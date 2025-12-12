Корпоративы в России назвали рассадником блуда и потребовали запретить
По словам общественников, на таких мероприятиях люди забывают о нормах морали
12 декабря 2025, 14:40, ИА Амител
В России с инициативой запрета новогодних корпоративов выступил Михаил Иванов, депутат Брянской областной думы, возглавляющий общественное движение "Россия православная".
По мнению депутата, праздничные застолья с коллегами несут в себе аморальный характер. Иванов подчеркнул, что в текущих непростых обстоятельствах российскому обществу следует демонстрировать сдержанность и почтение к традиционным семейным ценностям.
Он считает, что на подобных корпоративных вечеринках нередко наблюдается чрезмерное употребление спиртных напитков и аморальное поведение.
«Мы все знаем, как часто такие вечера, начинающиеся культурно, заканчиваются полной потерей достоинства, блудом. Это прямой вызов традиционным семейным ценностям, которые мы стараемся отстоять. Где наша совесть, если в то время как защитники Родины несут тяготы, мы позволяем себе подобное обезьянничанье?» – рассказал депутат в беседе с изданием "Абзац".
В качестве альтернативы народный избранник предложил компаниям отказаться от пышных празднований и направить сэкономленные средства на благотворительность, в частности, на оказание помощи фронту, поддержку солдат и закупку подарков для детей, проживающих в Донбассе.
Симпатичные девушки на фото, хочу на тот корпоратив :-)
В то время, как космические корабли бороздят просторы вселенной...
Ну так то, да
Лучше в сауне с тёлычами, с соседнего отдела.
Чтоб потом не стыдно было
Гость (14:50:18 12-12-2025) Ну так то, даЛучше в сауне с тёлычами, с соседнего отдел... Вы видимо женщина в возрасте и дедов предпочитаете?... Мужик бы написал "с телочками". Или вы "не правильный" мужик?
Теперь минусуйте вместе со своими.
Гость (15:06:27 12-12-2025) Вы видимо женщина в возрасте и дедов предпочитаете?... Мужик... Зачёт)), аааа и тож минусуйте )
видимо кто запрещает блуд не удался))) не дала или не встал?
"Горбатые тоже хочут"
🤣🤣🤣🤣
Эй, куда девушек убрали с фото, шарик повесили ! Верните, я протестую ! :-)
Мне кажется рассадник блуда у нас в госдуме последнее время, в головах депутатов
Очередной день начинается с афигительных вбросов от «любимых» депутатов в госдуме.
Стабильно пару раз в неделю, я читаю, как что то запретили, где то ограничили, потому что это нарушает традиционные ценности россиян. А эти традиционные ценности россиян кто то видел? Может быть есть какой то список то, что я должен делать, а что не должен? Честно начинает закалёбывать вся эта фигня уже с запретами. Туда не ходи, это не смотри, это не слушай, сидите дома, рожай много детей.
конечно, рабы не должны развлекаться. А то времени на работу на боярина не останется. ((((
совсем оборзели
Гость (15:36:42 12-12-2025) конечно, рабы не должны развлекаться. А то времени на работу... Кто правит, тот и рулит.
По подсчётам сайта *********, на 2025 год общее количество депутатов в России, с учётом состава Государственной Думы, а также депутатов областных, городских, окружных, краевых и республиканских образований, — около 58 000 человек.
То есть мы вкалываем, а 58 тысяч вот таких бездарей, сидят и придумывают для нас штрафы, запреты и прочее, и получают за это зарплаты в месяц больше, чем мы в год, с заплаченных нами же налогов.
Ничего не упустил? Точно все нормально у нас?
Гость (15:39:06 12-12-2025) По подсчётам сайта *********, на 2025 год общее количество д... Вы не правы, они ничего не придумывают, они только должны одобрять то, что за них придумают.
Гость (15:39:06 12-12-2025) По подсчётам сайта *********, на 2025 год общее количество д... 58000? Однако.... Так у них еще и помощнички и обслуга всякая... Да на кой вся эта шушера нужна
Вот кому бы о морали рассуждать..
Гость (15:59:15 12-12-2025) - "Люба — звезда Ютюба» – популярная юмористическая ...
И при чем здесь это?
особенно медики, юристы, рекламщики, и особенно все
Гость (17:49:57 12-12-2025) особенно медики, юристы, рекламщики, и особенно все... Нам даже новый год для этого не нужен, в любую пятницу можем))
Богему запретите , там вообще блудище...
ХВАТИТ уже запретов. Давайте объединимся на выборах и запретим ГосДуру.