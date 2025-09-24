Стало известно, когда восстановят электричество в Барнауле

В настоящее время энергетики завершили переключение потребителей на резервные линии

24 сентября 2025, 22:12, ИА Амител

Лампочка / Фото: Blake Wheeler / unsplash.com

В Барнауле произошло частичное отключение электроэнергии в Индустриальном, Октябрьском, Железнодорожном и Ленинском районах. Как сообщают власти, причиной стала нештатная ситуация на сетях 110 кВ.

Авария привела к кратковременной остановке насосов на станциях водоподъема барнаульского водоканала. В настоящее время энергетики завершили переключение потребителей на резервные линии, электроснабжение критически важных объектов водоканала восстановлено.

По оценкам специалистов, штатный режим работы энергосистемы будет полностью восстановлен в течение часа.