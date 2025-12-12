НОВОСТИОбщество

Спрос на бьюти-услуги в России рухнул до антирекорда за десять лет

Эксперты связывают это с падением доходов населения и трендом на естественность

12 декабря 2025, 17:13, ИА Амител

В салоне красоты / Фото: из архива amic.ru
Мастера индустрии красоты фиксируют беспрецедентное падение спроса в предновогоднем декабре. Об этом заявила президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) Ляля Садыкова в беседе с "Постньюс".

«Если коротко – это самый слабый декабрь за последние десять лет. По выручке: в среднем -15–30% к декабрю прошлого года», – сообщила она.

По данным АПИК, спрос на услуги салонов и студий снизился примерно на 20–35% по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

Наиболее заметно сократилось число клиентов на наращивание ресниц и сложные окрашивания волос. Студии потеряли до 40% клиентов. Обычно декабрь был периодом сверхдоходов, позволявшим создать финансовую подушку безопасности на несколько месяцев вперед.

В Ассоциации связывают такую негативную динамику с несколькими факторами. Основными причинами называют снижение реальных доходов населения, рост налоговой нагрузки, а также изменение потребительских трендов в пользу более естественной, "немакияжной" эстетики.

В будущем году услуги маникюра в России могут подорожать на 15–20%, заявили в ЦБ. Это связано с подорожанием импорта, увеличением арендных ставок и изменением структуры спроса в премиальном сегменте.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:41:53 12-12-2025

потому что 99 проц. этих услуг в тени и выполняются на дому у мастера или у клиента, нигде эти мастерицы не светятся, доходы вчерную у всех. Распространяются болезни и тд

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:11:38 12-12-2025

Гость (17:41:53 12-12-2025) потому что 99 проц. этих услуг в тени и выполняются на дому ...
И кто бы мог подумать, что чем больше кошмарить малый бизнес налогами, тем сильнее он уходит в тень?!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:57:53 12-12-2025

Гость (17:41:53 12-12-2025) потому что 99 проц. этих услуг в тени и выполняются на дому ... какая чушь. Т.е когда вы приходите в салон, где все сидят рядышком болезни не распространяются, а на дому тет-а-тет распространяются? (или вы мужчина и никогда не были в салонах? Тогда рассказываю, вы сидите перед мастером, слева и справа от вас - тоже люди и тоже перед мастерами).
Мастерицы эти прекрасно светятся, иначе бы о них никто никогда бы и не узнал. Например, на Профи.ру, но есть много разных платформ.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:00 13-12-2025

Гость (17:41:53 12-12-2025) потому что 99 проц. этих услуг в тени и выполняются на дому ... Всем известно, что сразу же после регистрации в налоговой прекращается "Распространяются болезни и тд"...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:41 12-12-2025

Пора уже и публичные дома узаконить!! ПУСТЬ РЕГИСТРИРУЮТСЯ И ПЛАТЯТ НАЛОГИ В БЮДЖЕТ КАК ВСЕ!!! Все жрицы любви работают в чёрную и никаких отчислений!
Куда уже цены в космос улетели 8'000 рубликов в час! Совсем уже!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:54 13-12-2025

Гость (17:50:41 12-12-2025) Пора уже и публичные дома узаконить!! ПУСТЬ РЕГИСТРИРУЮТСЯ И... у тебя все возможности для демпинга

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:06 13-12-2025

С падением доходов многие начинают потихоньку сами учиться делать маникюр и клеить реснички. Благо на маркетплейсах есть всё необходимое. Тем более ногти со стразами сейчас уже никто не делает, в основном нюд.

  -9 Нравится
Ответить
