Сибирские бодибилдеры приедут в Барнаул выяснить у кого самое красивое тело

Более 100 атлетов со всех регионов Сибири приедут в Барнаул на чемпионат Алтайского края по бодибилдингу. Турнир пройдёт 13 марта в спортклубе «Темп» в 17:00.

Профессиональные судьи, среди которых обладатели всероссийской категории, выберут победителей из лучших сибирских атлетов. Главным судьёй чемпионата вновь выступит президент Федерации бодибилдинга Алтайского края, основатель сети фитнес-клубов Hardcore Gym — Денис Капустин.

В этом году будет представлено 19 категорий спортсменов, среди которых две парные — это смешанные пары и фит-пары, а также новые категории — артистический фитнес и велнес-фитнес. Параллельно с чемпионатом организация по развитию смешанных единоборств будет проводить турнир по ОСЕ, посвящённый дню Федеральной службы войск национальной гвардии.

Вся подробная информация о чемпионате, положение и программа находятся в официальной группе Федерации бодибилдинга Алтайского края «ВКонтакте» https://vk.com/fbfaltay и «Инстаграм» https://www.instagram.com/fb_altay.



