Стала известна причина отключения электроэнергии в некоторых районах Барнаула
Сейчас свет постепенно возвращают
24 сентября 2025, 22:04, ИА Амител
Частичное отключение электроэнергии в Барнауле было вызвано техническим сбоем на одной из подстанций в районе проспекта Космонавтов, сообщили в правительстве Алтайского края.
«В результате произошла кратковременная остановка насосов на станциях второго и третьего подъемов ООО "Барнаульский Водоканал"», – заявили в пресс-службе.
Дежурные бригады энергетиков оперативно устранили неисправность. По оценкам специалистов, полное восстановление электроснабжения и связанного с ним водоснабжения займет 30–40 минут.
Напомним, отключение электроэнергии произошло менее часа назад и было зафиксировано в Железнодорожном, Индустриальном и части Ленинского районов Барнаула. Сейчас свет постепенно возвращают.
22:07:23 24-09-2025
Про Октябрьский забыли ни электричества ни воды
22:09:33 24-09-2025
Район крытого рынка без света
22:12:07 24-09-2025
В Ленинском районе тоже нет никакой воды. Отключились насосы на бойлере.
22:16:42 24-09-2025
- " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария произошла во время плановых работ на энергооборудовании."------- Какие к черту плановые работы после рабочего дня по темноте? Если врете, то врите как правдоподобно.
22:21:46 24-09-2025
Гость (22:16:42 24-09-2025) - " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария про... Плюсану. И почему правительство АК еще не спит в теплых кроватях, а сидит и отслеживает ход "плановых" работ, что бы отчитаться перед СМИ?
22:24:56 24-09-2025
Гость (22:16:42 24-09-2025) - " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария про... Всё идёт по плану. Только чьему?
22:32:48 24-09-2025
Гость (22:16:42 24-09-2025) - " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария про... Может заодно проверяют все ли заряжены у электриков аккумуляторы в налобных фонариках.
23:31:24 24-09-2025
Гость (22:16:42 24-09-2025) - " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария про... Это чтоб никто не догадался
06:23:07 25-09-2025
Гость (22:16:42 24-09-2025) - " Как сообщили в Правительстве Алтайского края, авария про... надоели дилетанты.для энергетиков нет выходных,дня-ночи,а если учесть,чтам кроме манагеров,никого не осталось...
11:10:59 25-09-2025
Гость (06:23:07 25-09-2025) надоели дилетанты.для энергетиков нет выходных,дня-ночи,а ес... И чего? Это менагеры среди ночи со светом баловались? Или "профессионалы"?
22:23:10 24-09-2025
Это ещё плановые работы!
Что будет во время не плановых?
23:42:02 24-09-2025
Гость (22:23:10 24-09-2025) Это ещё плановые работы!Что будет во время не плановых?... Может тогда всë электричество кончится.