Экономист пообещал россиянам зарплаты более 130 тысяч рублей в 2027 году

На это повлияет несколько факторов, утверждает Игорь Балынин

09 июля 2025, 11:20, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

К 2027 году средняя зарплата в России превысит 130 тысяч рублей, заявил "Газете.ру" кандидат экономических наук Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его данным, в первом квартале 2025 года средняя зарплата превысила 92 тысячи рублей, что на 14,5% выше показателей начала 2024 года. В 2025 году она может превысить 105 тысяч, в 2026-м – 118 тысяч, в 2027-м – 130 тысяч рублей.

"Я уверен, что рост средних зарплат в 2025–2027 годах будет идти темпами, которые будут значительно выше инфляции", – отметил он.

Среди ключевых факторов Балынин назвал увеличение МРОТ, дефицит работников, огромный спрос на высококвалифицированные кадры, а также технологическую трансформацию производственных процессов.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей.