По сравнению с 2024 годом зарплата россиян выросла на 11 470 рублей

01 августа 2025, 12:20, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Средняя зарплата в России весной 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, показывают данные "Росстата".

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике РФ в мае 2025 года составила 99 422 рубля», - говорится в исследовании.

По сравнению с 2024 годом зарплата россиян выросла на 11 470 рублей.

Исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций. Численность работников в рамках исследования - 28,4 млн человек.

Среди регионов наибольшая средняя зарплата оказалась на Чукотке (193,8 тыс. рублей), в Москве (178,2 тыс.) и Ямало-Hенецком АО (163,4 тыс.). Самые низкие: в республиках Дагестан (45,4 тыс.), Чеченской (43,1 тыс.) и Ингушетии (39,6 тыс.).

Ранее экономист пообещал россиянам зарплаты более 130 тысяч рублей в 2027 году.