Женщина отправилась в горы, чтобы почтить память мужа. Он погиб, покоряя очередную вершину
Уже больше недели с пика Победы (Киргизия) не могут эвакуировать Наталью Наговицину. Еще 12 августа россиянка, отправившаяся покорять горную вершину, получила травму и потеряла возможность передвигаться самостоятельно. Пока все попытки спасти ее обернулись провалом. Более того, во время этих попыток появились новые жертвы.
Кстати, в горы женщина отправилась, чтобы почтить память своего мужа – он тоже был альпинистом и погиб во время восхождения. Теперь же самой альпинистке требуется срочная помощь.
О том, что сейчас известно о состоянии Натальи Наговициной и есть ли еще шансы ее спасти, – в материале amic.ru.
Как россиянка Наталья Наговицина застряла на пике Победы?
Во время спуска с пика Победы женщина сломала ногу и потеряла способность к передвижению. Как пишет "АиФ"
, в базовый лагерь Наталья прилетела еще 25 июля. По плану весь тур с восхождением, который стоит порядка 400 тысяч рублей, должен был продлиться 27 дней.
Издание пообщалось с альпинистами, они рассказали, что группа, в которой пошла Наговицина, подобралась неудачно: там никто никого не знал. Кроме того, было два иностранца – Лука и Гюнтер. Также они высказали сомнения в том, что поведший группу гид Роман обладал достаточным опытом.
Высота, на которой застряла Наговицина, составляет порядка 7000 метров.
Что известно о российской альпинистке и зачем она отправилась к пику Победы?
Наталье Наговициной 47 лет, живет и работает в Москве. Известно, что она опытная альпинистка (второй разряд), которая раньше занималась восхождениями вместе с мужем Сергеем. Но четыре года назад произошла трагедия: во время покорения вершины Хан-Тенгри (соседняя с пиком Победы) у супруга случился инсульт. Наговицина до последнего отказывалась спускаться без мужа: она оставалась с ним, пока до пары не добрались спасатели. Они забрали Наталью, но эвакуировать Сергея не получилось. Он так и погиб на высоте около 6,5 тыс. метров.
Позднее Наговицина вернулась на эту вершину и установила в честь погибшего мужа мемориальную табличку. Но трагедия не убила в Наталье любовь к горам: она ежегодно ездила на спортивные сборы в альпинистский лагерь. Кроме того, чтобы почтить память мужа, женщина задалась целью получить значок "Снежный барс" – покорить все пять "семитысячников", находящихся на территории бывшего СССР. К моменту этой экспедиции она побывала уже на трех, а пик Победы стал четвертым.
Из-за чего Наговицина сломала ногу и застряла в горах Киргизии?
Что именно случилось, неизвестно. Судя по всему, уже на спуске группа разделилась: немец и итальянец ушли вперед, а Наталья двигалась вместе с гидом. По данным "АиФ"
, в какой-то момент они оба сорвались. Только вот Роман отделался легкими ушибами, а Наговицина получила перелом ноги и стала нетранспортабельной. Ее напарник отправился вперед за иностранцами – те вернулись, но не смогли забрать россиянку с собой. Поэтому они оставили ей спальник, газ, воду и еду, а сами отправились в безопасный лагерь.
"АиФ"
также выяснили, что недавно женщина уже ломала ногу и не до конца восстановилась перед экспедицией. Не исключено, что эта травма могла стать причиной, по которой Наговицина так сильно пострадала в ходе этого восхождения.
Правда ли, что в попытках спасти Наговицину уже погибли люди?
Да. Итальянец Лука, который был в группе с Наговициной и вернулся, чтобы оставить ей предметы первой необходимости, позднее скончался. Это произошло в безопасном лагере, а причиной стал отек мозга. Это распространенный недуг в горах, который возникает из-за переутомления и переохлаждения.
16 августа за альпинисткой прилетел вертолет, но и эта попытка закончилась чрезвычайным происшествием. Борт сначала высадил спасателей, а при взлете закрутился и жестко приземлился на них же. Тяжело пострадали два спасателя (переломы позвоночника и таза), пилот тоже получил травмы. В тот же день прилетел еще один вертолет, но он смог забрать лишь экипаж первого судна. Третий борт смог эвакуировать Романа и Гюнтера – выживших участников группы.
Ни одна попытка эвакуировать с пика Победы Наталью на данный момент не увенчалась успехом.
Жива ли Наталья Наговицина и что известно о ее состоянии?
Жива ли Наталья Наговицина сейчас, доподлинно неизвестно. Во вторник, 19 августа, с помощью дрона удалось выяснить, что альпинистка еще жива. Тем не менее женщина уже больше десяти дней находится в экстремальных условиях на высоте 7200 метров при крайне низкой температуре. Никакой связи с ней нет, поэтому никто не может ничего выяснить о ее состоянии.
20 августа некоторые СМИ уже "похоронили" альпинистку, но официального подтверждения пока нет.
Есть ли шансы спасти Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы?
Все эксперты сходятся на том, что даже если Наговицина жива, спасти ее будет очень сложно или "почти невозможно". Она застряла в крайне труднодоступном месте, рассказал ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
«Спасти будет практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека. Я могу сказать, что она была не подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федерации. Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжелый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха», – цитирует его издание.
Спасательную операцию проводит Минобороны Киргизии. Даже если все пройдет гладко, путь спасателей до Натальи займет не менее двух-трех дней. Еще больше времени потребуется, чтобы спустить ее в безопасное место.
Даже если Наговицина жива, ее шансы на спасение уменьшаются с каждым часом. Считается, что в таких метеоусловиях тяжело переночевать даже сутки, а женщина находится там уже больше десяти дней.
14:19:10 21-08-2025
Любовь до гроба
14:19:49 21-08-2025
Надо было в храм идти и свечечку поставить, а не шастать по горам в поисках приключений на свою ж.
14:22:32 21-08-2025
неготовая поперлась, теперь сама умерла с вероят. 99 проц и еще попутно убила двоих и ранила 5 чел. Ну прекрасно. какая же глупость(((
14:26:46 21-08-2025
---группа, в которой пошла Наговицина, подобралась неудачно: там никто(???) никого(???) не знал, а также было два иностранца - Лука и Гюнтер. ---
В других источниках:
С итальянцем Лукой Наталья могла быть знакома ранее: он, вероятно, был на восхождении, когда погиб её муж.
14:28:25 21-08-2025
Кино потом можно будет снять, блокбастер
14:54:22 21-08-2025
"Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил
..........................................................
И пусть говорят — да, пусть говорят!
Но нет — никто не гибнет зря,
Так — лучше, чем от водки и от простуд." (с)
17:28:45 21-08-2025
ППШариков (14:54:22 21-08-2025) Так — лучше, чем от водки и от простуд. Удивляет твоя циничность. Ты ейному сынишке это сам спой. Типа "хорошо что в горах замёрзла, а не спилась или от гриппа околела". Нормально жить конечно же никто и никак не собирался без этих вот романтичных похорон в горах. Никто не догадывался, что можно жить нормально.
14:59:07 21-08-2025
Ну и нафига? еще и рисковать ради этой безмозглой самки.
Ну полезла и полезла. Не вернулась - ну и бог с ней.
Умный в гору не пойдет - умный гору обойдет.
А дураков в России и без нее хватает..
07:57:24 22-08-2025
Гость (14:59:07 21-08-2025) Ну и нафига? еще и рисковать ради этой безмозглой самки.... Согласен на все 100%
12:28:28 22-08-2025
Дома сидеть надо.
13:12:06 22-08-2025
а чего дома делать?
15:47:30 22-08-2025
федор конюхов (13:12:06 22-08-2025) а чего дома делать?... Можно обои каждый день менять))) и та же задолбленность и усталость))) и безопасно)))
20:06:11 22-08-2025
да что же вы такие злобные! Эксперты диванные с пивными брюшками, вам ли судить. Сколько мужества и воли нужно, чтоб дойти до вершины, и сколько в ней силы, чтобы 10 дней на морозе еще быть живой. Надеюсь, ее спасут
17:25:56 26-08-2025
Пусть покоряют вершины, дело их. Но отправлять почти на неминуемую смерть десяток людей чтобы спасти одного, которому захотелось значок получить,это уж слишком.
19:28:40 27-08-2025
Ольга (17:25:56 26-08-2025) Пусть покоряют вершины, дело их. Но отправлять почти на неми... Оля, работа такая у людей - спасатель называется. За это с альпинистов денюжку берут
19:25:56 27-08-2025
Страшное время. Человека заранее похоронили. Представьте - лежишь ты переломанный, голодный, без воды и помощи. Из последних сил ждешь и веришь, что не бросят, спасут.... А в это время толпы диванных экспертов херню пишут - да не, сдохла уже; да на хрена поперлась на гору; да так ей и надо. А время уходит...