление всех обстоятельств инцидента и выявление нарушений правил техники безопасности.