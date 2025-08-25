НОВОСТИПроисшествия

"Сознаваться не хотел". Подробности убийства 18-летней девушки, найденной в реке на Алтае

По данным следствия, 37-летний мужчина надругался над ней, а затем несколько раз ударил по голове

25 августа 2025, 08:35, ИА Амител

Место гибели девушки / Фото: СК по Алтайскому краю
В Алтайском крае задержали предполагаемого убийцу 18-летней девушки, которую ранее объявили пропавшей в селе Троицком. Мужчина изнасиловал ее, несколько раз ударил по голове и сбросил тело в реку. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Согласно данным источника "КП", 37-летний задержанный проживал в том же селе, что и убитая. У мужчины есть семья и дети, ранее он был судим за угон автомобиля. С девушкой он познакомился 21 августа в одном из баров. Там она отдыхала с компанией. По версии следствия, после распития алкоголя новый знакомый предложил односельчанке подвезти ее домой.

Как ранее сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю, по дороге злоумышленник остановился в безлюдном месте у берега реки. Там он надругался над девушкой. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина несколько раз ударил ее по голове и сбросил тело в реку.

Заявление об исчезновении поступило в правоохранительные органы 22 августа. Тело пропавшей нашли на следующий день.

По данным инсайдера, на след подозреваемого вышли очень быстро.

«Очевидцы рассказали, что этот мужик был последним, кто ее видел, поэтому его задержали быстро. Конечно, сознаваться он не хотел – говорил, что якобы отвез ее в другое село, но версия не подтвердилась», – рассказал источник.

Предполагаемый убийца признался в содеянном. Ему предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием.

«В настоящее время обвиняемый задержан, следователями готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», – отметили в Следкоме.

Как отмечает "Комсомолка", девушка росла в благополучной семье.


Гость

08:42:58 25-08-2025

Тест ДНК?

  


Гость

09:27:20 25-08-2025

Гость (08:42:58 25-08-2025) Тест ДНК?... Ой, я вас умоляю, оставьте свои дедуктивные методы.
Это деревня, там всё просто. Все видели кто с кем бухает, все видели кто с кем уехал, все знают кто кого убил.

  


Гость

09:14:03 25-08-2025

Бухали вместе в баре, поехала бухая с бухим - результат очевиден.

  


Гость

09:58:19 25-08-2025

Как бы не хаяли профессию проституток, но они необходимы как раз вот таким в первую очередь. Отказала женщина-иди к проститутке. Все! Как бы косо другие дамы не смотрели на это -но это оправдано. Да и мы содержать таких в тюрьмах меньше будем.

  


Гость

10:51:00 25-08-2025

Гость (09:58:19 25-08-2025) Как бы не хаяли профессию проституток, но они необходимы как... Ну так а чо он не пошел к проститутке?

  


Гость

11:05:31 25-08-2025

Гость (09:58:19 25-08-2025) Как бы не хаяли профессию проституток, но они необходимы как... Проституткам надо деньги платить. А у этого тела их не было, нет и не будет.

  


Холмс

10:27:28 25-08-2025

проститутки морально развращают. В данном случае девушек надо просвящать как им эффективно и недорого обезопасить себя как это делается везде в мире
1. изучать ножевой бой и носить в волосах заколки со спицами и уметь этими заколками обороняться
2. вкладывать во влагалище в сомнительных похождениях специальную бритву. Она делается в форме прокладки но с внутренним лезвием и располовинивает член насильника напополам в этих случаях
3 хотя бы начально знать приемы айкидо

  


Гость

10:55:50 25-08-2025

Холмс (10:27:28 25-08-2025) проститутки морально развращают. В данном случае девушек над... Мистер Холмс, очнитесь! Вы не в Лондоне!

  


Гость

11:00:09 25-08-2025

Холмс (10:27:28 25-08-2025) проститутки морально развращают. В данном случае девушек над... А ещё лучше не пить где попало и с кем попало.

  


Гость

11:04:15 25-08-2025

Гость (11:00:09 25-08-2025) А ещё лучше не пить где попало и с кем попало.... Для этого надо мозги хотя бы базовой комплектации иметь.

  


гость

21:01:51 25-08-2025

Гость (11:00:09 25-08-2025) А ещё лучше не пить где попало и с кем попало.... Это слишком просто вот спицы в волосах и лезвия в прокладках это да, еще лезвие во рту и шило сами знаете где наооборот))

  


Гость

13:20:56 25-08-2025

Холмс (10:27:28 25-08-2025) проститутки морально развращают. В данном случае девушек над... про бритву это сильно, конечно...

  


Гость

15:52:26 25-08-2025

Гость (13:20:56 25-08-2025) про бритву это сильно, конечно...... Это вы ещё про пистоны разрывные не слышали.

  


Гость

14:15:12 25-08-2025

Холмс (10:27:28 25-08-2025) проститутки морально развращают. В данном случае девушек над... ------Холмс... для начала этих самых девушек нужно воспитать, чтоб не пили с кем придется и где придется.

  


Гость

11:03:44 25-08-2025

А за пьяную езду еще вдобавок не накажут?

  


Гость

11:05:31 25-08-2025

Гость (11:03:44 25-08-2025) А за пьяную езду еще вдобавок не накажут?... Тоже хотел поинтересоваться, но посчитал вопрос излишне циничным

  

