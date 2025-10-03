В Алтайском крае завершилось номинирование на премию "Народный знак качества". Что дальше?

Рассказываем о механике второго этапа и что ждет участников

"Народный знак качества" / Фото: Дмитрий Днепровский

2 октября 2025 года завершился первый этап премии "Народный знак качества" в Алтайском крае – номинирование. Через сайт народныйзнаккачества.рф поступило свыше 11 500 заявок более чем на 500 компаний региона: это рестораны и доставка, производители продуктов питания и непродовольственных товаров, застройщики, автодилеры и сервисы, да много еще кто. Точные данные по количеству участников сообщим позже, а пока же расскажем, что дальше.

И что дальше?

А дальше организаторы премии составят шорт-лист в каждой номинации. В него войдет по десять компаний, набравших наибольшее количество номинирований во время первого этапа.

С 8 октября по 6 ноября 2025 года на сайте народныйзнаккачества.рф стартует второй этап. Любой желающий (но только единожды в каждой номинации) сможет проголосовать за одну компанию, которая, на его взгляд, является лучшей в своем деле.

За семь дней до конца голосования результаты будут скрыты. И только 18 ноября 2025 года, на церемонии подведения итогов, станет известно, кто стал победителем в каждой из номинаций.

Могут ли участники что-то сделать, чтобы победить?

Да, могут. Каждый голос на этом этапе будет иметь решающее значение, и компании смогут активно призывать своих клиентов и партнеров поддержать их в борьбе за премию. Разрешено агитировать за голосование через сайты, социальные сети, а также через персональные обращения к своим клиентам и партнерам. А вот накрутка голосов категорически запрещена.

Для бизнеса этот этап очень важен. Он позволяет не только закрепить свои позиции, но и усилить их. Голосование в рамках премии "Народный знак качества" является важным индикатором потребительского доверия, и компаниям стоит активно использовать возможность заявить о себе громче, чтобы выделиться среди множества конкурентов.

