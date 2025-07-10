В Алтайском крае средняя зарплата выросла на 20% за год
По данным Алтайкрайстата, в апреле 2025 года жители региона получали 62 тысячи рублей
10 июля 2025, 14:00, ИА Амител
Новый рекорд по уровню средней заработной платы зафиксировали в Алтайском крае: за год она выросла на 20%. Соответствующие данные опубликовал Алтайкрайстат.
Так, в апреле 2025 года жители региона в среднем получали 62 013 рублей, что на 3,5% больше, чем месяцем ранее. Помимо этого, заработок увеличился на 20,8% относительно апреля 2024 года.
Положительную динамику также показали реальные доходы населения с учетом инфляции. Их рост составил 3,1% за месяц и 8,2% за год. В марте средняя по Алтайскому краю зарплата равнялась 59 504 рублям, а в первом квартале текущего года она составила 57 874 рубля.
При этом, несмотря на сокращение доходов (-5,8%) в начале 2025-го по сравнению с предыдущим годом, реальные зарплаты с учетом изменения цен на товары и услуги увеличились на 7,1% в годовом выражении.
14:09:30 10-07-2025
Сначала мы обогнали Германию, потом Японию, сейчас темп ещё выше. Не за горами момент, когда наша экономика станет первой в мире.
14:25:02 10-07-2025
Вот лично у меня нет.
В каком опросе участвуют ваши статисты? А?
Пока край в антирекорде, по-моему.((((((((((
14:36:43 10-07-2025
Пессимист 2 (14:25:02 10-07-2025) Вот лично у меня нет.В каком опросе участвуют ваши стати... В статистических. Это когда все на бумажке.
15:19:00 10-07-2025
Пессимист 2 (14:25:02 10-07-2025) Вот лично у меня нет.В каком опросе участвуют ваши стати...
В других регионах и без того высокие зарплаты тоже выросли)))
Если бы край ,к примеру, занял место в середине таблицы по уровню зарплат, то...Боюсь, опять в конце таблицы по уровню зарплат находимся(((
14:28:50 10-07-2025
Вранье. Тридцатки нету.
16:43:04 10-07-2025
Гость (14:28:50 10-07-2025) Тридцатки нету. ... а кем вы работаете ?
18:10:56 10-07-2025
Шинник (16:43:04 10-07-2025) а кем вы работаете ?... Весь город наполнен этими " невидимыми" для Вас людьми, которые моют подъезды, убирают улицы, работают нянечками и воспитателями, ухаживают за стариками, выдают книги в библиотеках, работают санитарками, поварами в школах, садиках и т.д. Такой чужой и невидимый мир...
06:27:33 11-07-2025
Гость (18:10:56 10-07-2025) Весь город наполнен этими " невидимыми" для Вас людьми, кото... за выдачу книг в библиотеке надо платить как инженеру? Все остальные получают больше. Плюс сейчас не крепостное право - если ты недовольна своим уровнем ЗП, то ты можешь легко сменить место работы. Другой вопрос, если ты хочешь получать, а работать не хочешь.
17:24:07 10-07-2025
Гость (14:28:50 10-07-2025) Вранье. Тридцатки нету. ... м-да...
непонятно почему поставили "-" в карму ...
Может чел дворником работает и подметает 1 дом.
Что-то я в этом мире не понимаю ...
17:44:11 10-07-2025
Гость (14:28:50 10-07-2025) Вранье. Тридцатки нету. ... как можно прожить на 30т в месяц? У меня от вкладов только больше 80т доход, а еще зп. Если б было 30 в сумме, то мне бы стыдно было жаловаться здесь, что ничего не хочу делать, чтобы больше получать
17:51:58 10-07-2025
Гость (17:44:11 10-07-2025) как можно прожить на 30т в месяц? У меня от вкладов только ... жить можно, если есть жилье и нет долгов. а ваши пассивные доходы никому не интересны, кроме налоговой
18:14:01 10-07-2025
Гость (17:44:11 10-07-2025) как можно прожить на 30т в месяц? У меня от вкладов только ... Да вы нищеброд! У меня от вкладов 150 тысяч ежемесячно на карту капает, примерно столько же от сдачи квартир в аренду, ну и ЗП шестизначная, до запятой. С запятой восьмизначная.
14:37:41 10-07-2025
В Алтайском крае тарифы ЖКХ выросли на 20% за год. Вот это правдоподобнее.
14:52:24 10-07-2025
Гость (14:37:41 10-07-2025) В Алтайском крае тарифы ЖКХ выросли на 20% за год. Вот это п... Вот-вот.
14:55:37 10-07-2025
Гость (14:37:41 10-07-2025) В Алтайском крае тарифы ЖКХ выросли на 20% за год. Вот это п... И прокуратуре нужно бы обратить внимание на цифру.
14:49:03 10-07-2025
интересно как бы левада посчитала статистику?)))
15:26:35 10-07-2025
Сколько в крае получают курьеры? А сколько дворники? Учителя? Кочегары? Санитарки?
Зачем нам пишут о СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ В КРАЕ? Это даже не корректно! Многие люди не понимают, о чем речь,
как складывается СРЕДНЯЯ зарплата.
15:55:04 10-07-2025
Гость (15:26:35 10-07-2025) Сколько в крае получают курьеры? А сколько дворники? Учителя... как складывается СРЕДНЯЯ зарплата --- Так и складывается: средняя = зп курьера + зп санитарки / 2
16:04:22 10-07-2025
Если это действительно так, надо писать: конкретно, например, дворники в Барнауле получают 65 тыс. рублей, воспитатели- 60 тыс., уборщица- 65 тыс, библиотекарь- 80 тыс, .... Тогда хоть люди поймут, о ком речь. А то знакомые, знакомые знакомых, родственники -30 тыс.
17:55:43 10-07-2025
Гость (16:04:22 10-07-2025) Если это действительно так, надо писать: конкретно, наприме... сколько- сколько?
16:19:48 10-07-2025
а цены на 100%
16:26:08 10-07-2025
У кого то может и выросла, а вот в администрации Советского района Алтайского края, три года назад проиндексировали на 3 процента и все, в этом году так же наклав на постановление правительства ничего не прибавили, хотя в остальных районах проиндексировали на 20 процентов, мы наверное единственный район, в котором муниципальные служащие получают как сторожа, а то и меньше.
19:30:01 10-07-2025
где законы где правда
21:58:54 10-07-2025
Гость (19:30:01 10-07-2025) где законы где правда... Примерно с 2000 года законы начали переставать действовать, а правда отменяться.