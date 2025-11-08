Спрос на подработку для водителей в Алтайском крае вырос почти вдвое
Среднее предлагаемое вознаграждение за такой труд в регионе превысило 110 тысяч рублей в месяц
08 ноября 2025, 07:30, ИА Амител
Сервис "Авито Подработки" зафиксировал резкий рост спроса на специалистов рабочих, линейных и транспортных профессий в Алтайском крае. По данным за октябрь 2025 года, количество предложений для них увеличилось на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее предлагаемое вознаграждение за неполную занятость в этом сегменте достигло 111 175 рублей в месяц.
Однако Алтайский край не вошел в тройку лидеров по уровню предлагаемого дохода. Самые высокие зарплаты за подработку в этом блоке профессий зафиксированы в:
Магаданской области (158 581 руб/мес).
Республике Ингушетия (150 571 руб/мес).
Республике Алтай (137 859 руб/мес).
На федеральном уровне сильнее всего вырос спрос на мойщиков – в 2,6 раза. Им в среднем предлагали около 52 тысяч рублей в месяц. Также значительно (в 2,2 раза) увеличилось количество вакансий для кладовщиков (55,3 тыс. руб/мес) и поваров (62,3 тыс. руб/мес).
Как пояснил директор сервиса "Авито Подработка" Сергей Яськин, рост популярности такого формата занятости связан с рекордно низкой безработицей.
«Для компаний это способ закрыть разовые смены, а для исполнителей – возможность гибко планировать график и получать дополнительный доход, опираясь на реальный спрос», – отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что реальный доход исполнителя зависит от количества смен, региона, специфики задач и опыта, поэтому итоговый заработок может отличаться от средних цифр.
07:59:33 08-11-2025
За 100тыщ у нас надо ишачить круглосуточно, вот и не идут работать водителями, у знакомого стоят грузовые "газели", никого найти не может, зарплата 100-120 тыщ.
08:41:33 08-11-2025
И дальше будет расти!!! Уехали востребованные специалисты, рабочие из региона.
Поздно начали поднимать зарплату! Люди пустили корни на новых местах.
ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ,ГДЕ ЛУЧШЕ.
09:36:07 08-11-2025
У нас в селе учительница с мужем(водитель) три года назад продали дом, машину, взяли ипотеку и уехали в Краснодарский край . Скучают по селу. Может быть и хотели бы вернуться,а куда? Да и не дело это- мотаться с места на место. Ребенок ходит в хорошую гимназию, устроились там замечательно.
11:16:49 08-11-2025
У меня тоже знакомая уехала в Краснодарский край. Не помню как хутор называется. Наелась абрикосов досыта. Плачет, хочет обратно, а продать теперь там и переехать сюда невозможно.
09:07:03 08-11-2025
Идет борьба за кадры. Зарплату в крае все равно придется поднимать. Причем всем. И существенно! Не может край постоянно торчать практически в конце таблицы по уровню зарплат в России. В крае, как нам преподносят, хорошо поднимают зарплату, но почему-то картина в целом не сильно меняется. В других регионах тоже поднимают зарплату.
09:25:03 08-11-2025
Гость (09:07:03 08-11-2025) Идет борьба за кадры. Зарплату в крае все равно придется под... Гонка не только между регионами. Контракты растут. Трудоспособные мужчины нужны не на производстве.