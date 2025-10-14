Сотрудники ФСБ задержали наркодилера, работавшего с украинскими кураторами
Мужчина организовал лабораторию в Кемеровской области, где производил запрещенные вещества
14 октября 2025, 16:05, ИА Амител
В Кемеровской области сотрудники ФСБ задержали человека, занимавшегося изготовлением наркотиков. Его деятельность координировало сообщество с Украины. Информацию об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ России.
Согласно сведениям ведомства, задержанный при содействии украинской преступной группы организовал в Кузбассе лабораторию по производству наркотических веществ, где изготавливался мефедрон.
Указывается, что в процессе обыска оперативники конфисковали свыше 38,6 кг готового синтетического наркотика, а также более полутора тонн прекурсоров, химические реактивы и иные предметы, применяемые для создания запрещенных веществ.
Комментарии 0