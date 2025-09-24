Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ

Он оказался единственным претендентом на должность

24 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Игорь Краснов / Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании палаты. Об этом сообщает РИА Новости.

На пост главы Верховного суда Краснова единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Он оказался единственным претендентом на должность. В связи с новым назначением Владимир Путин освободил Краснова от должности генпрокурора.

Напомним, что председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет. Должность главы высшей судебной инстанции стала вакантной после смерти Ирины Подносовой.

Игорь Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. Еще до окончания вуза, в 1997 году, начал работать в органах прокуратуры. Первая должность Краснова – следователь прокуратуры Холмогорского района Архангельской области. С 2016 по 2020 год был заместителем председателя Следственного комитета. С января 2020 года находился на посту генерального прокурора России.