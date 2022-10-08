Баскетболисты клуба «Барнаул» на выезде проиграли подмосковным «Химкам». Стартовый матч чемпионата мужской Суперлиги состоялся 7 октября на площадке химчан и завершился поражением алтайской команды со счётом 62:83 (15:20, 17:25, 17:29, 13:19).

Самыми результативными в составе «Барнаула» стали Максим Прощенко и Евгений Войтюк, которые набрали по 13 очков.

Во втором туре команда Олега Тена вновь сыграет на выезде. 10 октября барнаульцы в Сургуте встретятся с местной командой «Университет-Югра».