Хоккеисты барнаульского «Динамо» обменялись победами с «Кристаллом»

Хоккеисты клуба «Динамо-Алтай» в стартовых матчах первенства ВХЛ на выезде обменялись победами с саратовским «Кристаллом».

Первая встреча команд в рамках регулярного сезона состоялась в пятницу, 16 сентября, и завершилась поражением барнаульцев со счётом 2:3. Заброшенными шайбами в алтайской команде отметились Иван Сапунов и Владислав Янцен.

Сегодня в повторной встрече барнаульцы сумели взять реванш с результатом 3:1. Голы в команде Евгения Бакланова забили тот же Янцен, а также Денис Лудцев и Артём Кокшаров. 19 и 20 сентября «Кристалл» и «Динамо-Алтай» ещё дважды встретятся в Саратове.

На домашнем льду алтайские болельщики увидят свою команду 1, 2, 4 и 5 октября. В эти дни динамовцы в Барнауле проведут четыре игры против самарского ЦСК ВВС.