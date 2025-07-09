Экономист пообещал россиянам зарплаты более 130 тысяч рублей в 2027 году
На это повлияет несколько факторов, утверждает Игорь Балынин
09 июля 2025, 11:20, ИА Амител
К 2027 году средняя зарплата в России превысит 130 тысяч рублей, заявил "Газете.ру" кандидат экономических наук Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его данным, в первом квартале 2025 года средняя зарплата превысила 92 тысячи рублей, что на 14,5% выше показателей начала 2024 года. В 2025 году она может превысить 105 тысяч, в 2026-м – 118 тысяч, в 2027-м – 130 тысяч рублей.
"Я уверен, что рост средних зарплат в 2025–2027 годах будет идти темпами, которые будут значительно выше инфляции", – отметил он.
Среди ключевых факторов Балынин назвал увеличение МРОТ, дефицит работников, огромный спрос на высококвалифицированные кадры, а также технологическую трансформацию производственных процессов.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей.
11:30:45 09-07-2025
В Москве?
11:41:47 09-07-2025
В параллельной вселенной?)))
11:47:17 09-07-2025
Боюсь представить почем хлеб с молоком будет.
11:50:49 09-07-2025
Пару булок хлеба то можно будет купить на эти деньжищи?
12:02:35 09-07-2025
Я уже по миллиону и больше зарплату получал....
12:25:52 09-07-2025
Братья Стругацкие такую фантастику бы не придумали
12:28:50 09-07-2025
Я согласен на зарплату 130 руб., при стоимости бензина 20 коп/литр, а электроэнергии 4 коп/кВт.
13:21:27 09-07-2025
Гость (12:28:50 09-07-2025) Я согласен на зарплату 130 руб., при стоимости бензина 20 ко... кто о чем... а ты о том, что когда Брежнева хоронили, так стоял!! =)
13:52:52 09-07-2025
Гость (13:21:27 09-07-2025) кто о чем... а ты о том, что когда Брежнева хоронили, так ст... когда боежнева хоронили бензин стоил 36 коп.
15:53:22 09-07-2025
Гость (13:52:52 09-07-2025) когда боежнева хоронили бензин стоил 36 коп.... да-да, у вас везде так, было/стало
12:32:16 09-07-2025
Благодетель ты наш.....
13:14:47 09-07-2025
посчитайте пожалуйста у реального населения средняю зарплату без топ менеджеров всякий и и спекулянтов из сбера.
13:16:17 09-07-2025
в 90-х коробок спичек стоил 200 руб, а куртка 2-5 миллионов, к этому и идем
13:40:00 09-07-2025
Курс доллара был 6000 руб., еще есть куда расти, ну з/п по млн, каждому
13:48:47 09-07-2025
Я так понимаю данный товарищ в депутаты собрался баллотироваться, готовит предвыборные обещания))
14:03:36 09-07-2025
Баландин, т.е. Балынин, а если у меня до такого размера зп не вырастет, ты будешь доплачивать? Или скажешь "Ну не шмогла я, не шмогла"??
15:52:11 09-07-2025
Гость (14:03:36 09-07-2025) Баландин, т.е. Балынин, а если у меня до такого размера зп н... вопрос. Что ты делаешь, чтобы выросла? Ничего? А виноват то кто, Балынин?
16:13:13 09-07-2025
Гость (15:52:11 09-07-2025) вопрос. Что ты делаешь, чтобы выросла? Ничего? А виноват то ... А ты кто такая, чтобы я перед тобой отчет делал? Кто тебе в уши "набурлил", что ты одна работаешь?