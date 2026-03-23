"Спуск и подъем в ужасном состоянии". Житель Бийска повредил машину при съезде с моста

Несмотря на аккуратную езду, избежать повреждений не удалось

23 марта 2026, 10:06, ИА Амител

Поврежденный автомобиль / Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске водитель сообщил о повреждении автомобиля при съезде с понтонного моста. По его словам, из-за состояния покрытия он задел днищем дорогу и лишился глушителя.

Информация появилась в Telegram-канале "Инцидент Бийск". Как рассказал автомобилист, это произошло во время движения по спуску с моста. Несмотря на аккуратную езду, избежать повреждений не удалось.

«Здравствуйте! Столкнулся сегодня с очень неприятной проблемой: при спуске с понтонного моста зацепился дном и оторвал глушитель. Вот так, ни с того ни с сего, "намотался" на внеплановый ремонт... Спуск и подъем там сейчас просто в ужасном состоянии. Хотя спускался аккуратно, совсем не торопясь, — оказалось, сделал только хуже. Будьте осторожны на этом участке!» — сообщил подписчик канала.

Автор публикации утверждает, что подъезд к мосту находится в неудовлетворительном состоянии и может представлять опасность для других автомобилистов. Официальной информации о состоянии дороги и возможных работах на участке на момент публикации не приводится.

Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул — Бийск водители массово пробивают колеса из-за глубоких ям. Особенно опасные участки — у Кипешино и на мосту через Белую.