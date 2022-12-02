Какие команды вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 и кто с кем сыграет

Матчи на выбывание стартуют 3 декабря

3 декабря 2022, 06:35, Антон Дегтярев

На Чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре завершился групповой этап. Уже определены все команды, которые вышли в плей-офф турнира, 3 декабря начинаются матчи 1/8 финала. Amic.ru разъясняет, кто с кем сыграет и как закончился групповой этап турнира.

Кто из каких групп вышел?

Из группы A вышли Нидерланды и Сенегал, они оставили за бортом турнира Эквадор и Катар;

из группы B вышли Англия и США; Иран и Уэльс с турнира вылетели;

из группы C в 1/8 пробились Аргентина и Польша, а Мексика и Саудовская Аравия заняли третье и четвёртое места соответственно;

из группы D в плей-офф турнира пробились Япония и Испания; Германия и Коста-Рика Катар его покинули;

из группы F в 1/8 турнира вышли Марокко и Хорватия, а Бельгия и Канада поехали домой;

из группы G в плей-офф будут играть Бразилия и Швейцария, Камерун и Сербия вылетели;

из группы H вышли Португалия и Южная Корея, Гана и Уругвая турнир покинули.

Кто стал сенсацией?

Сенсационно сложилась ситуация в группах D и F. До начала турнира Германия и Бельгия считались фаворитами, однако чемпионат мира они провалили. В этих группах сюрпризом стал выход Марокко и Японии в 1/8 финала.

Кто сейчас лучший бомбардир?

Пока что одного лучшего бомбардира турнира нет. По три гола забили англичанин Маркус Рашфорд, испанец Альваро Мората, голландец Коди Гакпо, француз Килиан Мбаппе и эквадорец Эннер Валенсия.

Кто с кем сыграет в 1/8 финала?

1/8 финала продлится четыре дня. Нас ждут следующие матчи (по барнаульскому времени):

3 декабря, суббота

22:00 Нидерланды — США;

02:00 Аргентина — Австралия (в ночь на 4 декабря).

4 декабря, воскресенье

22:00 Франция — Польша;

02:00 Англия — Сенегал (в ночь на 5 декабря).

5 декабря, понедельник

22:00 Япония — Хорватия;

02:00 Бразилия — Южная Корея (в ночь на 6 декабря).

6 декабря, вторник

22:00 Марокко — Испания;

02:00 Португалия — Швейцария (в ночь на 7 декабря).

Теперь матчи играются на выбывание. Проигравшая команда вылетает с турнира, а победитель проходит в 1/4 финала чемпионата мира.

Где смотреть матчи?

Все матчи чемпионата мира 2022 года можно смотреть на «Матч ТВ» и на его сайте. Только у этого телеканала есть право на показ игр в России.

А что потом?

После этих матчей чемпионат мира в Катаре уйдёт на трёхдневный перерыв. Четвертьфиналы состоятся 9 и 10 декабря, 13 и 14 декабря пройдут полуфиналы, 17 декабря состоится матч за третье место, а 18 декабря — финал.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии участвуют 32 сборные, команду России с чемпионата сняли после начала спецоперации на Украине.

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