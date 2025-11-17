Стадион "Коммунальщик" в Барнауле начали готовить к застройке очередным ЖК

На участке замечена строительная техника, а проект дома до сих пор не согласован

17 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Строительство дома рядом со стадионом "Коммунальщик" в Барнауле / Фото: amic.ru

На стадионе "Коммунальщик" в Барнауле начались подготовительные работы к строительству высотного здания. Очередной ЖК планируют построить по адресу улица Малахова, 134а. На участке побывал фотокорреспондент amic.ru и увидел, что вокруг площадки уже устанавливают забор. Причем часть строительной техники находится на игровом поле хоккейного стадиона, хотя изначально речь шла о том, что застройщик освоит только территорию рядом. Жители соседних домов выступали против строительства дома, кроме того, проект ЖК раскритиковали на градсовете.

Как ранее писал amic.ru, небольшой участок, где может появиться высотка, принадлежал хоккейному клубу на траве "Коммунальщик", но недавно его президент Владимир Кобзев продал землю другу-инвестору. Позже стало известно, что осваивать участок будет компания "Аура-Парк".

Жители соседних домов, узнав о возможной застройке участка, написали обращение в прокуратуру Алтайского края, а также представителям властей города и края. В частности, в петиции барнаульцы выразили опасение, что стройка может повредить близлежащим домам и общественным зданиям. Кроме того, заявители обращают внимание на транспортную перегруженность ул. Взлетной и дефицит парковок. Также горожан интересует, как земельный участок мог быть продан, и просят надзорные органы проверить все документы.

Что касается дома, то он будет 17-этажным. На территории появятся детские игровые и физкультурные зоны, площадки для отдыха взрослых. Проект предусматривает нормативный уровень озеленения. Строить будут только в границах участка – около 2,6 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 128 квартир. 3 октября проект высотки раскритиковали на градсовете и отправили на доработку.

Президент и главный тренер "Коммунальщика" Владимир Кобзев сообщал amic.ru, что действительно продал небольшой участок рядом с ареной тайному инвестору и одновременно другу, который взамен пообещал вложить около 30–40 миллионов рублей в реконструкцию базы команды. При этом Кобзев уверял, что не в курсе, что планируют построить на его бывшем участке.