Четыре новых стадиона построят на Алтае. Где они появятся и кто на них сможет заниматься

Сразу четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа появятся в Барнауле в 2022 году. Каждый из стадионов обойдётся в 20 миллионов рублей. Ещё столько же понадобится на установку спортивного оборудования. ФОКОТы откроют в Барнауле, Павловске, Тальменке и Рубцовске. Из них два летних (Барнаул и Рубцовск) и два зимних (Павловск, Тальменка). Зимние отличаются тем, что в их комплекте присутствует хоккейная коробка, а в летних — мини футбольная площадка. Кроме того, в составе этих комплексов несколько площадок для игровых видов спорта, беговые дорожки, зона воркаута. Рассказываем, как будут выглядеть новые стадионы, где их построят и почему спортивных объектов в крае может стать ещё больше.

Барнаул

Стоимость каждого ФОКОТа — 20 миллионов рублей, он поставляется в край за счёт федерального бюджета по проекту «Спорт — норма жизни». Подготовка оснований и монтажные работы оплачивают краевой и муниципальный бюджеты. Муниципалитеты также ответственны за разработку проектов привязки к местности (обычно — под миллион рублей), пишет «Алтайский спорт».

В Барнауле стадион появится на территории барнаульской муниципальной спортшколы № 6 на улице Советской Армии, 73. В школе работают 45 тренеров в отделениях волейбола, спортивной аэробики, художественной гимнастики, спортивного ориентирования, лыжных гонок. В комплект входит футбольное поле 60 на 30 метров — это, кроме тренировок, позволит проводить городские соревнования. Предполагается, что в июне начнутся работы по подготовке оснований, а в августе-сентябре возведение площадок будет завершено.

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Павловск

В одном из крупнейших сёл края новый комплекс будет расположен рядом с ремзаводской средней школой. Сейчас здесь ещё функционирует старая хоккейная коробка, на которой проходил турнир краевой олимпиады сельских спортсменов 2018 года. В этом микрорайоне проживает около 5 тысяч человек. Сейчас дети ради тренировок вынуждены ездить в Барнаул за 60 километров.

Тальменка

В ещё одном крупном районе края стадион построят в микрорайоне ДОК (деревообрабатывающий комбинат) за железнодорожной линией, где проживает порядка пяти тысяч человек. Площадка будет расположена рядом с общеобразовательной школой № 2.

Возводить стадион будут в два этапа. Сначала построят хоккейную коробку, беговую дорожку, тренажеры, трибуны, ограждение, освещение. На втором этапе сделают административный корпус, где будут тренерские, раздевалки, технические помещения для оборудования, туалеты, душевые.

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Рубцовск

Где планируют построить стадион в третьем по численности городе края — пока неизвестно.

Почему спорткомплексов может появиться на Алтае ещё больше?

Дело в санкциях и тотальном бане всего российского спорта на международной арене из-за ситуации на Украине. Наши спортсмены в ближайшее время не смогут ездить за границу. В Министерстве спорта России планируют направить сэкономленные деньги от несостоявшихся турниров и командировок спортсменов в регионы России на строительство спортобъектов. Скорее всего, Алтайскому краю стоит ожидать дополнительное финансирование отрасли.