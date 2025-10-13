В Барнауле 17-летнюю девушку обвинили в убийстве новорожденного и отправили под стражу
Израненное тело мальчика нашли у пруда 10 октября
13 октября 2025, 14:35, ИА Амител
В Барнауле предъявили обвинение 17-летней девушке, которая, предположительно, убила своего новорожденного ребенка и вынесла его тело на улицу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.
Как уточнили правоохранители, речь идет о ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").
«Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 17-летней девушке в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")», – рассказали в Следственном комитете.
Напомним, 10 октября девушка, скрывшая свою беременность от родителей, осталась одна дома и родила мальчика. Опасаясь, что родные узнают о произошедшем, она нанесла ребенку колото-резаные ранения. После этого она завернула сына в полиэтиленовый пакет и выбросила возле водоема.
Несовершеннолетнюю задержали по горячим следам. Известно, что ее заключили под стражу по ходатайству следователя. Правоохранители собирают доказательства по уголовному делу.
девушка? да это зверина последняя.
Гость (16:15:28 13-10-2025) девушка? да это зверина последняя. ... Вот не надо здесь обижать зверей! Они так со своими детенышами не поступают!
Гость (16:55:06 13-10-2025) Вот не надо здесь обижать зверей! Они так со своими детеныша... вы почитайте! львы убивают детенышей соперника, многие самки бросают или съедают потомство при неблагоприятных условиях, а что творят шимпанзе с конкурсными группами!!вы просто очень неграмотный человек в биологии. почитайте хоть, чтоб так не опростоволоситься
Родителей, за такое "воспитание" надо бы на кол посадить