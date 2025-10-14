НОВОСТИПроисшествия

Стали известны новые подробности убийства младенца 17-летней студенткой в Барнауле

Девушка перед родами искала в интернете информацию, как перерезать пуповину

14 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Место, где нашли тело младенца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле раскрыты шокирующие подробности убийства новорожденного, совершенного 17-летней студенткой 10 октября. Как установило следствие, девушка заранее искала в интернете информацию о том, "как перерезать пуповину", а после родов нанесла младенцу смертельные ножевые ранения, сообщает "КП-Барнаул".

«Мать прочитала в интернете, как перерезать пуповину, а спустя несколько часов после рождения нанесла два удара по шее малыша и в сердце, чтобы он умер наверняка. Маленькое окровавленное тельце девушка завернула в полиэтиленовый пакет и вынесла подальше от своего дома», – пишет издание.

По данным следствия, молодая мать объяснила свой поступок тем, что боялась, что родители узнают о беременности. При этом, как отмечает источник "КП", в семье "никаких конфликтов не было".

Несмотря на то, что семья характеризуется как благополучная, следователи проверяют, почему родители не заметили беременности дочери. 

«Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Кроме того, в ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка органам системы профилактики, в чьи обязанности входит осуществление контроля за несовершеннолетними», – отметили в СК.

Как пояснил барнаульский адвокат Иван Олексюк, изначально обвинение предъявлено по статье "Убийство малолетнего", но дело при наличии оснований могут переквалифицировать на более мягкую статью – об убийстве новорожденного матерью, за которую может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы показали, как выглядит место, где нашли израненное тело младенца.

Комментарии 12

Гость
Гость

16:32:39 14-10-2025

переквалифицировать на более мягкую статью – об убийстве новорожденного матерью,----- более мягкую?! ужас, а не УК... Да что в этой жизни может быть страшнее убийства ребенка собственной матерью...

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

18:37:48 14-10-2025

Непонятно, органы системы профилактики должны контролировать каждого несовершеннолетнего? Даже если несовершеннолетний проживает в благополучной семье, учится, не совершает правонарушений? Представитель СК неправильно трактует закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

18:45:49 14-10-2025

А для мужчин есть более мягкая статья - об убийстве новорожденного отцом?

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

19:16:42 14-10-2025

Родители не замечали беременности, а органы профилактики просто обязаны были профилактировать беременность????? Т.е. к каждому несовершеннолетнему нужно приставить надзирателя и следить за его личной жизнью? Что за бред! Статью нельзя смягчать, это жестокое, спланированное убийство!!!!! Даже представить такое страшно, а она обдумала, хладнокровно расправилась и выкинула 🤦🤦🤦 Если у неё психиатрия- перевязать трубы и не выпускать из диспансера!!! И не надо говорить, что это негуманно, евгеника и тд! Обрекать ни в чем не повинного ребенка на верную гибель - это преступление!

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

20:15:19 14-10-2025

Лучше бы мамашка отказалась от ребенка и отдала его в детдом. Бездетные родители годами ждут очереди на усыновление детей. Ребенка бы усыновил кто-нибудь и он бы жил...

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

21:13:51 14-10-2025

Гость (20:15:19 14-10-2025) Лучше бы мамашка отказалась от ребенка и отдала его в детдом... Нынче это проблема. Ведь после отмены анонимных бэбибоксов всех матерей, отказывающихся от детей обязали платить алименты и горе - папашек при этом как правило не найти, вот они и избавляется от бедных малышей теперь.

  Ответить
Ответить
Сибиряк.
Сибиряк.

22:14:38 14-10-2025

Как всё просто - если родители не законченные наркоманы и алкоголики, сразу записываем в благополучные. Не заметили беременность дочери, так это так, мелкая бытовая оплошность.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

00:36:00 15-10-2025

КТО отец. он нарушил уголовный кодекс - секс с несовершеннолетней. почему упускается этот момент

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

07:54:09 15-10-2025

Гость (00:36:00 15-10-2025) КТО отец. он нарушил уголовный кодекс - секс с несовершеннол... Хосспади, да ты остатки мозга включи!!! Не допускашь совсем, что это мог быть ровесник? Да они с 12 лет сношаются, только в путь! Пока ты водку жрешь!

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

13:19:03 15-10-2025

Гость (00:36:00 15-10-2025) КТО отец. он нарушил уголовный кодекс - секс с несовершеннол... А у нас сейчас возраст согласия с 16 лет. Если девушка не против, то ему ничего не будет.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

00:36:29 15-10-2025

прекратите уже эту зверину называть девушкой то

  Ответить
Ответить
Холмс
Холмс

10:04:26 15-10-2025

дело непростое. Если эта девочка не имеет приводов в полицию, не наркоманка (что определяется по анализам), не замечена в девиантном поведении и не наблюдалась у психиатора и семья не на учете то возможно не она убивала либо принуждение к убийству. Например воздействие через интеренет либо родители или любовник ей приказали убить новорожденного. Тут копать надо ее окружение. Вполне возможно она на себя мокруху берет

  Ответить
Ответить
