25 августа 2025, 08:35, ИА Амител

Место гибели девушки / Фото: СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержали предполагаемого убийцу 18-летней девушки, которую ранее объявили пропавшей в селе Троицком. Мужчина изнасиловал ее, несколько раз ударил по голове и сбросил тело в реку. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Согласно данным источника "КП", 37-летний задержанный проживал в том же селе, что и убитая. У мужчины есть семья и дети, ранее он был судим за угон автомобиля. С девушкой он познакомился 21 августа в одном из баров. Там она отдыхала с компанией. По версии следствия, после распития алкоголя новый знакомый предложил односельчанке подвезти ее домой.

Как ранее сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю, по дороге злоумышленник остановился в безлюдном месте у берега реки. Там он надругался над девушкой. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина несколько раз ударил ее по голове и сбросил тело в реку.

Заявление об исчезновении поступило в правоохранительные органы 22 августа. Тело пропавшей нашли на следующий день.

По данным инсайдера, на след подозреваемого вышли очень быстро.

«Очевидцы рассказали, что этот мужик был последним, кто ее видел, поэтому его задержали быстро. Конечно, сознаваться он не хотел – говорил, что якобы отвез ее в другое село, но версия не подтвердилась», – рассказал источник.

Предполагаемый убийца признался в содеянном. Ему предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием.

«В настоящее время обвиняемый задержан, следователями готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», – отметили в Следкоме.

Как отмечает "Комсомолка", девушка росла в благополучной семье.