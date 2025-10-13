Крутой спуск к пруду. Как выглядит место, где нашли израненное тело младенца в Барнауле

По данным следствия, 17-летняяя девушка родила мальчика одна дома, а затем убила его и вынесла на улицу в пакете

13 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вечером 10 октября в Барнауле нашли тело новорожденного мальчика с колото-резаными ранами. По горячим следам правоохранители задержали 17-летнюю девушку. По предварительным данным, она родила его одна дома, а затем убила и вынесла тело на улицу.

11 октября информация о трагедии быстро распространилась по социальным сетям. Как рассказали очевидцы, дети нашли труп младенца у пруда по улице Малахова, 34а.

«Дети и сразу же позвали на помощь взрослых, после чего все огородили лентой», – цитирует "Инцидент Барнаул" жительницу краевой столицы.

Как рассказали в Следственном комитете по Алтайскому краю, правоохранители по горячим следам нашли и задержали 17-летнюю девушку. По данным следствия, она скрывала свою беременность от родителей, и, оставшись одна дома, родила здорового мальчика.

«Испугавшись, что родители узнают о произошедшем, она нанесла несколько колото-резаных ранений шеи и грудной клетки своему сыну. После чего завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу», – сообщили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Его расследование контролирует глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.