Барнаульская шахматистка стала призером первенства России

Барнаульская шахматистка стала призёром первенства России. Соревнования по блицу среди девушек до 19 лет состоялись в Лоо Краснодарского края.

Виктория Лоскутова набрала в 11-ти партиях 8,5 очков и лишь по дополнительным показателям уступила первое место Екатерине Насыровой из Казани. В итоге у барнаульской шахматистки серебряная награда.

Напомним, что краевой финал турнира школьных команд «Белая ладья» прошёл в Барнауле с 31 марта по 4 апреля 2022 года. Соревнования собрали большое количество участников — на старт вышли 26 школьных команд (по 4 человека в каждой) из 23 муниципалитетов. Турнир состоялся на площадке АлтГТУ.

Победителем стала команда барнаульской гимназии № 42 с рекордным результатом. Артём Мещеряков, Артём Наземцев, Роман Ворошилов и Дарья Хегай выиграли все 28 партий, не отдав своим соперникам даже половинки очка. Серебряным призёром турнира стала команда барнаульской школы № 128, отстав от чемпионов на 8 баллов (или два командных матча). Бронзу забрали ученики бийской школы № 3, опередившие по дополнительным показателям школьников из Славгорода.