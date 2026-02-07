Стали известны подробности об "оружии-дезориентаторе", разработанном США

Как отмечают эксперты, оно работает по принципу инфразвука и СВЧ-поля

В конце января 2026 года мировая общественность была поражена шокирующим заявлением: действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп официально подтвердил как существование, так и применение в боевых условиях крайне засекреченной разработки под условным обозначением "Дезориентатор" (The Discombobulator).

Как сообщил американский лидер, именно эта система обеспечила триумф операции по аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, полностью нейтрализовав противовоздушную оборону и вооруженные силы. Военный обозреватель Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью для aif.ru представил техническое обоснование данного феномена и высказал предположения о возможных будущих применениях "Дезориентатора".

«Исходя исключительно из событий, происходивших на территории Венесуэлы, можно предположить, что речь идет о воздействии инфразвуком и СВЧ-полем. Более того, СВЧ-излучение благодаря своей направленной энергии могло потенциально вывести из строя часть электронного оборудования систем ПВО. Что касается инфразвуковых генераторов, то они уже неоднократно применялись в правоохранительных целях в таких странах, как Грузия, Израиль и США. Подобные установки существуют давно и не являются тайной. В данном же случае, вероятно, произошло комбинированное применение нескольких видов полей — инфразвуковых и СВЧ», — пояснил Кнутов.

Именно такое сочетание, по мнению аналитика, и обуславливает столь разрушительный эффект. Направленная энергия не только парализует технические средства, но и пагубно влияет на личный состав. Свидетели описывали наблюдаемые последствия как мощную "звуковую волну", после которой у людей возникало ощущение "внутреннего взрыва", сильные головные боли, носовые кровотечения и тошнота. Таким образом, "Дезориентатор" выполняет двойную функцию: он подавляет электронные оборонительные комплексы, деморализует и, кроме того, физически выводит из строя персонал.