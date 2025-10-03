Стало известно, кто возглавил пресс-службу Алтайского краевого Заксобрания

Новым пресс-секретарем АКЗС стала Ольга Васько

03 октября 2025, 11:55, ИА Амител

Ольга Васько / Фото: личная страница во "ВКонтакте" / Дмитрий Черских

Ольга Васько возглавила отдел по взаимодействию со СМИ в Алтайском краевом Заксобрании. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Напомним, бывший пресс-секретарь АКЗС Дмитрий Черских стал руководителем пресс-службы Барнаульской гордумы.

Справка: Ольга Васько родилась в 1986 году, окончила социологический факультет Алтайского госуниверситета. До назначения на пост пресс-секретаря АКЗС возглавляла сектор мониторинга СМИ и интернет-коммуникаций. Ранее работала консультантом отдела пресс-службы.

Кроме того, несколько лет Васько была заместителем главного редактора информационного агентства "Политсибру-Новости".