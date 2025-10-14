Сотрудники ФСБ задержали наркодилера, работавшего с украинскими кураторами

Мужчина организовал лабораторию в Кемеровской области, где производил запрещенные вещества

Полиция, ФСБ / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Кемеровской области сотрудники ФСБ задержали человека, занимавшегося изготовлением наркотиков. Его деятельность координировало сообщество с Украины. Информацию об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ России.

Согласно сведениям ведомства, задержанный при содействии украинской преступной группы организовал в Кузбассе лабораторию по производству наркотических веществ, где изготавливался мефедрон.

Указывается, что в процессе обыска оперативники конфисковали свыше 38,6 кг готового синтетического наркотика, а также более полутора тонн прекурсоров, химические реактивы и иные предметы, применяемые для создания запрещенных веществ.