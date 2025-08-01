Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тыс. рублей
По сравнению с 2024 годом зарплата россиян выросла на 11 470 рублей
01 августа 2025, 12:20, ИА Амител
Средняя зарплата в России весной 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, показывают данные "Росстата".
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике РФ в мае 2025 года составила 99 422 рубля», - говорится в исследовании.
По сравнению с 2024 годом зарплата россиян выросла на 11 470 рублей.
Исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций. Численность работников в рамках исследования - 28,4 млн человек.
Среди регионов наибольшая средняя зарплата оказалась на Чукотке (193,8 тыс. рублей), в Москве (178,2 тыс.) и Ямало-Hенецком АО (163,4 тыс.). Самые низкие: в республиках Дагестан (45,4 тыс.), Чеченской (43,1 тыс.) и Ингушетии (39,6 тыс.).
Ранее экономист пообещал россиянам зарплаты более 130 тысяч рублей в 2027 году.
12:24:46 01-08-2025
Эта сказка для кого???
13:15:24 01-08-2025
Гость (12:24:46 01-08-2025) Эта сказка для кого???... Киса, мы чужие на этом празднике жизни! (с)
13:41:55 01-08-2025
Гость (12:24:46 01-08-2025) Эта сказка для кого???... самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а приятель в мес от 300 000 имеет. вот и средний заработок получается. ты работай, вместо того чтоб в компе или телефоне сидеть
14:09:19 01-08-2025
Гость (13:41:55 01-08-2025) самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а пр... 300 кусков!!! он грабит поди на трассе
21:08:33 01-08-2025
Гость (14:09:19 01-08-2025) 300 кусков!!! он грабит поди на трассе... на трассе таких денег нет
14:23:23 01-08-2025
Гость (13:41:55 01-08-2025) самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а пр... Вы не из мэрии случайно?
06:01:59 02-08-2025
гость (14:23:23 01-08-2025) Вы не из мэрии случайно?... В мэрии столько не платят, это явно частный бизнес.
14:36:36 01-08-2025
Гость (13:41:55 01-08-2025) самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а пр... Отлично, подскажите, где нужно работать, чтобы такие зарплаты получать. Я тоже работаю, но имею только треть от указанной в статье "средней" зарплаты.
06:02:22 02-08-2025
Гость (14:36:36 01-08-2025) Отлично, подскажите, где нужно работать, чтобы такие зарплат... А вы что делать умеете?
14:49:56 01-08-2025
Гость (13:41:55 01-08-2025) самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а пр... А кто будет учить детей, кто будет работсть в д.саду, кто будет убирать улицы, мыть подъезды, магазины, ухаживать за больными , кто будет готовить обеды в школах, кто будет ухаживать за стариками? Ещё могу назвать десятки профессий, где платят копейки, но без этих людей не обойтись в современном мире.
16:45:43 01-08-2025
Гость (14:49:56 01-08-2025) А кто будет учить детей, кто будет работсть в д.саду, кто бу... скоро их заменят резиновые роботы а людей вышвырнут на улицу. От киборгов не укрыться
06:05:13 02-08-2025
Гость (14:49:56 01-08-2025) А кто будет учить детей, кто будет работсть в д.саду, кто бу... И? Дальше то что? Всем платить по ляму? Просто потому что люди хорошие? Есть рынок труда, есть зарплаты по каждой позиции. Кто на что учился. Вы если собираетесь работать в детском садике, вы наверное должны понимать, что никто вам сотню в месяц не даст. Или вы дебил и думаете что вам просто так по факту вашего существования кто то что то должен?
22:54:51 03-08-2025
Гость (06:05:13 02-08-2025) И? Дальше то что? Всем платить по ляму? Просто потому что лю... Тогда предлагаю в детском садике никому не работать, в школе никому не работать, то что касается социальной сферы-никому там не работать, а пойти всем и переучится на торгашей)))
16:21:56 01-08-2025
Гость (13:41:55 01-08-2025) самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а пр... Опять это школоло вылезло с тупыми советами.
12:26:22 01-08-2025
Хде мои 70 тысяч???????? 😭
16:05:07 01-08-2025
Санек (12:26:22 01-08-2025) Хде мои 70 тысяч???????? 😭 ... В надежных руках.
12:32:21 01-08-2025
Какая хорошая новость. Жаль что не про нас.
12:42:33 01-08-2025
Ничего не понимаю, почему у нас куда не пойди, ЗП даже до Ингушетии сильно не дотягивает
12:47:01 01-08-2025
Не верь глазам своим?
13:07:06 01-08-2025
я что-то пропустила, похоже.
а как давно Барнаул выгнали из состава России и за что?
13:07:34 01-08-2025
В Москве холодно, как на Чукотке.. !
13:07:48 01-08-2025
1 министр получает 1.000.000.
20 работников по 50.000
В среднем (1.000.000 + 20*50.000)/21 = 95238.
Это так считается?
Или отсекают тех у кого жизнь удалась?
13:42:35 01-08-2025
Гость (13:07:48 01-08-2025) 1 министр получает 1.000.000.20 работников по 50.000... именно
13:47:26 01-08-2025
Гость (13:07:48 01-08-2025) 1 министр получает 1.000.000.20 работников по 50.000... Ну да. Ибо они считают среднюю зп, а надо бы медианную.
13:12:10 01-08-2025
Конечно это все натянуто за уши, но кто хочет зарабатывать, а не протирать штаны может и больше 100, сам протирал раньше, надоело! Теперь намного больше чем 100! Это рынок, не надо плакать, надо двигаться!
13:42:38 01-08-2025
Екх (13:12:10 01-08-2025) Конечно это все натянуто за уши, но кто хочет зарабатывать, ... Ну и в какой области вы трудитесь? В сочинении сказок? Ваш псевдоним не Ганс Христиан?
14:08:33 01-08-2025
Кхм... (13:42:38 01-08-2025) Ну и в какой области вы трудитесь? В сочинении сказок? Ваш п... Гамбургеры с мазиком развозит на велосипеде.
13:43:51 01-08-2025
Екх (13:12:10 01-08-2025) Конечно это все натянуто за уши, но кто хочет зарабатывать, ... поддерживаю. у меня более 100 всегда. а начинал с 1500 руб когда то))) в "Профи"
17:46:57 01-08-2025
Екх (13:12:10 01-08-2025) Конечно это все натянуто за уши, но кто хочет зарабатывать, ... Плюсану, ты прав. Но самое интересное этим людям не нужно ни чего объяснять. Они будут сидеть на амике и лить слезы, при этом не ударят палец об палец, чтобы поднять свою квалификацию или обновить свои компитенции. Будут работать за 50-60 тысяч и ныть на амике. Кто хочет зарабатывать, тот будет зарабатывать. Кто хочет ныть из своего болота будет дальшне ничего не менять в своей жизни и продолжнать ныть. Не благодарите!
19:37:53 01-08-2025
Гость (17:46:57 01-08-2025) Плюсану, ты прав. Но самое интересное этим людям не нужно ни... Я смотрю кто-то свои компИтенции обновил. Хотелось умное что-то вставить,но вот беда, образование то ЦПШ видимо. А туда же...
13:17:29 01-08-2025
Шо, опять?
13:59:56 01-08-2025
Надо уметь читать и считать. Это не то что вы получаете, а то что относится на себестоимость продукции, работ, услуг. Базар за начисленную, а не выплаченную зп. А начисленная это вместе с налогами и сборами, которые получают чиновники на содержание
14:33:37 01-08-2025
Сто тыщщщ??? Откуда??? Такое ощущение, что в статистику включили доходы драг-дилеров и работниц с низкой социальной ответственностью.
16:49:15 01-08-2025
1 (14:33:37 01-08-2025) Сто тыщщщ??? Откуда??? Такое ощущение, что в статистику вклю... да не парьтесь. Никто бы лишнюю работу делать не стал. Просто цифирь приписали и всего делов!
14:50:21 01-08-2025
16:31:34 01-08-2025
Гость (14:50:21 01-08-2025) А кто будет учить детей, кто будет работсть в д.саду, кто бу... Эту низкооплачиваемую работы должны делать роботы, или заключённые забесплатно. У нас же много зэков чалится на зонах - давайте включим их в экономику, чтобы они учили детей и ухаживали за одинокими стариками.
19:52:30 01-08-2025
Такая статистика смахивает на оскорбление части населения.. может уже не надо статистику?
20:44:45 01-08-2025
Для Москвы ср. зарплата все- же повыше. Да и работает там больше трети населения. Так,что все почти верно.
20:54:29 01-08-2025
21:50:08 01-08-2025
один жует черный хлеб в сухомятку а другой колбасу из марала, а вместе едят бутерброд)))
06:11:25 02-08-2025
А тут ничего не меняется) я здесь года с десятого, и комментарии с тех пор не изменились. Почему то именно нищета здесь расписывает свое бедственное положение, в то время как реально зарабатывающие люди здесь комментариев не оставляют. Просто задумайтесь о причинах такой тенденции. Может вам со своей жизнью наконец то что то уже сделать?
12:34:20 02-08-2025
Гость (06:11:25 02-08-2025) А тут ничего не меняется) я здесь года с десятого, и коммент... Те, кто зарабатывают, время на нытье не тратят. Одни понимают, что всё в их руках, а другие - инфантильные ...шники
14:55:08 02-08-2025
Гость (06:11:25 02-08-2025) А тут ничего не меняется) я здесь года с десятого, и коммент...
И все эти 15 лет пишешь тут всякую чушь. Действительно, ничего не меняется. Такой богатый, успешный, а все тянет нытье нищебродов почитать.