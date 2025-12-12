Спрос на бьюти-услуги в России рухнул до антирекорда за десять лет

Эксперты связывают это с падением доходов населения и трендом на естественность

12 декабря 2025, 17:13, ИА Амител

В салоне красоты / Фото: из архива amic.ru

Мастера индустрии красоты фиксируют беспрецедентное падение спроса в предновогоднем декабре. Об этом заявила президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) Ляля Садыкова в беседе с "Постньюс".

«Если коротко – это самый слабый декабрь за последние десять лет. По выручке: в среднем -15–30% к декабрю прошлого года», – сообщила она.

По данным АПИК, спрос на услуги салонов и студий снизился примерно на 20–35% по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

Наиболее заметно сократилось число клиентов на наращивание ресниц и сложные окрашивания волос. Студии потеряли до 40% клиентов. Обычно декабрь был периодом сверхдоходов, позволявшим создать финансовую подушку безопасности на несколько месяцев вперед.

В Ассоциации связывают такую негативную динамику с несколькими факторами. Основными причинами называют снижение реальных доходов населения, рост налоговой нагрузки, а также изменение потребительских трендов в пользу более естественной, "немакияжной" эстетики.

В будущем году услуги маникюра в России могут подорожать на 15–20%, заявили в ЦБ. Это связано с подорожанием импорта, увеличением арендных ставок и изменением структуры спроса в премиальном сегменте.