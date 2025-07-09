НОВОСТИЭкономика

Экономист пообещал россиянам зарплаты более 130 тысяч рублей в 2027 году

На это повлияет несколько факторов, утверждает Игорь Балынин

09 июля 2025, 11:20, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

К 2027 году средняя зарплата в России превысит 130 тысяч рублей, заявил "Газете.ру" кандидат экономических наук Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его данным, в первом квартале 2025 года средняя зарплата превысила 92 тысячи рублей, что на 14,5% выше показателей начала 2024 года. В 2025 году она может превысить 105 тысяч, в 2026-м – 118 тысяч, в 2027-м – 130 тысяч рублей.

"Я уверен, что рост средних зарплат в 2025–2027 годах будет идти темпами, которые будут значительно выше инфляции", – отметил он.

Среди ключевых факторов Балынин назвал увеличение МРОТ, дефицит работников, огромный спрос на высококвалифицированные кадры, а также технологическую трансформацию производственных процессов.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей.

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

11:30:45 09-07-2025

В Москве?

  

Avatar Picture
Пессимист 2

11:41:47 09-07-2025

В параллельной вселенной?)))

  

Avatar Picture
Гость

11:47:17 09-07-2025

Боюсь представить почем хлеб с молоком будет.

  

Avatar Picture
Гость

11:50:49 09-07-2025

Пару булок хлеба то можно будет купить на эти деньжищи?

  

Avatar Picture
Гость

12:02:35 09-07-2025

Я уже по миллиону и больше зарплату получал....

  

Avatar Picture
Гость

12:25:52 09-07-2025

Братья Стругацкие такую фантастику бы не придумали

  

Avatar Picture
Гость

12:28:50 09-07-2025

Я согласен на зарплату 130 руб., при стоимости бензина 20 коп/литр, а электроэнергии 4 коп/кВт.

  

Avatar Picture
Гость

13:21:27 09-07-2025

Гость (12:28:50 09-07-2025) Я согласен на зарплату 130 руб., при стоимости бензина 20 ко... кто о чем... а ты о том, что когда Брежнева хоронили, так стоял!! =)

  

Avatar Picture
Гость

13:52:52 09-07-2025

Гость (13:21:27 09-07-2025) кто о чем... а ты о том, что когда Брежнева хоронили, так ст... когда боежнева хоронили бензин стоил 36 коп.

  

Avatar Picture
Гость

15:53:22 09-07-2025

Гость (13:52:52 09-07-2025) когда боежнева хоронили бензин стоил 36 коп.... да-да, у вас везде так, было/стало

  

Avatar Picture
гость

12:32:16 09-07-2025

Благодетель ты наш.....

  

Avatar Picture
Гость

13:14:47 09-07-2025

посчитайте пожалуйста у реального населения средняю зарплату без топ менеджеров всякий и и спекулянтов из сбера.

  

Avatar Picture
гость

13:16:17 09-07-2025

в 90-х коробок спичек стоил 200 руб, а куртка 2-5 миллионов, к этому и идем

  

Avatar Picture
Гость

13:40:00 09-07-2025

Курс доллара был 6000 руб., еще есть куда расти, ну з/п по млн, каждому

  

Avatar Picture
ВВП

13:48:47 09-07-2025

Я так понимаю данный товарищ в депутаты собрался баллотироваться, готовит предвыборные обещания))

  

Avatar Picture
Гость

14:03:36 09-07-2025

Баландин, т.е. Балынин, а если у меня до такого размера зп не вырастет, ты будешь доплачивать? Или скажешь "Ну не шмогла я, не шмогла"??

  

Avatar Picture
Гость

15:52:11 09-07-2025

Гость (14:03:36 09-07-2025) Баландин, т.е. Балынин, а если у меня до такого размера зп н... вопрос. Что ты делаешь, чтобы выросла? Ничего? А виноват то кто, Балынин?

  

Avatar Picture
Гость

16:13:13 09-07-2025

Гость (15:52:11 09-07-2025) вопрос. Что ты делаешь, чтобы выросла? Ничего? А виноват то ... А ты кто такая, чтобы я перед тобой отчет делал? Кто тебе в уши "набурлил", что ты одна работаешь?

  

