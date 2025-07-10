В Алтайском крае средняя зарплата выросла на 20% за год

По данным Алтайкрайстата, в апреле 2025 года жители региона получали 62 тысячи рублей

10 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Новый рекорд по уровню средней заработной платы зафиксировали в Алтайском крае: за год она выросла на 20%. Соответствующие данные опубликовал Алтайкрайстат.

Так, в апреле 2025 года жители региона в среднем получали 62 013 рублей, что на 3,5% больше, чем месяцем ранее. Помимо этого, заработок увеличился на 20,8% относительно апреля 2024 года.

Положительную динамику также показали реальные доходы населения с учетом инфляции. Их рост составил 3,1% за месяц и 8,2% за год. В марте средняя по Алтайскому краю зарплата равнялась 59 504 рублям, а в первом квартале текущего года она составила 57 874 рубля.

При этом, несмотря на сокращение доходов (-5,8%) в начале 2025-го по сравнению с предыдущим годом, реальные зарплаты с учетом изменения цен на товары и услуги увеличились на 7,1% в годовом выражении.