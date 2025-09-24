Сейчас свет постепенно возвращают

24 сентября 2025, 22:04, ИА Амител

Лампочка в темноте / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Частичное отключение электроэнергии в Барнауле было вызвано техническим сбоем на одной из подстанций в районе проспекта Космонавтов, сообщили в правительстве Алтайского края.

«В результате произошла кратковременная остановка насосов на станциях второго и третьего подъемов ООО "Барнаульский Водоканал"», – заявили в пресс-службе.

Дежурные бригады энергетиков оперативно устранили неисправность. По оценкам специалистов, полное восстановление электроснабжения и связанного с ним водоснабжения займет 30–40 минут.

Напомним, отключение электроэнергии произошло менее часа назад и было зафиксировано в Железнодорожном, Индустриальном и части Ленинского районов Барнаула. Сейчас свет постепенно возвращают.