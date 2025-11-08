НОВОСТИОбщество

Спрос на подработку для водителей в Алтайском крае вырос почти вдвое

Среднее предлагаемое вознаграждение за такой труд в регионе превысило 110 тысяч рублей в месяц

08 ноября 2025, 07:30, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сервис "Авито Подработки" зафиксировал резкий рост спроса на специалистов рабочих, линейных и транспортных профессий в Алтайском крае. По данным за октябрь 2025 года, количество предложений для них увеличилось на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее предлагаемое вознаграждение за неполную занятость в этом сегменте достигло 111 175 рублей в месяц.

Однако Алтайский край не вошел в тройку лидеров по уровню предлагаемого дохода. Самые высокие зарплаты за подработку в этом блоке профессий зафиксированы в:

  1. Магаданской области (158 581 руб/мес).

  2. Республике Ингушетия (150 571 руб/мес).

  3. Республике Алтай (137 859 руб/мес).

На федеральном уровне сильнее всего вырос спрос на мойщиков – в 2,6 раза. Им в среднем предлагали около 52 тысяч рублей в месяц. Также значительно (в 2,2 раза) увеличилось количество вакансий для кладовщиков (55,3 тыс. руб/мес) и поваров (62,3 тыс. руб/мес).

Как пояснил директор сервиса "Авито Подработка" Сергей Яськин, рост популярности такого формата занятости связан с рекордно низкой безработицей.

«Для компаний это способ закрыть разовые смены, а для исполнителей – возможность гибко планировать график и получать дополнительный доход, опираясь на реальный спрос», – отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что реальный доход исполнителя зависит от количества смен, региона, специфики задач и опыта, поэтому итоговый заработок может отличаться от средних цифр.

Алтайский край Статистика Работа

Комментарии 6

Avatar Picture
Сергей

07:59:33 08-11-2025

За 100тыщ у нас надо ишачить круглосуточно, вот и не идут работать водителями, у знакомого стоят грузовые "газели", никого найти не может, зарплата 100-120 тыщ.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:33 08-11-2025

И дальше будет расти!!! Уехали востребованные специалисты, рабочие из региона.
Поздно начали поднимать зарплату! Люди пустили корни на новых местах.
ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ,ГДЕ ЛУЧШЕ.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:07 08-11-2025

У нас в селе учительница с мужем(водитель) три года назад продали дом, машину, взяли ипотеку и уехали в Краснодарский край . Скучают по селу. Может быть и хотели бы вернуться,а куда? Да и не дело это- мотаться с места на место. Ребенок ходит в хорошую гимназию, устроились там замечательно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:49 08-11-2025

Гость (09:36:07 08-11-2025) У нас в селе учительница с мужем(водитель) три года назад пр...
У меня тоже знакомая уехала в Краснодарский край. Не помню как хутор называется. Наелась абрикосов досыта. Плачет, хочет обратно, а продать теперь там и переехать сюда невозможно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:03 08-11-2025

Идет борьба за кадры. Зарплату в крае все равно придется поднимать. Причем всем. И существенно! Не может край постоянно торчать практически в конце таблицы по уровню зарплат в России. В крае, как нам преподносят, хорошо поднимают зарплату, но почему-то картина в целом не сильно меняется. В других регионах тоже поднимают зарплату.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:03 08-11-2025

Гость (09:07:03 08-11-2025) Идет борьба за кадры. Зарплату в крае все равно придется под... Гонка не только между регионами. Контракты растут. Трудоспособные мужчины нужны не на производстве.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров