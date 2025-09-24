На территории зверинца погибло пять животных

24 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Пожар в новосибирском зоопарке / Фото: прокуратура Новосибирской области

Вечером 23 сентября на территории новосибирского зоопарка произошел пожар. Огонь полностью уничтожил два вольера, погибло пять животных. По предварительным данным, это произошло из-за аварийного режима электрооборудования. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования», - отметили в ведомстве.

Дознаватели МЧС проводят уголовно-процессуальную проверку по факту произошедшего. Ее ход и результаты контролирует прокуратура.

Напомним, директор новосибирского зоопарка подтвердил гибель коровы черно-пестрой, шотландского быка, двух лам и одной альпаки. Из огня удалось спасти более 20 животных.