Стадион "Коммунальщик" в Барнауле начали готовить к застройке очередным ЖК
На участке замечена строительная техника, а проект дома до сих пор не согласован
17 ноября 2025, 07:00, ИА Амител
На стадионе "Коммунальщик" в Барнауле начались подготовительные работы к строительству высотного здания. Очередной ЖК планируют построить по адресу улица Малахова, 134а. На участке побывал фотокорреспондент amic.ru и увидел, что вокруг площадки уже устанавливают забор. Причем часть строительной техники находится на игровом поле хоккейного стадиона, хотя изначально речь шла о том, что застройщик освоит только территорию рядом. Жители соседних домов выступали против строительства дома, кроме того, проект ЖК раскритиковали на градсовете.
Как ранее писал amic.ru, небольшой участок, где может появиться высотка, принадлежал хоккейному клубу на траве "Коммунальщик", но недавно его президент Владимир Кобзев продал землю другу-инвестору. Позже стало известно, что осваивать участок будет компания "Аура-Парк".
Жители соседних домов, узнав о возможной застройке участка, написали обращение в прокуратуру Алтайского края, а также представителям властей города и края. В частности, в петиции барнаульцы выразили опасение, что стройка может повредить близлежащим домам и общественным зданиям. Кроме того, заявители обращают внимание на транспортную перегруженность ул. Взлетной и дефицит парковок. Также горожан интересует, как земельный участок мог быть продан, и просят надзорные органы проверить все документы.
Что касается дома, то он будет 17-этажным. На территории появятся детские игровые и физкультурные зоны, площадки для отдыха взрослых. Проект предусматривает нормативный уровень озеленения. Строить будут только в границах участка – около 2,6 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 128 квартир. 3 октября проект высотки раскритиковали на градсовете и отправили на доработку.
Президент и главный тренер "Коммунальщика" Владимир Кобзев сообщал amic.ru, что действительно продал небольшой участок рядом с ареной тайному инвестору и одновременно другу, который взамен пообещал вложить около 30–40 миллионов рублей в реконструкцию базы команды. При этом Кобзев уверял, что не в курсе, что планируют построить на его бывшем участке.
07:24:35 17-11-2025
Стадион мирового уровня пообещали Кобзеву взамен земли? Вы серьёзно? Стадион мирового уровня между двух высоток 17 этажки и 25 этажного Рубина? А соревнований Шёлковый путь, которые 2 года тут проводили, не будет? Супер, мы показываем гостям из других регионов, командам стадион под забором стройки! Браво!
08:57:02 17-11-2025
Очевидны приоритеты государства на развитие спорта
12:24:04 17-11-2025
Гость (08:57:02 17-11-2025) Очевидны приоритеты государства на развитие спорта... не государства, а конкретных людей...
11:34:41 17-11-2025
Как же застройщики да чиновники не навидять город Барнаул, вот министр спорта бывший- какой молодец, Продал Локомотив! А зачем он городу, дом как тюрьма лучше
11:48:33 17-11-2025
да, очередь за динамо
ЛОКО нет
везде натыканы высотки без деревьев и парков
последние вырубают
зато на бумаге все красиво
12:14:20 17-11-2025
На лицо дикая забота о молодежи!! Её развитии, здоровье , образовании!!
А говорят -- почему народ не любит богатых ???
А за что их любит ????
Кроме, безудержной корысти ничего ни вдуше ни в сознании нет !!!
Да и власти нет !!
ВОРЬЕ одно кругом - тупое и чванливое !!!
14:40:34 17-11-2025
Непонятно кто кому что продал. Если Кобзев, то он должен быть собственником этого спортивного объекта и земельным участком под ним. Интересно, это какие механизмы позволяют такие решения? Тут скорее вопрос к властям, и к то "по жизни" счастливый правоприобретатель участка. Думаю что бы построить жилой дом на спортивном объекте нужна та еще "многоходовочка".
14:58:21 17-11-2025
Гость (14:40:34 17-11-2025) Непонятно кто кому что продал. Если Кобзев, то он должен быт... Так вроде там собирались строить теннисный клуб? Но после возмущения, якобы теннис для пузатых дядек, а надо оставить площадку исключительно под детский хоккей, теннисистов послали подальше… ради строительства многоэтажки! Кобзеву( или его близким) случайно там квартирку не подарили благодарные застройщики?
15:12:41 17-11-2025
Они содрали трактором покрытие с части поля и бросили его горой на той, которая якобы остаётся под стадион. Валяется сейчас этот хлам, а мы должны из окон на это любоваться.
22:41:58 17-11-2025
Здесь большой вопрос к региональному Министерству спорта. Получается команда "Коммунальщик" - частный бизнес? как так получается, что человек владеет инфраструктурой команды? Тогда на каком основании государство ему помогает?
09:40:14 18-11-2025
На данный момент на стадион перенесли автостоянку! Интересно, почему этого нет на фото в этом репортаже? И готовят место под дом, хотя разрешение на строительство не дали. Неужели соль и химия с дорог от машин не повлияют пагубно на столь дорогое покрытие? Всё делается только для извлечения выгоды (денег) из всей этой ситуации. Никто не думает об удобстве жителей района, о спорте, о повреждении рядом стоящих зданий и подземных гаражей. Возмутительно!!!
10:23:57 18-11-2025
Там участок очень маленький. Для чего туда лепить 17 этажный дом? Больше нет мест для строительства? Одну высотку уже приляпали. 25 этажей и 10 парковочных мест.
По всей стране постоянно твердят о необходимости развития спорта. Вот у нас "яркий" тому пример - владелец стадиона продает часть земли для строительства высотки. БРАВО! Вот это поддержка, вот это развитие!
Интересно, что сейчас идет разделение участка и все авто со стоянки стоят прямо на покрытии стадиона, которое потом "внезапно" придет в негодность.