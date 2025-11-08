Спрос на подработку для водителей в Алтайском крае вырос почти вдвое

Среднее предлагаемое вознаграждение за такой труд в регионе превысило 110 тысяч рублей в месяц

08 ноября 2025, 07:30, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сервис "Авито Подработки" зафиксировал резкий рост спроса на специалистов рабочих, линейных и транспортных профессий в Алтайском крае. По данным за октябрь 2025 года, количество предложений для них увеличилось на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее предлагаемое вознаграждение за неполную занятость в этом сегменте достигло 111 175 рублей в месяц.

Однако Алтайский край не вошел в тройку лидеров по уровню предлагаемого дохода. Самые высокие зарплаты за подработку в этом блоке профессий зафиксированы в:

Магаданской области (158 581 руб/мес). Республике Ингушетия (150 571 руб/мес). Республике Алтай (137 859 руб/мес).

На федеральном уровне сильнее всего вырос спрос на мойщиков – в 2,6 раза. Им в среднем предлагали около 52 тысяч рублей в месяц. Также значительно (в 2,2 раза) увеличилось количество вакансий для кладовщиков (55,3 тыс. руб/мес) и поваров (62,3 тыс. руб/мес).

Как пояснил директор сервиса "Авито Подработка" Сергей Яськин, рост популярности такого формата занятости связан с рекордно низкой безработицей.

«Для компаний это способ закрыть разовые смены, а для исполнителей – возможность гибко планировать график и получать дополнительный доход, опираясь на реальный спрос», – отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что реальный доход исполнителя зависит от количества смен, региона, специфики задач и опыта, поэтому итоговый заработок может отличаться от средних цифр.