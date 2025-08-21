Женщина отправилась в горы, чтобы почтить память мужа. Он погиб, покоряя очередную вершину

Уже больше недели с пика Победы (Киргизия) не могут эвакуировать Наталью Наговицину. Еще 12 августа россиянка, отправившаяся покорять горную вершину, получила травму и потеряла возможность передвигаться самостоятельно. Пока все попытки спасти ее обернулись провалом. Более того, во время этих попыток появились новые жертвы.

Кстати, в горы женщина отправилась, чтобы почтить память своего мужа – он тоже был альпинистом и погиб во время восхождения. Теперь же самой альпинистке требуется срочная помощь.

1 Как россиянка Наталья Наговицина застряла на пике Победы? Во время спуска с пика Победы женщина сломала ногу и потеряла способность к передвижению. Как пишет "АиФ" , в базовый лагерь Наталья прилетела еще 25 июля. По плану весь тур с восхождением, который стоит порядка 400 тысяч рублей, должен был продлиться 27 дней. Издание пообщалось с альпинистами, они рассказали, что группа, в которой пошла Наговицина, подобралась неудачно: там никто никого не знал. Кроме того, было два иностранца – Лука и Гюнтер. Также они высказали сомнения в том, что поведший группу гид Роман обладал достаточным опытом. Высота, на которой застряла Наговицина, составляет порядка 7000 метров.

2 Что известно о российской альпинистке и зачем она отправилась к пику Победы? Наталье Наговициной 47 лет, живет и работает в Москве. Известно, что она опытная альпинистка (второй разряд), которая раньше занималась восхождениями вместе с мужем Сергеем. Но четыре года назад произошла трагедия: во время покорения вершины Хан-Тенгри (соседняя с пиком Победы) у супруга случился инсульт. Наговицина до последнего отказывалась спускаться без мужа: она оставалась с ним, пока до пары не добрались спасатели. Они забрали Наталью, но эвакуировать Сергея не получилось. Он так и погиб на высоте около 6,5 тыс. метров. Позднее Наговицина вернулась на эту вершину и установила в честь погибшего мужа мемориальную табличку. Но трагедия не убила в Наталье любовь к горам: она ежегодно ездила на спортивные сборы в альпинистский лагерь. Кроме того, чтобы почтить память мужа, женщина задалась целью получить значок "Снежный барс" – покорить все пять "семитысячников", находящихся на территории бывшего СССР. К моменту этой экспедиции она побывала уже на трех, а пик Победы стал четвертым.

3 Из-за чего Наговицина сломала ногу и застряла в горах Киргизии? Что именно случилось, неизвестно. Судя по всему, уже на спуске группа разделилась: немец и итальянец ушли вперед, а Наталья двигалась вместе с гидом. По данным "АиФ" , в какой-то момент они оба сорвались. Только вот Роман отделался легкими ушибами, а Наговицина получила перелом ноги и стала нетранспортабельной. Ее напарник отправился вперед за иностранцами – те вернулись, но не смогли забрать россиянку с собой. Поэтому они оставили ей спальник, газ, воду и еду, а сами отправились в безопасный лагерь. "АиФ" также выяснили, что недавно женщина уже ломала ногу и не до конца восстановилась перед экспедицией. Не исключено, что эта травма могла стать причиной, по которой Наговицина так сильно пострадала в ходе этого восхождения.

4 Правда ли, что в попытках спасти Наговицину уже погибли люди? Да. Итальянец Лука, который был в группе с Наговициной и вернулся, чтобы оставить ей предметы первой необходимости, позднее скончался. Это произошло в безопасном лагере, а причиной стал отек мозга. Это распространенный недуг в горах, который возникает из-за переутомления и переохлаждения. 16 августа за альпинисткой прилетел вертолет, но и эта попытка закончилась чрезвычайным происшествием. Борт сначала высадил спасателей, а при взлете закрутился и жестко приземлился на них же. Тяжело пострадали два спасателя (переломы позвоночника и таза), пилот тоже получил травмы. В тот же день прилетел еще один вертолет, но он смог забрать лишь экипаж первого судна. Третий борт смог эвакуировать Романа и Гюнтера – выживших участников группы. Ни одна попытка эвакуировать с пика Победы Наталью на данный момент не увенчалась успехом.

5 Жива ли Наталья Наговицина и что известно о ее состоянии? Жива ли Наталья Наговицина сейчас, доподлинно неизвестно. Во вторник, 19 августа, с помощью дрона удалось выяснить, что альпинистка еще жива. Тем не менее женщина уже больше десяти дней находится в экстремальных условиях на высоте 7200 метров при крайне низкой температуре. Никакой связи с ней нет, поэтому никто не может ничего выяснить о ее состоянии. 20 августа некоторые СМИ уже "похоронили" альпинистку, но официального подтверждения пока нет.