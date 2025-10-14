Стали известны новые подробности убийства младенца 17-летней студенткой в Барнауле

Девушка перед родами искала в интернете информацию, как перерезать пуповину

14 октября 2025

Место, где нашли тело младенца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле раскрыты шокирующие подробности убийства новорожденного, совершенного 17-летней студенткой 10 октября. Как установило следствие, девушка заранее искала в интернете информацию о том, "как перерезать пуповину", а после родов нанесла младенцу смертельные ножевые ранения, сообщает "КП-Барнаул".

«Мать прочитала в интернете, как перерезать пуповину, а спустя несколько часов после рождения нанесла два удара по шее малыша и в сердце, чтобы он умер наверняка. Маленькое окровавленное тельце девушка завернула в полиэтиленовый пакет и вынесла подальше от своего дома», – пишет издание.

По данным следствия, молодая мать объяснила свой поступок тем, что боялась, что родители узнают о беременности. При этом, как отмечает источник "КП", в семье "никаких конфликтов не было".

Несмотря на то, что семья характеризуется как благополучная, следователи проверяют, почему родители не заметили беременности дочери.

«Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Кроме того, в ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка органам системы профилактики, в чьи обязанности входит осуществление контроля за несовершеннолетними», – отметили в СК.

Как пояснил барнаульский адвокат Иван Олексюк, изначально обвинение предъявлено по статье "Убийство малолетнего", но дело при наличии оснований могут переквалифицировать на более мягкую статью – об убийстве новорожденного матерью, за которую может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

