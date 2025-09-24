НОВОСТИОбщество

Стала известна причина отключения электроэнергии в некоторых районах Барнаула

Сейчас свет постепенно возвращают

24 сентября 2025, 22:04, ИА Амител

Лампочка в темноте / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Частичное отключение электроэнергии в Барнауле было вызвано техническим сбоем на одной из подстанций в районе проспекта Космонавтов, сообщили в правительстве Алтайского края.

«В результате произошла кратковременная остановка насосов на станциях второго и третьего подъемов ООО "Барнаульский Водоканал"», – заявили в пресс-службе.

Дежурные бригады энергетиков оперативно устранили неисправность. По оценкам специалистов, полное восстановление электроснабжения и связанного с ним водоснабжения займет 30–40 минут.

Напомним, отключение электроэнергии произошло менее часа назад и было зафиксировано в Железнодорожном, Индустриальном и части Ленинского районов Барнаула. Сейчас свет постепенно возвращают.

Комментарии 12

Avatar Picture
1

22:07:23 24-09-2025

Про Октябрьский забыли ни электричества ни воды

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:33 24-09-2025

Район крытого рынка без света

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:12:07 24-09-2025

В Ленинском районе тоже нет никакой воды. Отключились насосы на бойлере.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:16:42 24-09-2025

- " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария произошла во время плановых работ на энергооборудовании."------- Какие к черту плановые работы после рабочего дня по темноте? Если врете, то врите как правдоподобно.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:21:46 24-09-2025

Гость (22:16:42 24-09-2025) - " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария про... Плюсану. И почему правительство АК еще не спит в теплых кроватях, а сидит и отслеживает ход "плановых" работ, что бы отчитаться перед СМИ?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:56 24-09-2025

Гость (22:16:42 24-09-2025) - " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария про... Всё идёт по плану. Только чьему?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:32:48 24-09-2025

Гость (22:16:42 24-09-2025) - " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария про... Может заодно проверяют все ли заряжены у электриков аккумуляторы в налобных фонариках.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:31:24 24-09-2025

Гость (22:16:42 24-09-2025) - " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария про... Это чтоб никто не догадался

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:23:07 25-09-2025

Гость (22:16:42 24-09-2025) - " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария про... надоели дилетанты.для энергетиков нет выходных,дня-ночи,а если учесть,чтам кроме манагеров,никого не осталось...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:59 25-09-2025

Гость (06:23:07 25-09-2025) надоели дилетанты.для энергетиков нет выходных,дня-ночи,а ес... И чего? Это менагеры среди ночи со светом баловались? Или "профессионалы"?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:23:10 24-09-2025

Это ещё плановые работы!
Что будет во время не плановых?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:42:02 24-09-2025

Гость (22:23:10 24-09-2025) Это ещё плановые работы!Что будет во время не плановых?... Может тогда всë электричество кончится.

  7 Нравится
Ответить
