Спикер Госдумы Володин предложил обсудить отмену домашнего задания в школах
Опрошенные им россияне заявили, что школьников часто нагружают сверх нормы
10 августа 2025, 07:30, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашнего задания в школах из-за сильной нагрузки на детей. Об этом он написал в Telegram-канале, отвечая на комментарии подписчиков.
Так, более 50% пользователей под записью в соцсети заявили, что школьников часто нагружают сверх допустимой меры.
«Мы обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен. <...> Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников. В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, – отмена домашних заданий», – написал он.
Как отметил председатель Госдумы, конкретных предложений по решению этого вопроса пока нет. Также он подчеркнул, что с учетом технологий искусственного интеллекта и поиска готовых ответов выполнение домашнего задания становится пустой тратой времени.
«Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ», – заявил Володин.
При этом спикер ГД добавил, что при разработке решения важно опираться на мнения родителей, педагогов, экспертов и всех, кому небезразлична эта тема.
07:38:01 10-08-2025
Смысл домашних заданий утратился после того, как сеть наводнили различного рода ГДЗ. Задания тупо переписываются и все. И никто их толком и не проверяет.
08:26:46 10-08-2025
Правильно, чтобы рожать и в армии служить домашка не нужна.
08:57:12 10-08-2025
Пока Греф побеждает в своем стремлении уничтожить остатки Советского образования...!
11:13:12 10-08-2025
Гость (08:57:12 10-08-2025) Пока Греф побеждает в своем стремлении уничтожить остатки Со... Вот смотрю я на людей с советским образованием - да нет. Не было образования. Предметам хорошо обучали. А в головы ничего не вкладывали.
20:55:14 10-08-2025
Гость (11:13:12 10-08-2025) Вот смотрю я на людей с советским образованием - да нет. Не ... Дурак что ли?
Судя по количеству минусов, то да!
09:55:38 10-08-2025
Скоро предложат только 3 класса в школах оставить.
10:25:35 10-08-2025
Гость (09:55:38 10-08-2025) Скоро предложат только 3 класса в школах оставить. ... Цыгане в СССР так учились.
А щас походу ваще на удалёнке
14:00:51 10-08-2025
Гость (09:55:38 10-08-2025) Скоро предложат только 3 класса в школах оставить. ... Для некоторых категорий я бы предложил оставить только начальную школу. Больше не надо. Бесполезно просто.
10:39:27 10-08-2025
Если учитель хорошо объяснил тему, заинтересовал ребенка,домашнее задание точно не нужно. На следующем уроке будет закрепление пройденного или повторение. Интересно ребенку на уроке,он дома сам найдет дополнительный материал по теме.
Знаю из личного опыта, что большая часть детей просто переписывает ГДЗ. Если учитель сам придумывает задания, списывают у сильного ученика в ВАТСАП.
ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ И ЗДОРОВЬЯ!
13:15:38 10-08-2025
Гость (10:39:27 10-08-2025) Если учитель хорошо объяснил тему, заинтересовал ребенка,дом... Если ребенок лентяй, то да - пустая трата времени. Но есть дети, которые сами делают ДЗ и им стыдно списывать
13:59:50 10-08-2025
Гость (13:15:38 10-08-2025) Если ребенок лентяй, то да - пустая трата времени. Но есть д...
А тебе не стыдно чушь нести? Вроде бы взрослый человек.
17:19:52 10-08-2025
Гость (13:59:50 10-08-2025) А тебе не стыдно чушь нести? Вроде бы взрослый человек.... Какой тут стыд? Тупы как пробки, только успевают деньги на безопасные счета переводить да непомерные кредиты брать. И тоже переводить неизвестно копу на сохранение. А еще разглагольствуют об образовании. Смех да и только!
11:43:48 10-08-2025
Домашние задания в том виде, в каком они существуют сейчас себя изжили. ГДЗ сделали их бессмысленными. Вся дальнейшая реформа образования будет направлена на упрощение. Многие предметы станут факультативными - хочешь изучать химию, физику, биологию, астрономию - плати деньги. Из школ будут выходить люди, которые умеют считать и писать. Этого достаточно для простого рабочего человека, им проще управлять, у него не будет аналитического склада ума. Усилиться расслоение в обществе - если раньше бедный человек мог быть умным, то в будущем умными будут только богатые. Неофеодализм четко просматривается во всем мире, наша страна тоже встала на эти рельсы.
13:38:27 10-08-2025
И чем тогда дети будут в свободное время заниматься? В Тик-токе сидеть? Нет, наверное, книжки читать. 🤔
14:23:49 10-08-2025
Как хорошо, что мои школу закончили до всяких реформ.
16:29:27 10-08-2025
Из деревни (14:23:49 10-08-2025) Как хорошо, что мои школу закончили до всяких реформ.... Внуки не планируются?
14:31:06 10-08-2025
Заниматься реформами образования должны компетентные специалисты.
20:16:02 10-08-2025
Гость (14:31:06 10-08-2025) Заниматься реформами образования должны компетентные специал... А то ж, естественно, А давайте 11 классов, давай, а давайте бакалавров и магистров понаделаем, погнали, а давайте бакалавров отменим, даваййй, и магистров, да не вопрос. А давай ЕГЭ а давай, а мож отменим? Примерно вот так с образованием.