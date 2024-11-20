Эксперт не рекомендует россиянам уходить в отпуск в январе

20 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Чемоданы / Фото: unsplash.com / Kin Wai Cheung

В 2025 году наименее выгодными для отпуска месяцами будут январь, май, июнь и ноябрь. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самым "невыгодным" месяцем в 2025 году традиционно будет январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь. Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату", – сказал руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

По словам эксперта, уходить в отпуск в месяцы с небольшим количеством рабочих дней невыгодно: стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка.

Также специалист подчеркнул, что количество рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер зарплаты сотрудника, получающего оклад. Однако стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для ее определения нужно разделить месячный размер заработной платы на количество рабочих дней в месяце. Чем их меньше, тем выше будет оплата одного дня.

Напомним, в 2024 году последним рабочим будет 28 декабря. Это суббота, но производственный календарь составили так, что последняя рабочая неделя года будет шестидневной, а сразу после нее начнутся новогодние праздники.

Новогодние "каникулы" начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года. У нас будет 11 выходных дней подряд, до 8 января 2025 года. На работу нужно будет выходить в четверг, 9 января.