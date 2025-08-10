Спикер Госдумы Володин предложил обсудить отмену домашнего задания в школах

Опрошенные им россияне заявили, что школьников часто нагружают сверх нормы

10 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашнего задания в школах из-за сильной нагрузки на детей. Об этом он написал в Telegram-канале, отвечая на комментарии подписчиков.

Так, более 50% пользователей под записью в соцсети заявили, что школьников часто нагружают сверх допустимой меры.

«Мы обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен. <...> Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников. В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, – отмена домашних заданий», – написал он.

Как отметил председатель Госдумы, конкретных предложений по решению этого вопроса пока нет. Также он подчеркнул, что с учетом технологий искусственного интеллекта и поиска готовых ответов выполнение домашнего задания становится пустой тратой времени.

«Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ», – заявил Володин.

При этом спикер ГД добавил, что при разработке решения важно опираться на мнения родителей, педагогов, экспертов и всех, кому небезразлична эта тема.