Стало известно, кто возглавил пресс-службу Алтайского краевого Заксобрания

Новым пресс-секретарем АКЗС стала Ольга Васько

03 октября 2025, 11:55, ИА Амител

Ольга Васько / Фото: личная страница во "ВКонтакте" / Дмитрий Черских
Ольга Васько / Фото: личная страница во "ВКонтакте" / Дмитрий Черских

Ольга Васько возглавила отдел по взаимодействию со СМИ в Алтайском краевом Заксобрании. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Напомним, бывший пресс-секретарь АКЗС Дмитрий Черских стал руководителем пресс-службы Барнаульской гордумы.

Справка: Ольга Васько родилась в 1986 году, окончила социологический факультет Алтайского госуниверситета. До назначения на пост пресс-секретаря АКЗС возглавляла сектор мониторинга СМИ и интернет-коммуникаций. Ранее работала консультантом отдела пресс-службы.

Кроме того, несколько лет Васько была заместителем главного редактора информационного агентства "Политсибру-Новости".

Комментарии 7

Гость

12:02:32 03-10-2025

Ольга была хорошей сотрудницей, надеемся, такой и осталась! Удачи в новой перспективной должности!

Гость

12:13:42 03-10-2025

Гость (12:02:32 03-10-2025) Ольга была хорошей сотрудницей, надеемся, такой и осталась! ... Ничего не имею против Ольги, а в чем перспективность должности пресс-секретаря? Получить Нобелевскую премию или стать президентом?

Гость

12:26:49 03-10-2025

Гость (12:13:42 03-10-2025) Ничего не имею против Ольги, а в чем перспективность должнос... перспективность не в должности а в ТОМ, что в АКЗС

Гость

13:05:37 03-10-2025

Гость (12:26:49 03-10-2025) перспективность не в должности а в ТОМ, что в АКЗС ... Замена Пескова подготавливается?)

Гость

13:23:37 03-10-2025

Гость (13:05:37 03-10-2025) Замена Пескова подготавливается?)... Давно пора "незнайку"сместить.

Гость

13:21:24 03-10-2025

Гость (12:26:49 03-10-2025) перспективность не в должности а в ТОМ, что в АКЗС ... А чем АКЗС отличается, к примеру, от мясокомбината? Или завода? Вами предполагается возможность использовать административный ресурс в своих целях или участие в коррупционных схемах?

Гость

14:34:38 03-10-2025

Гость (13:21:24 03-10-2025) А чем АКЗС отличается, к примеру, от мясокомбината? Или заво... Это сарказм :)

