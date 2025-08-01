НОВОСТИЭкономика

Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тыс. рублей

По сравнению с 2024 годом зарплата россиян выросла на 11 470 рублей

01 августа 2025

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Средняя зарплата в России весной 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, показывают данные "Росстата".

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике РФ в мае 2025 года составила 99 422 рубля», - говорится в исследовании.

Исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций. Численность работников в рамках исследования - 28,4 млн человек.

Среди регионов наибольшая средняя зарплата оказалась на Чукотке (193,8 тыс. рублей), в Москве (178,2 тыс.) и Ямало-Hенецком АО (163,4 тыс.). Самые низкие: в республиках Дагестан (45,4 тыс.), Чеченской (43,1 тыс.) и Ингушетии (39,6 тыс.).

Ранее экономист пообещал россиянам зарплаты более 130 тысяч рублей в 2027 году.

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Алтайском крае средняя зарплата выросла на 20% за год

По данным Алтайкрайстата, в апреле 2025 года жители региона получали 62 тысячи рублей
Комментарии

Avatar Picture
Гость

12:24:46 01-08-2025

Эта сказка для кого???

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:24 01-08-2025

Гость (12:24:46 01-08-2025) Эта сказка для кого???... Киса, мы чужие на этом празднике жизни! (с)

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:55 01-08-2025

Гость (12:24:46 01-08-2025) Эта сказка для кого???... самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а приятель в мес от 300 000 имеет. вот и средний заработок получается. ты работай, вместо того чтоб в компе или телефоне сидеть

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:19 01-08-2025

Гость (13:41:55 01-08-2025) самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а пр... 300 кусков!!! он грабит поди на трассе

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:08:33 01-08-2025

Гость (14:09:19 01-08-2025) 300 кусков!!! он грабит поди на трассе... на трассе таких денег нет

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:23:23 01-08-2025

Гость (13:41:55 01-08-2025) самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а пр... Вы не из мэрии случайно?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:01:59 02-08-2025

гость (14:23:23 01-08-2025) Вы не из мэрии случайно?... В мэрии столько не платят, это явно частный бизнес.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:36 01-08-2025

Гость (13:41:55 01-08-2025) самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а пр... Отлично, подскажите, где нужно работать, чтобы такие зарплаты получать. Я тоже работаю, но имею только треть от указанной в статье "средней" зарплаты.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:02:22 02-08-2025

Гость (14:36:36 01-08-2025) Отлично, подскажите, где нужно работать, чтобы такие зарплат... А вы что делать умеете?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:56 01-08-2025

Гость (13:41:55 01-08-2025) самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а пр... А кто будет учить детей, кто будет работсть в д.саду, кто будет убирать улицы, мыть подъезды, магазины, ухаживать за больными , кто будет готовить обеды в школах, кто будет ухаживать за стариками? Ещё могу назвать десятки профессий, где платят копейки, но без этих людей не обойтись в современном мире.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:43 01-08-2025

Гость (14:49:56 01-08-2025) А кто будет учить детей, кто будет работсть в д.саду, кто бу... скоро их заменят резиновые роботы а людей вышвырнут на улицу. От киборгов не укрыться

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:05:13 02-08-2025

Гость (14:49:56 01-08-2025) А кто будет учить детей, кто будет работсть в д.саду, кто бу... И? Дальше то что? Всем платить по ляму? Просто потому что люди хорошие? Есть рынок труда, есть зарплаты по каждой позиции. Кто на что учился. Вы если собираетесь работать в детском садике, вы наверное должны понимать, что никто вам сотню в месяц не даст. Или вы дебил и думаете что вам просто так по факту вашего существования кто то что то должен?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Конан

22:54:51 03-08-2025

Гость (06:05:13 02-08-2025) И? Дальше то что? Всем платить по ляму? Просто потому что лю... Тогда предлагаю в детском садике никому не работать, в школе никому не работать, то что касается социальной сферы-никому там не работать, а пойти всем и переучится на торгашей)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:56 01-08-2025

Гость (13:41:55 01-08-2025) самый минимум у знакомых 60 000 рублей. так что вполне. а пр... Опять это школоло вылезло с тупыми советами.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санек

12:26:22 01-08-2025

Хде мои 70 тысяч???????? 😭

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:07 01-08-2025

Санек (12:26:22 01-08-2025) Хде мои 70 тысяч???????? 😭 ... В надежных руках.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:21 01-08-2025

Какая хорошая новость. Жаль что не про нас.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:33 01-08-2025

Ничего не понимаю, почему у нас куда не пойди, ЗП даже до Ингушетии сильно не дотягивает

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

12:47:01 01-08-2025

Не верь глазам своим?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:07:06 01-08-2025

я что-то пропустила, похоже.
а как давно Барнаул выгнали из состава России и за что?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:07:34 01-08-2025

В Москве холодно, как на Чукотке.. !

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:48 01-08-2025

1 министр получает 1.000.000.
20 работников по 50.000
В среднем (1.000.000 + 20*50.000)/21 = 95238.
Это так считается?
Или отсекают тех у кого жизнь удалась?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:35 01-08-2025

Гость (13:07:48 01-08-2025) 1 министр получает 1.000.000.20 работников по 50.000... именно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:26 01-08-2025

Гость (13:07:48 01-08-2025) 1 министр получает 1.000.000.20 работников по 50.000... Ну да. Ибо они считают среднюю зп, а надо бы медианную.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Екх

13:12:10 01-08-2025

Конечно это все натянуто за уши, но кто хочет зарабатывать, а не протирать штаны может и больше 100, сам протирал раньше, надоело! Теперь намного больше чем 100! Это рынок, не надо плакать, надо двигаться!

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

13:42:38 01-08-2025

Екх (13:12:10 01-08-2025) Конечно это все натянуто за уши, но кто хочет зарабатывать, ... Ну и в какой области вы трудитесь? В сочинении сказок? Ваш псевдоним не Ганс Христиан?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:33 01-08-2025

Кхм... (13:42:38 01-08-2025) Ну и в какой области вы трудитесь? В сочинении сказок? Ваш п... Гамбургеры с мазиком развозит на велосипеде.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:51 01-08-2025

Екх (13:12:10 01-08-2025) Конечно это все натянуто за уши, но кто хочет зарабатывать, ... поддерживаю. у меня более 100 всегда. а начинал с 1500 руб когда то))) в "Профи"

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:57 01-08-2025

Екх (13:12:10 01-08-2025) Конечно это все натянуто за уши, но кто хочет зарабатывать, ... Плюсану, ты прав. Но самое интересное этим людям не нужно ни чего объяснять. Они будут сидеть на амике и лить слезы, при этом не ударят палец об палец, чтобы поднять свою квалификацию или обновить свои компитенции. Будут работать за 50-60 тысяч и ныть на амике. Кто хочет зарабатывать, тот будет зарабатывать. Кто хочет ныть из своего болота будет дальшне ничего не менять в своей жизни и продолжнать ныть. Не благодарите!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:53 01-08-2025

Гость (17:46:57 01-08-2025) Плюсану, ты прав. Но самое интересное этим людям не нужно ни... Я смотрю кто-то свои компИтенции обновил. Хотелось умное что-то вставить,но вот беда, образование то ЦПШ видимо. А туда же...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:29 01-08-2025

Шо, опять?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:56 01-08-2025

Надо уметь читать и считать. Это не то что вы получаете, а то что относится на себестоимость продукции, работ, услуг. Базар за начисленную, а не выплаченную зп. А начисленная это вместе с налогами и сборами, которые получают чиновники на содержание

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

14:33:37 01-08-2025

Сто тыщщщ??? Откуда??? Такое ощущение, что в статистику включили доходы драг-дилеров и работниц с низкой социальной ответственностью.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:15 01-08-2025

1 (14:33:37 01-08-2025) Сто тыщщщ??? Откуда??? Такое ощущение, что в статистику вклю... да не парьтесь. Никто бы лишнюю работу делать не стал. Просто цифирь приписали и всего делов!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:21 01-08-2025

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:34 01-08-2025

Гость (14:50:21 01-08-2025) А кто будет учить детей, кто будет работсть в д.саду, кто бу... Эту низкооплачиваемую работы должны делать роботы, или заключённые забесплатно. У нас же много зэков чалится на зонах - давайте включим их в экономику, чтобы они учили детей и ухаживали за одинокими стариками.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

19:52:30 01-08-2025

Такая статистика смахивает на оскорбление части населения.. может уже не надо статистику?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:45 01-08-2025

Для Москвы ср. зарплата все- же повыше. Да и работает там больше трети населения. Так,что все почти верно.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:29 01-08-2025

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:50:08 01-08-2025

один жует черный хлеб в сухомятку а другой колбасу из марала, а вместе едят бутерброд)))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:11:25 02-08-2025

А тут ничего не меняется) я здесь года с десятого, и комментарии с тех пор не изменились. Почему то именно нищета здесь расписывает свое бедственное положение, в то время как реально зарабатывающие люди здесь комментариев не оставляют. Просто задумайтесь о причинах такой тенденции. Может вам со своей жизнью наконец то что то уже сделать?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:20 02-08-2025

Гость (06:11:25 02-08-2025) А тут ничего не меняется) я здесь года с десятого, и коммент... Те, кто зарабатывают, время на нытье не тратят. Одни понимают, что всё в их руках, а другие - инфантильные ...шники

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:08 02-08-2025

Гость (06:11:25 02-08-2025) А тут ничего не меняется) я здесь года с десятого, и коммент...
И все эти 15 лет пишешь тут всякую чушь. Действительно, ничего не меняется. Такой богатый, успешный, а все тянет нытье нищебродов почитать.

  3 Нравится
Ответить
