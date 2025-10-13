В Барнауле 17-летнюю девушку обвинили в убийстве новорожденного и отправили под стражу

Израненное тело мальчика нашли у пруда 10 октября

13 октября 2025, 14:35, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

В Барнауле предъявили обвинение 17-летней девушке, которая, предположительно, убила своего новорожденного ребенка и вынесла его тело на улицу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.

Как уточнили правоохранители, речь идет о ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

«Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 17-летней девушке в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")», – рассказали в Следственном комитете.

Напомним, 10 октября девушка, скрывшая свою беременность от родителей, осталась одна дома и родила мальчика. Опасаясь, что родные узнают о произошедшем, она нанесла ребенку колото-резаные ранения. После этого она завернула сына в полиэтиленовый пакет и выбросила возле водоема.

Несовершеннолетнюю задержали по горячим следам. Известно, что ее заключили под стражу по ходатайству следователя. Правоохранители собирают доказательства по уголовному делу.