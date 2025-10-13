Крутой спуск к пруду. Как выглядит место, где нашли израненное тело младенца в Барнауле
По данным следствия, 17-летняяя девушка родила мальчика одна дома, а затем убила его и вынесла на улицу в пакете
13 октября 2025, 13:30, ИА Амител
Вечером 10 октября в Барнауле нашли тело новорожденного мальчика с колото-резаными ранами. По горячим следам правоохранители задержали 17-летнюю девушку. По предварительным данным, она родила его одна дома, а затем убила и вынесла тело на улицу.
11 октября информация о трагедии быстро распространилась по социальным сетям. Как рассказали очевидцы, дети нашли труп младенца у пруда по улице Малахова, 34а.
«Дети и сразу же позвали на помощь взрослых, после чего все огородили лентой», – цитирует "Инцидент Барнаул" жительницу краевой столицы.
Как рассказали в Следственном комитете по Алтайскому краю, правоохранители по горячим следам нашли и задержали 17-летнюю девушку. По данным следствия, она скрывала свою беременность от родителей, и, оставшись одна дома, родила здорового мальчика.
«Испугавшись, что родители узнают о произошедшем, она нанесла несколько колото-резаных ранений шеи и грудной клетки своему сыну. После чего завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу», – сообщили в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Его расследование контролирует глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
13:44:02 13-10-2025
Что же за родители, которые не видели беременность дочери до самых родов? И как девочка теперь будет всю жизнь с эти жить?
14:46:47 13-10-2025
Гость (13:44:02 13-10-2025) Что же за родители, которые не видели беременность дочери до... как девочка будет с этим жить?! вы вообще в своем уме, называя девочкой особь с женскими половыми признаками и детоубийцу? ещё и жалеете ее... ужас.
15:21:07 13-10-2025
Элен без ребят (14:46:47 13-10-2025) как девочка будет с этим жить?! вы вообще в своем уме, назыв... и где вы увидели жалость?
15:54:49 13-10-2025
Гость (13:44:02 13-10-2025) Что же за родители, которые не видели беременность дочери до... а чего ей жить? в том же пруду и утопить
16:17:53 13-10-2025
Гость (15:54:49 13-10-2025) а чего ей жить? в том же пруду и утопить... вы тут призываете к уголовному преступлению? и чем вы лучше этот женщины зверины?
17:06:20 13-10-2025
Гость (16:17:53 13-10-2025) вы тут призываете к уголовному преступлению? и чем вы лучше ... цена этой женщины дешевле чем цена жизни ребенка которого она убила. В таких случаях во все времена их либо камнями забивали либо таким же способом каким она убила - это делалось в назидание остальным подобным дурам
19:46:31 13-10-2025
Гость (13:44:02 13-10-2025) Что же за родители, которые не видели беременность дочери до... да никак, еще нарожает кучу. Таким что муху убить, что ребенка. Отмороженная.
14:18:39 13-10-2025
Нужно и аборты запретить делать. Тоже самое убийство по-моему.
16:17:18 13-10-2025
Гость (14:18:39 13-10-2025) Нужно и аборты запретить делать. Тоже самое убийство по-моем... вы ошалели уже с этими запретами. почитайте историю. поинтересуйтесь как избежать нежелательной беременности, которая может и вот так закончиться, как в статье
16:19:45 13-10-2025
родители, если у ваших дочерей такой критический возраст и бешенство матки, сходите уже с ней к гинекологу, там множество полезной информации для НОРМАЛЬНОЙ жизни в этот период. Возможно нужна гормональная коррекция, просветительская беседа и пр. Не запускайте и не доводите ситуации до такого ужаса
16:44:26 13-10-2025
Средневековье считают временами отсталости и невежества.
Но тогда были бэбибоксы.
16:54:49 13-10-2025
Бедный ребёнок. Уму не постижимо, как рука поднялась... Беззащитный, крохотный..