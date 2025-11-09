Артисту было 68 лет

09 ноября 2025, 08:33, ИА Амител

Владимир Симонов / Фото: кадр из сериала "Эти глаза напротив" (2015)

Народный артист РФ, звезда сериала "Каменская" Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил Театр Вахтангова в своем Telegram-канале.

«Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова», – сказано в публикации театра, где служил актер.

Как пишет Mash, причиной смерти артиста стало хроническое заболевание, которое развилось на фоне артериальной гипертензии. По данным источника, в 2024 году он обратился в больницу с кашлем. Врачи выявили у него повышенное артериальное давление. Медики заключили, что сердечно-сосудистая система работала с нарушениями.

Владимир Александрович Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне – Самарской) области. С 1983 по 1989 год служил во МХАТе. Затем перешел в Театр имени Вахтангова, где проработал до конца жизни. Артист снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, среди которых "Одиноким предоставляется общежитие", "Граница. Таежный роман", "Перевал Дятлова", "Чернобыль", "Каменская", "Дети Арбата".