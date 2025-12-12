Спрос на бьюти-услуги в России рухнул до антирекорда за десять лет
Эксперты связывают это с падением доходов населения и трендом на естественность
12 декабря 2025, 17:13, ИА Амител
Мастера индустрии красоты фиксируют беспрецедентное падение спроса в предновогоднем декабре. Об этом заявила президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) Ляля Садыкова в беседе с "Постньюс".
«Если коротко – это самый слабый декабрь за последние десять лет. По выручке: в среднем -15–30% к декабрю прошлого года», – сообщила она.
По данным АПИК, спрос на услуги салонов и студий снизился примерно на 20–35% по сравнению с тем же месяцем 2024 года.
Наиболее заметно сократилось число клиентов на наращивание ресниц и сложные окрашивания волос. Студии потеряли до 40% клиентов. Обычно декабрь был периодом сверхдоходов, позволявшим создать финансовую подушку безопасности на несколько месяцев вперед.
В Ассоциации связывают такую негативную динамику с несколькими факторами. Основными причинами называют снижение реальных доходов населения, рост налоговой нагрузки, а также изменение потребительских трендов в пользу более естественной, "немакияжной" эстетики.
В будущем году услуги маникюра в России могут подорожать на 15–20%, заявили в ЦБ. Это связано с подорожанием импорта, увеличением арендных ставок и изменением структуры спроса в премиальном сегменте.
17:41:53 12-12-2025
потому что 99 проц. этих услуг в тени и выполняются на дому у мастера или у клиента, нигде эти мастерицы не светятся, доходы вчерную у всех. Распространяются болезни и тд
20:11:38 12-12-2025
Гость (17:41:53 12-12-2025) потому что 99 проц. этих услуг в тени и выполняются на дому ...
И кто бы мог подумать, что чем больше кошмарить малый бизнес налогами, тем сильнее он уходит в тень?!
21:57:53 12-12-2025
Гость (17:41:53 12-12-2025) потому что 99 проц. этих услуг в тени и выполняются на дому ... какая чушь. Т.е когда вы приходите в салон, где все сидят рядышком болезни не распространяются, а на дому тет-а-тет распространяются? (или вы мужчина и никогда не были в салонах? Тогда рассказываю, вы сидите перед мастером, слева и справа от вас - тоже люди и тоже перед мастерами).
Мастерицы эти прекрасно светятся, иначе бы о них никто никогда бы и не узнал. Например, на Профи.ру, но есть много разных платформ.
09:41:00 13-12-2025
Гость (17:41:53 12-12-2025) потому что 99 проц. этих услуг в тени и выполняются на дому ... Всем известно, что сразу же после регистрации в налоговой прекращается "Распространяются болезни и тд"...
17:50:41 12-12-2025
Пора уже и публичные дома узаконить!! ПУСТЬ РЕГИСТРИРУЮТСЯ И ПЛАТЯТ НАЛОГИ В БЮДЖЕТ КАК ВСЕ!!! Все жрицы любви работают в чёрную и никаких отчислений!
Куда уже цены в космос улетели 8'000 рубликов в час! Совсем уже!
08:53:54 13-12-2025
Гость (17:50:41 12-12-2025) Пора уже и публичные дома узаконить!! ПУСТЬ РЕГИСТРИРУЮТСЯ И... у тебя все возможности для демпинга
08:17:06 13-12-2025
С падением доходов многие начинают потихоньку сами учиться делать маникюр и клеить реснички. Благо на маркетплейсах есть всё необходимое. Тем более ногти со стразами сейчас уже никто не делает, в основном нюд.