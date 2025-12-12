Корпоративы в России назвали рассадником блуда и потребовали запретить

По словам общественников, на таких мероприятиях люди забывают о нормах морали

12 декабря 2025, 14:40, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России с инициативой запрета новогодних корпоративов выступил Михаил Иванов, депутат Брянской областной думы, возглавляющий общественное движение "Россия православная".

По мнению депутата, праздничные застолья с коллегами несут в себе аморальный характер. Иванов подчеркнул, что в текущих непростых обстоятельствах российскому обществу следует демонстрировать сдержанность и почтение к традиционным семейным ценностям.

Он считает, что на подобных корпоративных вечеринках нередко наблюдается чрезмерное употребление спиртных напитков и аморальное поведение.

«Мы все знаем, как часто такие вечера, начинающиеся культурно, заканчиваются полной потерей достоинства, блудом. Это прямой вызов традиционным семейным ценностям, которые мы стараемся отстоять. Где наша совесть, если в то время как защитники Родины несут тяготы, мы позволяем себе подобное обезьянничанье?» – рассказал депутат в беседе с изданием "Абзац".

В качестве альтернативы народный избранник предложил компаниям отказаться от пышных празднований и направить сэкономленные средства на благотворительность, в частности, на оказание помощи фронту, поддержку солдат и закупку подарков для детей, проживающих в Донбассе.